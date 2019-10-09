Политика

Новости

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала о проблемах на выборах в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

Она назвала выборы в этих городах «горячими точками». Она доложила президенту о скандалах, которые сопровождали выборы в Мосгордуму. В связи с этим она попросила главу государства рассмотреть предложения ЦИК по изменению законодательства. «Система сбора и проверки подписей устарела, и там были проблемы. Вот мы предложения по этому поводу подготовили», – отметила Памфилова.

По ее словам, кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга прошла без серьезных нарушений. «Но по муниципальным – это беспрецедентная была кампания по цинизму и нарушениям», – заявила глава ЦИК. Председатель комиссии пояснила, что по итогам муниципальных выборов поступило 176 исков в суды восьми регионов страны. При этом 77% исков касаются именно муниципальных выборов в Петербурге.

Как отмечается на сайте Кремля, Путин поблагодарил Памфилову и работников избиркомов за хорошую работу на выборах в единый день голосования. По его оценке, такие крупномасштабные события, как выборы, «не проходят гладко» и всегда есть споры по поводу результатов голосования. Президент назвал это естественным процессом. «Я видел, как профессионально и объективно Центральная избирательная комиссия разбиралась со всеми спорными делами», – заключил Путин.