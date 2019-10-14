Политика

Новости

Екатеринбуржцы выбрали место под строительство храма Святой Екатерины

Избирательная комиссия Екатеринбурга подвела предварительные итоги опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины, говорится на сайте администрации. На данный момент в присутствии общественных наблюдателей подсчитаны бюллетени из трех районов города – Чкаловского, Орджоникидзевского и Ленинского.

Большинство голосов (59,35%) были отданы за территорию бывшего Уральского приборостроительного завода, за строительство храма на набережной Рабочей Молодежи проголосовали 37,63% жителей. Избирком признал недействительными 2,83% опросных листов.

Опрос о месте строительства храма проводился в Екатеринбурге 13 октября. В нем участвовало почти 100 000 человек. Изначально власти города разрешили построить храм Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга, однако местные жители выступили против. В городе начались акции протеста. После вмешательства в ситуацию президента Владимира Путина администрация города решила провести опрос и построить храм в том месте, которое выберут екатеринбуржцы.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестовали местные жители