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Суд арестовал имущество бывших сотрудников НПО им. Лавочкина

Суд арестовал имущество бывших сотрудников НПО им. Лавочкина — Сергея Лешемевского и Екатерины Аверьяновой, а также председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя московского главка Следственного комитета. По его словам, арест наложен на имущество обвиняемых стоимостью около 400 млн руб.

Лемешевский, занимавший должность гендиректора НПО им. Лавочкина, и экс-руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Аверьянова были задержаны в конце июля. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Третьим фигурантом дела стал Третьяков.

По версии следствия, Лемешевский по совету Аверьяновой заключил договоры с адвокатским бюро «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг для НПО. Однако услуги эти, по данным следствия, оказывались не сотрудниками адвокатского бюро, а штатными юристами предприятия. При этом, как говорится в материалах уголовного дела, уплаченные в рамках соглашений с адвокатским бюро деньги включались предприятием в себестоимость своей продукции. Таким образом юридические услуги фактически оплачивались за счет бюджетных средств, выделенных в рамках госзаказов.

НПО им. Лавочкина является ведущим разработчиком лунной программы России, которая начнется с 2021 г., а также партнером европейских предприятий по проекту освоения Марса «Экзомарс» (2020 г.), в рамках которого «Роскосмос» разрабатывает посадочный модуль.