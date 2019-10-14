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Каталонские лидеры получили от 9 до 13 лет тюрьмы по делу о независимости региона

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Верховный суд Испании вынес приговор каталонским лидерам, причастным к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 г., сообщает Bloomberg. Подсудимые получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

Всего перед судом предстали девять человек. Суд признал бывшего вице-президента Каталонии Ориола Хункераса виновным в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами. Он получил 13 лет тюрьмы. Это самый жесткий приговор. Бывшему главе департамента внешних связей регионального правительства Раулю Ромеву и его секретарю Жорди Турулю предъявили такие же обвинения. Они получили по 12 лет лишения свободы. Экс-председателя парламента Каталонии Карме Форкадель приговорили к 11 годам за мятеж. Остальные получили менее продолжительные сроки: бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель ассоциации Omnium Cultural Жорди Куишарт получили по девять лет колонии. Еще трое были признаны виновными только в неподчинении закону, они не получили тюремных сроков, сообщает Reuters.

Инициатор референдума об отделении Каталонии от Испании и лидер протестов Карлес Пучдемонд скрывается от испанского суда за границей – в Бельгии. В Twitter он назвал безобразием приговоры своим сторонникам.

В октябре 2017 г. прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовало 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 020 144 человека. В голосовании участвовало 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции. Это привело к массовым протестам по всей Испании.

Массовые протесты в Барселоне

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Политика
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Песков: отношение России к операции Турции в Сирии не изменилось

Ведомости
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Подходы России по отношению к операции Турции в Сирии не изменились, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимо избегать действий, способных помешать политическому урегулированию в Сирии, сообщает «Интерфакс».

«Вы видели сообщения о том, что имели место контакты и имели место определенные договоренности. Большего к этому я добавить не могу, вообще чего-либо нового в элементах российского подхода к этой теме нет», — сказал Песков. На уточняющий вопрос, действительно ли переговоры Дамаска и курдов проходили на российской базе в Сирии, пресс-секретарь президента сообщил, что не будет это комментировать.

9 октября Турция начала операцию на территории Сирии «Источник мира». Ее цель — создать буферную зону, которая станет защитной для турецкой границы. По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещена в России). В первый же день турецкая авиация нанесла больше сотни ударов по курдским позициям. Кроме этого, турецкие войска начали наземную операцию и продвинулись вглубь Сирии. Европейские страны и Иран осудили операцию. 12 октября президент Владимир Путин заявил, что силы, которые находятся в Сирии нелегитимно, должны покинуть страну. Американские войска после начала операции незамедлительно покинули зону боевых действий. Президент США Дональд Трамп пообещал, что «разрушит турецкую экономику», если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их.

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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Ведомости
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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в аварии на территории Красноярского края, сообщил местный телеканал «Республиканская телевизионная сеть». Информацию о гибели Булакина подтвердил в Facebook губернатор Хакасии Валентин Коновалов.

«Это произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края», — заявили ТАСС в пресс-службе правительства Хакасии.

По информации источников телеканала, ДТП могло произойти из-за сердечного приступа у Булакина. Мэр Абакана был за рулем принадлежащего ему автомобиля Ford Explorer. Он не справился с управлением и машина вылетела на обочину, врезавшись в деревья, уточнил телеканал. Чиновник погиб на месте.

Булакину было 66 лет. Он руководил Абаканом с мая 1995 г. Его четыре раза переизбирали на посту мэра. В 2003 г. Булакина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Политика
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Минобороны опровергло утверждения NYT об ударах России по больницам в Сирии

Ведомости
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Минобороны России опровергло утверждения американской газеты The New York Times (NYT) о том, что российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре госпиталя в Сирии. «Серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», – отмечается в сообщении ведомства.

Как отмечает Минобороны, ежедневно сирийцы в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», вынуждены выживать в тяжелых условиях. Мирные жители не имеют доступа к интернету, у них нет современных гаджетов, сканеров радиоэфира и ноутбуков, продемонстрированных в видеоролике газеты. На видео запечатлены дорогостоящая аппаратура и приложение так называемой системы «оповещения населения об авиаударах» на основе разработки американской компании Hala Systems.

