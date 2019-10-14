Политика

Новости

Сурков назвал «путинизм» «глобальным политическим лайфхаком»

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал запуск онлайн-изданием «Актуальные комментарии» рубрики «Путинизм». Он призвал изучать путинизм «как действующую идеологию повседневности со всеми его социальными инновациями и продуктивными противоречиями».

«Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, «как они делают это», всегда интересно, если сделанное привлекает и впечатляет», – заявил Сурков «Актуальным комментариям». Чиновник сожалеет, что издание отобрало в данную рубрику изначально тексты иностранных СМИ. «Что же делать – нет пророка в своем отечестве», – отметил он, добавив, что понятие «Путинизм» приходит с Запада.

Комментируя слова Суркова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не импонирует название «путинизм». «Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить», – сказал Песков. Однако он согласился с Сурковым в том, что 20 лет, во время которых Путин находится у власти, – это важные для истории России и истории мира. «Невозможно умалять роль Путина в этих процессах», – заключил Песков.

«Актуальные комментарии» (учредитель Центр политической конъюнктуры. – «Ведомости») в понедельник, 14 октября, сообщили о запуске рубрики «Путинизм», в которой будут публиковаться статьи, интервью и обзоры о политическом курсе Путина. В материалах будет оцениваться историческое значение решений президента для России и мира. Всего за август-сентябрь в рубрике стоят ссылки на пять материалов с пояснениями авторов.

В феврале Сурков опубликовал в «Независимой газете» статью «Долгое государство Путина». В ней он рассказал о России как о государстве нового типа. «Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина», – писал Сурков.

Путинизм только часть новых политических сил