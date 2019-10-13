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Песков объяснил предпочтения Путина при выборе места для отдыха

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин любит отдыхать именно в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, основная причина в том, что Путин считает Россию необъятной, красивой и богатой страной. Кроме того, задача президента – на своем примере популяризировать такие места, о существовании которых большинство граждан и не знает, добавил пресс-секретарь.

Однако даже во время отдыха Путин не перестает думать о работе и обсуждает со своим окружением наиболее важные вопросы, отметил Песков. «Я убежден, что президенту вообще не удается никогда переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания», – пояснил сказал пресс-секретарь.

Свой недавний отпуск Путин провел в Сибири. Президент накануне своего дня рождения уехал в тайгу, где собирал грибы, катался на внедорожнике, любовался природой. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Путин собрал грибы в сибирской тайге и полюбовался Енисеем