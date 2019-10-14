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Каталонские лидеры получили от 9 до 13 лет тюрьмы по делу о независимости региона

Верховный суд Испании вынес приговор каталонским лидерам, причастным к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 г., сообщает Bloomberg. Подсудимые получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

Всего перед судом предстали девять человек. Суд признал бывшего вице-президента Каталонии Ориола Хункераса виновным в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами. Он получил 13 лет тюрьмы. Это самый жесткий приговор. Бывшему главе департамента внешних связей регионального правительства Раулю Ромеву и его секретарю Жорди Турулю предъявили такие же обвинения. Они получили по 12 лет лишения свободы. Экс-председателя парламента Каталонии Карме Форкадель приговорили к 11 годам за мятеж. Остальные получили менее продолжительные сроки: бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель ассоциации Omnium Cultural Жорди Куишарт получили по девять лет колонии. Еще трое были признаны виновными только в неподчинении закону, они не получили тюремных сроков, сообщает Reuters.

Инициатор референдума об отделении Каталонии от Испании и лидер протестов Карлес Пучдемонд скрывается от испанского суда за границей – в Бельгии. В Twitter он назвал безобразием приговоры своим сторонникам.

В октябре 2017 г. прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовало 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 020 144 человека. В голосовании участвовало 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. Это привело к массовым протестам по всей Испании.

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