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Екатеринбуржцы выбрали место под строительство храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге 13 октября прошел опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, в нем приняли участие почти 100 000 человек. По данным экзитпола, в голосовании лидирует участок бывшего приборостроительного завода в историческом центре города, передает ТАСС. За это место проголосовали более 43% опрошенных.

Всего в опросном листе были две площадки, за второй участок – набережную рядом с Макаровском мостом – по предварительным данным, проголосовали около 27%. Еще 29,5% отказались участвовать в экзитполе. Подсчет голосов начнется в полночь 14 октября.

Изначально собор Святой Екатерины планировали построить в сквере в центре Екатеринбурга, но местные жители выступили против, в городе начались массовые протесты. После того как в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, власти Екатеринбурга решили провести опрос местных жителей и построить храм там, где решат екатеринбуржцы.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестовали местные жители