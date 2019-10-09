Reuters сообщило о первых потерях от турецкой операции в Сирии
Силы под руководством курдов на северо-востоке Сирии сообщили о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых в результате бомбардировки Турцией пограничного района, сообщает Reuters. Сирийские демократические силы (SDF) также заявили изданию, что трое их бойцов были убиты. В свою очередь France Press со ссылкой на правозащитников указывает, что погибло не менее 11 человек, в том числе восемь гражданских лиц. Официально власти Сирии пока не подтверждают эту информацию.
Как отмечает сирийское информагентство SANA, подразделения турецкой армии начали наземную атаку на пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка.
9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».