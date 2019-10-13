Политика

Новости

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин отправил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков. Фотографию письма Ривлин опубликовал в Twitter.

Наама совершила серьезную ошибку, но для молодой женщины, признавшей преступление, вынесенный приговор является слишком суровым, отметил президент Израиля. «Из-за особенных и индивидуальных обстоятельств по делу Наамы Иссахар я взываю к вашему милосердию и состраданию, призывая вас лично вмешаться, чтобы даровать ей экстраординарное прощение», – обратился Ривлин к Путину.

Ранее издание Haaretz со ссылкой на источники сообщало, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху несколько недель назад обсуждал с Путиным вопрос о судьбе израильтянки. По данным издания, Израиль отказался обменять Иссахар на российского гражданина Алексея Буркова, экстрадицию которого запросили США.

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков.

Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 г. по запросу США, суд Израиля уже одобрил его экстрадицию. Американские власти подозревают россиянина в совершении кибератак.