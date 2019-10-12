Политика

Новости

Несколько человек погибли в Японии из-за сильнейшего за десятилетия тайфуна

Два человека погибли и девять числятся пропавшими без вести из-за тайфуна «Хагибис», который 12 октября достиг берегов Японии. Как передает телеканал NHK, 50-летний мужчина погиб в окрестностях Токио после того, как порыв ветра перевернул его автомобиль. Второй человек стал жертвой оползня в префектуре Гумма к северу от столицы. Несколько десятков человек получили ранения.

Власти выпустили экстренное предупреждение, распорядившись эвакуировать в обязательном порядке 600 000 человек в 10 префектурах. Еще 7 миллионам жителей по всей стране рекомендовано самостоятельно эвакуироваться в более безопасное место.

Обрушившийся на Японию тайфун, как ожидается, станет самым сильным за последние 62 года. Порывы ветра в эпицентре непогоды достигают 216 км/ч. Метеорологи прогнозируют, что к полудню воскресенья (6.00 мск) в Токио выпадет более полуметра осадков – это сильнейший ливень за последние несколько десятилетий.

Из-за тайфуна организаторы Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменили несколько матчей. Не состоятся встречи между сборными Англии и Франции, а также Новой Зеландии и Италии. Существует также угроза отмены матча между Японией и Шотландией, запланированного на 13 октября.