Посольство сообщило о россиянах на борту разбившегося в Африке Ан-72

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На борту разбившегося в Демократической республике Конго военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне. Об этом сообщила представитель посольства России в этой стране Наталья Кононова, передает «Интерфакс».
По ее словам, россияне были среди членов экипажа. Их количество уточняется.
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Черемушкинский суд Москвы в сентябре отказался арестовать имущество оппозиционеров в рамках иска прокуратуры Москвы к ним. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева, передает «Интерфакс». По ее словам, истцу отказано в удовлетворении ходатайства определением от 9 сентября.
Ранее политик Алексей Навальный, один из ответчиков по иску, сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру в столичном районе Марьино. Адвокат Сергей Бадамшин в свою очередь написал, что прокуратура просила арестовать имущество всех ответчиков по делу. Но еще 9 сентября суд отказал в аресте, добавил он.
Прокуратура Москвы подала иск к оппозиционерам 4 сентября. По нему ведомство требует с Навального, Владимира Милова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Олега Степанова и Любови Соболь солидарно более 2,5 млн руб. за организацию несогласованной акции 27 июля, а также еще 2,3 млн руб. с Георгия Албурова и Соболь за организацию акции 3 августа.
Как сообщала Козаева, претензии прокуратуры связаны с тем, что Росгвардия в дни несогласованных акций задействовала «дополнительные силы» на обеспечение порядка и понесла дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы.
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Роспотребнадзор планирует создать мобильное приложение, с помощью которого можно будет узнавать о качестве продуктов, составлять рацион и подсчитывать калории, сообщается на сайте ведомства. Когда приложение будет запущено, в сообщении не уточняется. Кроме того, на базе действующего сайта Роспотребнадзора будет создан отдельный информационный ресурс с данными о качественной и не качественной, безопасной и не безопасной продукции.
С помощью такой подачи информации ведомство надеется изменить негативные тенденции по ожирению, изменить культуру питания россиян и внести вклад в формирование здорового поколения, пояснила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В России, по данным Роспотребнадзора, более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, а вместе с ними приобретают сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет.
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Москва дала предварительное согласие на назначение первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом США в России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник. По данным издания, американский президент Дональд Трамп скоро официально объявит о выборе нового посла.
Салливан начал работать в администрации Трампа в начале 2017 г., до этого он был практикующим юристом. Во время президентства Джорджа Буша-старшего Салливан был сотрудником минюста, а при президенте Джордже Буше-младшем – советником Пентагона. Позже Салливан перешел на работу в госдепартамент, когда ведомство возглавил Рекс Тиллерсон. На слушаниях в сенате в 2017 г. Салливан занял жесткую позицию по вопросам возможного вмешательства России в выборы 2016 г. и присоединения Крыма в 2014 г. Сейчас он занимает должность первого заместителя госсекретаря Майка Помпео.
Действующий посол США в России Джон Хантсман подал в отставку в начале августа. Он был руководителем дипмиссии США с октября 2017 г. По данным газеты The Salt Lake Tribune, он может вернуться в Юту, чтобы принять участие в предстоящих выборах губернатора штата.
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Совет директоров Renault решил прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту гендиректора компании. Причины его ухода не уточняются. Временным гендиректором назначена Клотильда Дельбо, ранее занимавшая должность финансового директора.
Совет директоров раскритиковал Боллоре за плохие финансовые показатели в 2019 г., пишет Le Monde. Прибыль компании за первые полгода сократилась в два раза. Его также раскритиковали за методы управления. Боллоре в разговоре с Les Echos назвал свою отставку неожиданной, отметив, что не видит в этом своей вины.
Боллоре был назначен гендиректором Renault в январе. До этого он несколько месяцев исполнял обязанности руководителя группы после ухода с этой должности Карлоса Гона.
Гона, который также был председателем совета директоров Nissan, год назад арестовали в Японии по обвинению в том, что в период с 2010 по 2017 г. он занижал размер своего вознаграждения в отчетах для Токийской биржи. Позже ему предъявили обвинение в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций. Гон вину не признает.
