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«Новая газета» сообщила о «зачистке ближайшего окружения Кадырова» в Чечне

В Чечне уже несколько месяцев проходят задержания людей из «близкого круга» главы республики Рамзана Кадырова, пишет «Новая газета».

По ее данным, в августе вместе с родственниками и охраной был задержан Ибрагим Темирбаев. Ранее он занимал должность мэра чеченского города Аргуна. Задержание произошло через три дня после его отставки с поста мэра и назначения советником главы Чечни.

Как пишет «Новая газета», за три дня, которые прошли со дня ухода Темирбаева с должности мэра, в телефонных разговорах с разными людьми он «открытым текстом и максимально неполиткорректно высказал все, что он думает о Рамзане Кадырове и его семье». У своих собеседников он «нашел большую поддержку», отмечает издание.

Прослушка разговора Темирбаева стала поводом для задержаний. Помимо него были задержаны руководитель МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. По информации «Новой», был задержан и свояк Кадырова – начальник ГИБДД МВД по Чечне Шамхан Денилханов, но за него вступилась жена главы Чечни. Как отмечает издание, появилась информация о задержании первого заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, но он записал видеообращение, в котором опроверг эту информацию.

Список задержанных «неполон, но обширен», пишет «Новая»: «Задержания и обыски идут не только в домах “предателей”, но и в родовых селах у всех многочисленных родственников». Причиной задержаний стало проявление «неуважения к правящей семье, допущенное этими людьми в приватных разговорах или встречах».