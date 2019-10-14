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Минобороны опровергло утверждения NYT об ударах России по больницам в Сирии

Минобороны России опровергло утверждения американской газеты The New York Times (NYT) о том, что российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре госпиталя в Сирии. «Серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», – отмечается в сообщении ведомства.

Как отмечает Минобороны, ежедневно сирийцы в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», вынуждены выживать в тяжелых условиях. Мирные жители не имеют доступа к интернету, у них нет современных гаджетов, сканеров радиоэфира и ноутбуков, продемонстрированных в видеоролике газеты. На видео запечатлены дорогостоящая аппаратура и приложение так называемой системы «оповещения населения об авиаударах» на основе разработки американской компании Hala Systems.

Наблюдательные посты, о которых в статье идет речь, эксплуатируются финансируемыми из британской казны подразделениями «Белых касок». «Именно факт принадлежности к действующим под эгидой «Джабхат ан-Нусры» «Белым каскам», а не природная скромность или опасения за безопасность объясняет абсолютную анонимность всех «активистов» в материале NYT», – утверждает Минобороны.

Ранее, 13 октября, NYT со ссылкой на источники написала, что российская авиация 5–6 мая разбомбила четыре сирийских госпиталя. Расследование газеты построено на рассказах и видеозаписях очевидцев, записях переговоров пилотов. По информации издания, все четыре больницы были обстреляны в течение 12 часов во время подавления очагов сопротивления правительственным войскам. Речь идет о бомбардировке хирургического госпиталя Набад аль-Хаят и больницах Кафр Наблв, Кафр Зита и Аль-Амаль, расположенных в Идлибе.