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Президент Сбербанка Герман Греф отреагировал на требование премьера Дмитрия Медведева отменить комиссию за переводы внутри банка. По его словам, Сбербанк начнет работать в этом направлении в 2020 г.
Накануне премьер потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации. Медведев назвал это банковским роумингом и «межрегиональной дискриминацией». Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве.
В конце 2017 г. Греф говорил, что Сбербанк в ближайшие годы не будет отменять комиссию за межрегиональные переводы. «Это большая часть наших доходов», – объяснял он. Сейчас банк не может отказаться от взимания комиссии, потому что потеряет большую сумму денег, говорил Греф. Банкам нужно время на отмену этой комиссии, пояснял президент Сбербанка. На отмену роуминга внутри сети потребовалось 20 лет, отмечал он.
Сейчас Сбербанк, согласно информации на его сайте, взимает за межрегиональные переводы комиссию в размере 1,5% при оформлении в офисе и 1% в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
1/10
Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
3/10
Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
5/10
Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
7/10
Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
9/10
Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру. Об этом он написал в Instagram. Квартира площадью 78,5 кв. м расположена в московском районе Марьино, это единственный объект недвижимого имущества, находящийся в его собственности, утверждает Навальный. «Моя квартира в Марьине им прям как «прелесть» для Голлума во «Властелине колец», – отметил Навальный. Требования об аресте выдвинуты из-за участия оппозиционера в несогласованных акциях протеста в центре Москвы 27 июля и 3 сентября, уточнил он.
По словам Навального, прокуратура Москвы направила в суд официальное письмо с утверждением, что политик является одним из организаторов акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В свою очередь Росгвардия сообщила прокурору, что из-за митингов была вынуждена задействовать на этих акциях протеста своих бойцов. «И выплатила этим людям огромные сверхурочные. Больше 4 млн руб. И теперь они хотят, чтобы эти 4 млн им вернули организаторы акций», – уточнил Навальный, отметив, что прокуратура поддержала требование Росгвардии о возврате выплаченных сверхурочных. При этом политик сомневается, что бойцам Росгвардии действительно выплатили эти деньги.
«Ведомостям» не удалось отправить запрос в прокуратуру Москвы в связи с тем, что указанный на ее сайте телефон не был переключен на факс и к нему никто не подходил. Кроме факса прокуратура принимает запросы по почте, других средств связи со СМИ ведомство не имеет.
Адвокат Сергей Бадамшин написал в Telegram-канале, что прокуратора просила суд арестовать не только имущество Навального, но и имущество всех ответчиков по делу: Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Любови Соболь, Александра Соловьева и Олега Степанова. «Но еще 9 сентября Черемушкинский суд отказал в наложении ареста на их имущество», – уточнил Бадамшин.
В Москве с середины июля проходили акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несогласованной акции 27 июля, по данным «ОВД-инфо», полиция задержала 1373 человек, 3 августа – 1001 участника.
Из-за митингов к оппозиционерам ранее стали подавать иски различные предприятия, учреждения и компании, в частности ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен». По иску первого суд взыскал с ответчиков 3,4 млн руб., по иску второго – 1,2 млн руб., по иску третьего – почти 55 000 руб. 30 сентября управление МВД по Москве подало несколько исков к оппозиционерам. 8 октября ведомство пояснило, что требует возместить ущерб из-за «привлечения сил и средств на обеспечение общественного порядка» на несогласованных акциях. В свою очередь прокуратура подала иск к оппозиционерам 4 сентября. 8 октября надзорное ведомство назвало причину подачи иска – требование возместить расходы Росгвардии во время акций протеста 27 июля и 3 августа.
Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги
Георгий Шпикалов / ТАСС
4 февраля 2012 г. Шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади против итогов выборов в Госдуму. В акции, по данным МВД, приняли участие 36 000 человек. По данным организаторов – в несколько раз больше. Далее указаны данные полиции, которые, как правило, в несколько раз меньше, чем подсчеты организаторов и сторонних наблюдателей
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Максим Стулов / Ведомости
24 декабря 2011 г. 29 000 человек Митинг на проспекте Сахарова против фальсификаций на выборах в Госдуму. Москвичей задели результаты, согласно которым даже в столице «Единая Россия» получила почти половину голосов избирателей – 46,6%, хотя предварительные опросы давали гораздо меньше
2/19
Денис Абрамов / Ведомости
10 декабря 2011 г. 25 000 человек Митинг на Болотной площади против фальсификаций на выборах в Госдуму
3/19
Евгений Разумный / Ведомости
1 марта 2015 г. Марш памяти Немцова в центре Москвы 21 000 человек Бывший вице-премьер, оппозиционный политик и сопредседатель партии «РПР – Парнас» Борис Немцов был убит недалеко от Кремля ночью 28 февраля. Акции его памяти проводятся каждый год
4/19
Евгений Разумный / Ведомости
12 июня 2012 г. 18 000 человек «Марш миллионов» в знак протеста против возвращения Путина в Кремль: от Пушкинской до проспекта Сахарова
5/19
Андрей Махонин / Ведомости
5 марта 2012 г. 14 000 человек Митинг оппозиции на Пушкинской площади в день президентских выборов: на них был переизбран главой государства Владимир Путин
6/19
Максим Стулов / Ведомости
15 сентября 2012 г. 14 000 человек Второй «Марш миллионов»: от Пушкинской до проспекта Сахарова
7/19
Евгений Разумный / Ведомости
20 июля 2019 г. 12 000 человек Митинг на проспекте Сахарова за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму
8/19
Андрей Махонин / Ведомости
26 февраля 2012 г. 11 000 человек «Большой белый круг»: граждане с белыми лентами – символом акций за чистоту выборов – выстроились вокруг Садового кольца
9/19
Андрей Махонин / Ведомости
13 января 2013 г. 9000 человек «Марш против подлецов» – против закона, запретившего усыновление иностранцами детей из России
10/19
Евгений Разумный / Ведомости
6 мая 2012 г. 8000 человек «Марш миллионов»: протестующие накануне инаугурации Путина прошли по Якиманке и собирались организовать митинг на Болотной площади, это закончилось столкновениями с полицией и «болотным делом»
11/19
Александра Астахова / Ведомости
12 июня 2013 г. 8000 человек «Марш против палачей»: против преследования участников акции на Болотной площади 6 мая
12/19
Евгений Разумный / Ведомости
14 мая 2017 г. 8000 человек Митинг против программы реновации в Москве на проспекте Сахарова
13/19
Андрей Гордеев / Ведомости
26 марта 2017 г. От 7000 до 8000 человек «Он вам не Димон»: антикоррупционные протесты сторонников Алексея Навального в Москве
14/19
Максим Стулов / Ведомости
15 марта 2014 г. 3000 человек «Марш мира» на столичных бульварах – против войны на Украине
15/19
Евгений Разумный / Ведомости
2 сентября 2018 г. 3000 человек Митинг против повышения пенсионного возраста
16/19
Андрей Махонин / Ведомости
5 декабря 2011 г. 2000 человек Митинг на Чистых прудах против фальсификаций результатов голосования на выборах в Госдуму шестого созыва
17/19
Миша Гребенщиков для Ведомостей
18 июля 2013 г. 2000 человек Митинг в Москве на Манежной площади в поддержку Навального, которому вынесли приговор по делу «Кировлеса» во время кампании по выборам мэра Москвы
18/19
Евгений Разумный / Ведомости
5 мая 2018 г. 1500 человек «Он нам не царь»: акция сторонников Навального накануне инаугурации Путина, избранного в четвертый раз президентом России
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Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg. «Раньше вообще не было спроса на американские гособлигации, но сейчас мы видим, что люди хотят покупать их в разных формах», – сказал агентству руководитель подразделения инвестиционных продуктов и финансового консультирования банка Михаил Знаменский.
Портфель среднестатистического клиента, у которого в банке как минимум 60 млн руб. (всего у «Ситибанка» около 500 таких клиентов), состоит на 22% из облигаций развитых стран. Год назад на них приходилось около 10%.