Наблюдательные посты, о которых в статье идет речь, эксплуатируются финансируемыми из британской казны подразделениями «Белых касок». «Именно факт принадлежности к действующим под эгидой «Джабхат ан-Нусры» «Белым каскам», а не природная скромность или опасения за безопасность объясняет абсолютную анонимность всех «активистов» в материале NYT», – утверждает Минобороны.

Ранее, 13 октября, NYT со ссылкой на источники написала, что российская авиация 5–6 мая разбомбила четыре сирийских госпиталя. Расследование газеты построено на рассказах и видеозаписях очевидцев, записях переговоров пилотов. По информации издания, все четыре больницы были обстреляны в течение 12 часов во время подавления очагов сопротивления правительственным войскам. Речь идет о бомбардировке хирургического госпиталя Набад аль-Хаят и больницах Кафр Наблв, Кафр Зита и Аль-Амаль, расположенных в Идлибе.

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Технологии
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В России отключили аналоговое телевещание

Ведомости
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В России начался заключительный этап перехода с аналогового на цифровое телевещание: 14 октября аналоговое вещание отключат в 21 регионе, говорится в плане Минкомсвязи. К примеру, это Санкт-Петербург, Алтай, Ингушетия, Дагестан, Саратовская и Мурманская области.

Как уточняет ТАСС и «РИА Новости», формально переход на цифровое телевещание уже произошел.

Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны. Цифровое вещание доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2. Региональные телекомпании продолжат работать в аналоговом телевещании, но будут доступны для просмотра наравне с федеральными телеканалами, отмечает ТАСС.

Переход с аналогового на цифровое вещание начался в декабре 2018 г. Первым регионом, отключившим аналоговое телевидение, стала Тверская область. Почти сразу после начала перехода на цифровое вещание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении нескольких ритейлеров из-за цен на ТВ-приставки: «Эльдорадо», «Юлмарт», DNS и «М.видео». ФАС обнаружила, что с июня по декабрь 2018 г. в тверских сетевых магазинах подорожали отдельные модели приставок. Необоснованное повышение цен на социально ориентированных рынках является недопустимым, указывала служба.

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Финансы
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Акции «Яндекса» подорожали на 5% на Московской бирже

Ведомости
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Обыкновенные акции «Яндекса» на 12.40 мск подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 4,03% до 1974,4 руб. за бумагу. В течение дня стоимость акций поднималась на 5,27% до 1998 руб. за бумагу.

Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» во время торгов на Московской бирже обвалились на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 г. Котировки компании в ходе торгов на американской бирже NASDAQ рухнули на 15,7%. Всего за день «Яндекс» потерял более $1,5 млрд капитализации.

Так инвесторы отреагировали на возможность ограничения иностранного участия в «значимых информационных ресурсах». Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму в июле депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Законопроект предполагает введение ограничения на право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами. Владение иностранцев и иностранных компаний, как и в случае с официально зарегистрированными СМИ, предлагается оставить в доле не более 20%. Законопроект впервые обсуждался в Госдуме 10 октября, он был представлен на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике.

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Политика
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Екатеринбуржцы выбрали место под строительство храма Святой Екатерины

Ведомости
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Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела предварительные итоги опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины, говорится на сайте администрации. На данный момент в присутствии общественных наблюдателей подсчитаны бюллетени из трех районов города – Чкаловского, Орджоникидзевского и Ленинского.

Большинство голосов (59,35%) были отданы за территорию бывшего Уральского приборостроительного завода, за строительство храма на набережной Рабочей Молодежи проголосовали 37,63% жителей. Избирком признал недействительными 2,83% опросных листов.

