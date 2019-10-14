Екатеринбуржцы выбрали место под строительство храма Святой Екатерины
Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела предварительные итоги опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины, говорится на сайте администрации. На данный момент в присутствии общественных наблюдателей подсчитаны бюллетени из трех районов города – Чкаловского, Орджоникидзевского и Ленинского.
Большинство голосов (59,35%) были отданы за территорию бывшего Уральского приборостроительного завода, за строительство храма на набережной Рабочей Молодежи проголосовали 37,63% жителей. Избирком признал недействительными 2,83% опросных листов.
Опрос о месте строительства храма проводился в Екатеринбурге 13 октября. В нем участвовало почти 100 000 человек. Изначально власти города разрешили построить храм Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга, однако местные жители выступили против. В городе начались акции протеста. После вмешательства в ситуацию президента Владимира Путина администрация города решила провести опрос и построить храм в том месте, которое выберут екатеринбуржцы.