По словам Знаменского, состоятельные клиенты «Ситибанка» также интересуются высокодоходными облигациями развитых рынков со сроком погашения в 3–5 лет и акциями американских компаний в таких секторах, как здравоохранение, робототехника и искусственный интеллект.
Это свидетельствует о том, что меры российских властей по дедолларизации экономики и снижению ее уязвимости для американских санкций не отразились на частных счетах, отмечает Bloomberg. Игнорируя геополитику, клиенты Citigroup смогли избежать распродажи рисковых активов и заработать на ралли казначейских бумаг.
Политика
Новости
Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове назвал мотив преступления
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Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове дал признательные показания, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). По словам мужчины, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, сменил в дверях замок и самовольно завладел помещением. 9 октября подозреваемый находился в этом гараже, когда мимо проходил ребенок. Девочка, по словам задержанного, поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись разоблачения, мужчина убил ребенка.
Эта версия будет проверена следователем, заверил СКР. Отмечается, что задержанный ранее был судим за совершение тяжких преступлений, он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
Поиски 9-летней девочки в Саратове велись с 9 октября, утром в среду она ушла в школу и пропала. В поисковой операции были задействованы сотни добровольцев, сотрудники МЧС и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Вечером 10 октября стало известно, что ребенок найден мертвым. Практически сразу саратовское управление СКР сообщило о задержании подозреваемого 1984 года рождения.
Жители Саратова вечером в четверг устроили стихийный митинг, который продолжался до пяти часов утра. Несколько сотен человек требовали от сотрудников правоохранительных органов выдать им мужчину, которого задержали по подозрению в убийстве ребенка.
Бизнес
Новости
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
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Общий долг компаний, связанных с семьей бизнесмена Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, составляет почти 1 трлн руб. ($15 млрд), сообщает Forbes со ссылкой на два источника.
Среди крупнейших кредиторов семьи бизнесмена: банк «Траст», которому, по данным источников, племянник Гуцериева должен 320 млрд руб., и Сбербанк, которому семья должна $5 млрд (325 млрд руб.). Кроме этого, 7 октября Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Гуцериева кредит на сумму более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. Купленный Гуцериевым Афипский НПЗ должен Сбербанку более 170 млрд руб., писал РБК. Кроме того, компания «Русснефть», подконтрольная семье, должна ВТБ 77 млрд руб. Также компании бизнесмена должны еще нескольким банкам, но сумма каждого из этих кредитов не превышает 10 млрд руб. Источник Forbes в окружении Гуцериева говорит, что долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Михаил Гуцериев – председатель совета директоров группы «Сафмар» и НК «Русснефть». За три года долги структур семьи выросли почти в два раза, их объем может составлять 1% от активов всей банковской системы, отмечает издание. В 2018 г. семья Гуцериевых (Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянники Билан Ужахов и Микаил Шишханов) заняла первую строчку богатейших семей России по версии Forbes. Совокупное состояние членов семьи оценили в $5,97 млрд.
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Президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Стратегия определяет цели и основные задачи развития искусственного интеллекта в России, а также меры, направленные на его использование.
В мире происходит ускоренное внедрение технологических решений на основе искусственного интеллекта, говорится в документе. По оценкам экспертов, благодаря внедрению таких решений рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн. Россия обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании искусственного интеллекта, отмечается в стратегии.
В качестве основных принципов развития искусственного интеллекта в документе указываются защита прав и свобод человека, безопасность, прозрачность, технологический суверенитет, целостность инновационного цикла, разумная бережливость и поддержка конкуренции.
Отмечается, что приоритетные направления развития искусственного интеллекта будут определяться президентом, исходя из национальных целей и стратегических задач. При этом использование таких технологий в отраслях экономики будет носить «сквозной» характер.