Опрос о месте строительства храма проводился в Екатеринбурге 13 октября. В нем участвовало почти 100 000 человек. Изначально власти города разрешили построить храм Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга, однако местные жители выступили против. В городе начались акции протеста. После вмешательства в ситуацию президента Владимира Путина администрация города решила провести опрос и построить храм в том месте, которое выберут екатеринбуржцы.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестовали местные жители

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Бизнес
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«Лукойл» договорился с клиентами о компенсации за грязную нефть

Ведомости
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Компания «Лукойл» договорилась с клиентами о компенсации за грязную нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента компании Вагита Алекперова.

По словам Алекперова, основной получатель грязной нефти – венгерская компания MOL. В ближайшее время стороны урегулируют отношения, которые связаны с загрязненной нефтью. Это будет тройственное соглашение, скорее всего между MOL, «Лукойлом» и «Транснефтью», сказал он. Президент компании отметил, что «Лукойл» заинтересован в долгосрочных отношениях с MOL. «[Планируем] хотя бы стабилизировать на том уровне, который был. 300 000–500 000 т в месяц», – сказал Алекперов.

В июле «Лукойл» восстановил объемы поставок нефти после загрязнения на трубопроводе «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию). Инцидент произошел в апреле, российская нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу на белорусский НПЗ в Мозыре. В «Транснефти» сообщали, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками. По этому факту возбудили уголовное дело.

Политика
Новости

ЕС продлил на год введенные после отравления Скрипалей санкции

Ведомости
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Евросоюз продлил на год – до 16 октября 2020 г. – санкции по химоружию, включая меры в отношении россиян, введенные после отравления Скрипалей в Солсбери, говорится на сайте ЕС.

Санкции запрещают поездки в ЕС и замораживают активы девяти лиц: пятеро связаны с сирийским режимом и четверо вовлечены в нападение в Солсбери. Кроме этого в санкционный список вошел Центр научных исследований и исследований, основной орган сирийского режима по разработке химического оружия, говорится в сообщении.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Кремль отвергал обвинения и напоминал, что в 2017 г. Россия под контролем Организации по запрещению химоружия уничтожила все химическое оружие, что имелось на территории страны. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей с использованием вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. В интервью телеканалу RT они подтвердили, что в день отравления Скрипалей были в Солсбери, но заявили, что ездили туда как туристы. The Insider и Bellingcat после выпустили расследования, в которых утверждается, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. По данным The Insider и Bellingcat, Чепига – полковник ГРУ, а Мишкин – военный врач.

О жизни Скрипалей после отравления известно не так много. Они некоторое время провели в больнице, потом пришли в сознание. В конце мая Reuters опубликовало видеообращение Юлии, в котором она рассказывала о медленном и болезненном процессе выздоровления, а также просила уважать личную жизнь ее и ее отца. The Times со ссылкой на источники писала, что британские власти предложат экс-полковнику и его дочери переехать в США под новыми именами. По данным The Telegraph, Скрипали остались в Великобритании – они могут проживать где-то на юге страны.

«Я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни». Видео заявления Юлии Скрипаль

Бизнес
Новости

Бывший франчайзи российской Domino's Pizza подал в суд на компанию из-за убытков

Ведомости
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Бывший партнер ООО «Пицца ресторантс», управляющего Domino's Pizza в России, Евгений Хоронько направил в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с сети 27,1 млн руб., сообщает «Коммерсантъ». В иске указано, что истец получил убытки из-за того, что компания указала недостоверные сведения в договоре франчайзинга, а также ненадлежаще исполняла свои обязательства, уточняет газета.

