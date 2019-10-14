Кремль: Путин не смог посмотреть 14-часовой пресс-марафон Зеленского

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Суд взыскал с «ВТБ Страхования» 766 млн рублей по иску сгоревшего рынка «Синдика»

Арбитражный суд Москвы взыскал с «ВТБ Страхования» (входит в группу «Согаз») около 766 млн руб. по иску компании «Синдика-О», владевшей сгоревшим в 2017 г. строительным рынком «Синдика», передает РИА «Новости».

Сумма взыскания состоит из порядка 490 млн руб. страхового возмещения, 15 млн руб. убытков и 125 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Помимо этого суд также взыскал с ответчика еще около 136 млн руб. страхового возмещения в пользу Сбербанка. Изначально «Синдика-О» требовала от «ВТБ Страхования» выплаты около 829 млн руб.

Согласно информации картотеки судебных дел, Сбербанк привлечен к разбирательству в качестве третьего лица. Банк является выгодоприобретателем по страховому договору, отмечает агентство. Ранее представитель Сбербанка заявил в суде, что банк полностью поддерживает иск.

Один из крупнейших подмосковных строительных рынков «Синдика», находившийся недалеко от МКАД в районе Строгино, сгорел 8 октября 2017 г. Общая площадь пожара составила 55 000 кв. м. Во время ЧП были эвакуированы более 3 000 человек. Открытое горение были ликвидировано только к утру следующего дня. Строительный рынок был застрахован в «ВТБ Страхование» на 4,2 млрд руб. Договор страхования включал в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре. В свою очередь эксперты Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) оценили ущерб в 5,5 млрд руб.

Представитель истца ранее в суде заявил, что страховая компания выплатила возмещение не в полном объеме. В «ВТБ Страхование» частичную выплату объяснили тем, что часть застрахованных объектов не сгорела. Речь идет о насосной станции, двух трансформаторных подстанциях и локальных очистных сооружениях. Истец в суде утверждал, что по условиям договора был застрахован единый комплекс, а отдельные сооружения после пожара не имеют самостоятельной ценности.

Сгоревший ТЦ «Синдика» был построен в 2014 г. на месте открытого рынка. Объект был из ключевых активов группы «Синдика», подконтрольной родственникам сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Собственник здания и земельного участка под ним – ООО «Синдика-О», крупнейшие владельцы – супруга Канокова Фатима Канокова (49%) и Артур Карданов (21%).