Какие технологии появятся в России в ближайшие годы
Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин полностью «заболел» цифровой экономикой, говорил в июне прошлого года вице-премьер Игорь Шувалов. Программу цифровой экономики правительство утвердило летом 2017 г., а в середине декабря вместе с российским бизнесом определилось с конкретными шагами. Некоторые из них могут весьма сильно изменить и жизнь людей, и бизнес при условии, что будут выполнены
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Valentin Flauraud / Reuters
К декабрю 2020 г. банки, магазины, офисы уже могут задуматься о замене людей на человекоподобных роботов, понимающих по-русски. Роботы позволят избегать рисков человеческого фактора, а также экономить на найме и обучении сотрудников. А промышленным роботам можно будет подавать команды голосом благодаря специальной технологии распознавания речи
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2021 г. появитсяконструктор виртуальной реальности, который позволит компаниям и просто заинтересованным гражданам разрабатывать собственные продукты. Эта платформа должна уметь интегрироваться с устройствами отслеживания движений, очками и библиотеками виртуальной реальности
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Google
Должны появитьсязаделы для квантового компьютера и квантовых коммуникаций. Компьютер должен решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. А сети связи с квантовой защитой не должны поддаваться дешифрации и взлому, что может быть полезно силовым ведомствам, банковскому и корпоративному секторам. Такая сеть должна быть разработана к декабрю 2020 г.
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Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Всежители России смогут контролировать распространение своих персональных данных: узнавать обо всех случаях их использования, а нежелательные – пресекать. Доступ к таким данным даст новый информационный ресурс, который к декабрю 2020 г. предстоит разработать под контролем Минкомсвязи и Роскомнадзора
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FireEye
К декабрю 2020 г. Россия должна стать одним из мировых лидеров по биометрической аутентификации по лицу и голосу. Она должна быть доступна как для госуслуг, так и для коммерческого использования (например, для дистанционного банкинга). Для чего помимо самих технологий распознавания также понадобятся механизмы криптографической защиты данных и всего процесса аутентификации
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Доклад А. Попова, САФУ
К декабрю 2019 г. должна появиться технология обработки медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (на фото: обработка медицинских данных (преобразование Фурье). По качеству она не должна уступать квалифицированному врачу, оценивающему снимки КТ и МРТ, и снизит вероятность врачебной ошибки
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mininform74.ru
В сентябре 2019 г. пять отраслей экономики уже опробуют технологию связи 5G, способную передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Одно из испытаний должно пройти в городе-миллионнике. А радиочастоты для сетей 5G будут доступны операторам связи к декабрю 2020 г.
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PhotoXPress
К концу 2018 г. будут узаконены самоисполняемые сделки. Но нужно проанализировать, в каких областях права и для каких сделок это возможно. Отдельный вопрос – какое максимальное воздействие разрешить таким «умным» контрактам
9/11
Depositphotos / PhotoXPress
В октябре 2018 г. должен появиться закон, позволяющий использовать технологию блокчейн в интеллектуальной собственности. Это может стать одним из способов доказательства совершения сделок с объектами интеллектуальной собственности и самого факта создания такого объекта. К концу 2020 г. блокчейн должен лечь в основу «цифрового доверия» стран ЕАЭС
10/11
Максим Стулов / Ведомости
Для управления дронами к декабрю 2018 г. появится софт так называемого роевого интеллекта, который способен контролировать сразу множество беспилотников, что полезно самому широкому списку отраслей – от военной авиации до сельского хозяйства. Серийное производство специальных сельскохозяйственных коптеров для орошения, опыления и удобрения должно появиться к концу 2019 г.
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В Красном море на иранском нефтяном танкере произошло два взрыва, сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию, которой принадлежит танкер. Экипаж не пострадал.
Танкер находится почти в 100 км от города Джидда в Саудовской Аравии. В результате взрыва были повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива в море. Специалисты выясняют причину взрыва. По информации агентства, это может быть теракт.
Летом на Ближнем Востоке произошло несколько инцидентов с нефтяными танкерами. В июне в Оманском заливе было совершено нападение на два танкера норвежской и японской компаний. В США заявили, что ответственность за инцидент «с большой долей вероятности» несет Иран. Тегеран также задержал два иностранных танкера в июле и августе.
В середине сентября дроны атаковали государственную нефтегазовую компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.