Договор с компанией был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Domino's Pizza. По словам Хоронько, само заведение в Челябинске проработало менее года, так и не получив прибыль. В представленном компанией бизнес-плане указывалось, что открытие одного регионального ресторана Domino's будет стоить 13 млн руб., срок окупаемости почти два года – 22 месяца. После смету увеличили на 1,3 млн руб., Хоронько подписал предварительный договор и заплатил паушальный взнос. «Пицца ресторантс» несколько раз увеличивала сумму капитальных затрат, требуемых для открытия. Итоговая стоимость открытия ресторана составила почти 20 млн руб., отмечает издание. Кроме этого франчайзи должен был еженедельно платить владельцу 3,5% роялти от выручки, 1% – на рекламные расходы, 2% – на консультационные услуги и столько же за счет продажи через интернет и колл-центр сети. Другие франчайзи рассказали «Коммерсанту», что они тоже планируют подать аналогичные иски, однако издание не называет названия компаний. В Domino's Pizza сообщили, что о судебном процессе с Хоронько им неизвестно.

Весной собственники большинства ресторанов Domino's Pizza за пределами Москвы и Подмосковья обвинили владельца бренда в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки. По данным «Коммерсанта», осенью стало известно, что в Domino's Pizza действует негласный запрет на продажу франшизы в регионах. Сеть также стала выкупать у партнеров 16 из 24 ресторанов за пределами Москвы и Подмосковья. На сайте Domino's Pizza указано, что в России открыто более 180 ресторанов сети.

Политика
Новости

Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Ведомости
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку выделения земли для реконструкции и рекультивации мусорного полигона «Ядрово», сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания министерства имущественных отношений Подмосковья. Информацию о проведении совещания РБК подтвердил владелец компании – оператора полигона Максим Конопко.

Согласно протоколу совещания за выделение земли для рекультивации выступила администрация Волоколамского городского округа. Она должна обеспечить постановку участков на кадастровый учет. По словам советника главы Волоколамского района Артема Любимова, речь шла о небольших участках по периметру полигона, на которых планируется построить техническую дорогу и подпорную стенку со стороны реки, чтобы грунт не сползал. По итогам совещания министерству ЖКХ рекомендовано направить областным министерствам имущественных отношений и экологии, а также властям Волоколамска позицию по постановке участков на кадастровый учет. Оператору «Ядрово» с комитетом лесного хозяйства области поручено разобраться с выделением участка для гидротехнических сооружений, пишет РБК. По словам Конопко, если власти не согласуют выделение земли под рекультивацию, подрядчика могут наказать за нелегальную деятельность.

В 2018 г. полигон «Ядрово» оказался в центре скандала, жители Волоколамского района в феврале начали жаловаться на неприятный запах со свалки. Они провели несколько митингов с требованием закрыть полигон. Весной ситуация обострилась из-за выброса свалочного газа, после которого были госпитализированы несколько десятков детей. Анализ воздуха, проведенный активистами накануне массового отравления, показал превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 87,5 раза.

В мае 2019 г. министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин обещал закрыть полигон в 2020 г. Проект рекультивации свалки прошел этап общественных слушаний. В конце сентября началась дегазация второго тела свалки, сообщает РБК. В июне СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК). 22 июля Волоколамский городской суд арестовал земли и другое имущество оператора «Ядрово», передав его Московской областной специализированной аварийно-спасательной службе (находится в ведении министерства ЖКХ области).

Политика
Новости

Россия и Саудовская Аравия планируют сделку по авиализингу на $700 млн

Ведомости
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Россия и Саудовская Аравия планируют заключить сделку в области авиализинга на $700 млн, сообщил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «В области авиализинга. Это одна сделка на $700 млн», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Дмитриева, также стороны планируют заключить сделки, связанные с железными дорогами. Будет в том числе одна сделка, связанная с нефтехимией, с компанией Sabic, и это не с «Сибуром», сообщил он. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в рамках визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию к подписанию готовят несколько десятков коммерческих и межведомственных документов. По его словам, прежде всего будет обсуждаться «наращивание многопланового взаимодействия по различным направлениям».

Визит Путина в Саудовскую Аравию запланирован на 15 октября. Это второй визит президента России в эту страну, впервые с официальным визитом он посетил ее в феврале 2007 г. Тогда в Эр-Рияде он встречался с прежним королем страны Абдаллой бен Абдель-Азизом аль-Саудом.

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