Reuters сообщило о первых потерях от турецкой операции в Сирии

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Трамп заявил о планах разрушить экономику Турции за нападение на курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит турецкую экономику, если Анкара будет проводить наступление против курдов, сообщает Reuters. Он заявил журналистам, что последствия для Турции из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем только санкции».

Это заявление он сделал на фоне информации о начале наземной операции турецкой армии на территории Сирии. Как отмечает ТАСС, Трамп подтвердил, что США вывели свои войска из зоны военной операции. «У нас нет военнослужащих в этом районе. Мы вели переговоры с Турцией в течение трех лет, они долгие годы хотели сделать это, они воевали друг с другом столетиями», – сказал Трамп журналистам.

9 октября турецкая авиация начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии. Военные нанесли авиаудары по курдским формированиям в пунктах Тель-Абъяд и Рас-Эль-Айн. В операции участвуют авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка «Сирийская национальная армия».

По данным информагентства SANA, армия Турции атаковала пограничный город Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка. Издание Yeni Safak подтверждает это со ссылкой на заявление минобороны Турции.

Reuters сообщило о первых жертвах военной операции. По данным агентства, силы под руководством курдов на северо-востоке Сирии заявили о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых в результате турецкой бомбардировки. Кроме того, «Сирийские демократические силы» (SDF) также заявили о потере троих бойцов. Агентство France Press со ссылкой на правозащитников отмечает, что погибло не менее 11 человек, из низ восемь – гражданские. Официального подтверждения потерь пока нет.