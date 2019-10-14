Песков сообщил о планах военно-технического сотрудничества России и Саудовской Аравии

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Минфин ответил на критику Счетной палаты по проекту федерального бюджета

Прогноз по дивидендам в рамках проекта закона о бюджете на 2020–2022 гг. обоснован. Об этом заявил «Ведомостям» представитель Минфина в ответ на критику Счетной палаты. По его словам, в проекте учтено решение правительства о направлении на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли акционерных обществ по МСФО.

Поправки в Налоговый кодекс учтены, отметил представитель министерства. Не учтены только изменения по налогу на прибыль, но они повлияют на поступления в 2022 г., и с учетом данных прошлых периодов ожидается, что влияние будет несущественным. Для более точной оценки влияния изменений Минфин запросил необходимую информацию у ФНС.

Рост дебиторской задолженности связан с изменением стандартов бухгалтерского учета (включением в дебиторскую задолженность по доходам всех арендных платежей будущих периодов, в частности, в текущем году в задолженность попали все договора аренды Рослесхоза на срок до 50 лет). Таким образом, рост носит технический характер, на формирование дополнительных резервов поступлений в текущем и очередном году он не влияет. Вместе с тем Минфином и главными администраторами доходов на постоянной основе ведется работа по улучшению администрирования доходов и снижению дебиторской задолженности по доходам, с целью систематизации указанной работы ежегодно разрабатываются и реализовываются соответствующие дорожные карты.

Ранее Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. назвала макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичным. В частности, аудиторы раскритиковали прогнозы Минфина: есть риски, что бюджет недополучит 145,5 млрд руб. в 2020 г., а также 217 млрд и 351 млрд руб. в 2021–2022 гг. соответственно. В основном из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов, отметили они. Минфин рассчитывает, что компании будут направлять 50% чистой прибыли на дивиденды, но министерство не учитывает особенности выплаты дивидендов отдельными компаниями, предупредила Счетная палата.