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Преподаватели сибирского филиала РАНХиГС пожаловались ректору на зарплаты

Большинство преподавателей Сибирского института управления (СИУ) – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) – поддержали обращение, направленное реактору вуза из-за низких зарплат. Об этом сообщила ТАСС председатель профсоюзного комитета работников института Галина Плясуля.

По ее словам, документ от 13 сентября этого года подписали 107 из 144 штатных преподавателей. Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на профсоюз СИУ, ректор РАНХиГС Владимир Мау проигнорировал первое обращение коллектива, после чего сотрудники вуза решили поименно подписаться под новым.

В настоящий момент идет работы двусторонней переговорной комиссии, представляющей и интересы администрации, и интересы трудового коллектива, сообщила ТАСС пресс-служба института. «Появление подобного рода материалов [про обращение к ректору] считаем попытками оказать давление на принятие решений», – отметила она.

В своем обращении сотрудники СИУ пожаловались на директора института Сергея Сверчкова из-за низкой, по их мнению, стоимости преподавательского часа. Они обратили внимание и на высокую нагрузку, которую вынуждены брать преподаватели, чтобы обеспечить себе приемлемый доход. Недовольство части коллектива вызвал и тот факт, что Сверчков вынес корпоративный конфликт в публичную плоскость, исказив информацию о зарплатах коллег.

Сверчков говорил, что считает оплату сотрудников института одной из самых высоких в Новосибирске, а нагрузку – сопоставимой с другими вузами города.

СИУ проводит подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. В его составе, как сообщается на сайте, пять факультетов, 16 кафедр и аспирантура.