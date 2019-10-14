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Россия и Саудовская Аравия планируют сделку по авиализингу на $700 млн

Россия и Саудовская Аравия планируют заключить сделку в области авиализинга на $700 млн, сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «В области авиализинга. Это одна сделка на $700 млн», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Дмитриева, также стороны планируют заключить сделки, связанные с железными дорогами. Будет в том числе одна сделка, связанная с нефтехимией, с компанией Sabic, и это не с «Сибуром», сообщил он. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в рамках визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию к подписанию готовят несколько десятков коммерческих и межведомственных документов. По его словам, прежде всего будет обсуждаться «наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям».

Визит Путина в Саудовскую Аравию запланирован на 15 октября. Это второй визит президента России в эту страну, впервые с официальным визитом он посетил ее в феврале 2007 г. Тогда в Эр-Рияде он встречался с прежним королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.