Политика

Новости

Трамп пообещал ввести санкции против Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями. О санкциях американский президент сообщил в своем Twitter.

Трамп пообещал поднять тарифы на сталь до 50% – до уровня, который действовал до их снижения в мае. Вашингтон также остановит переговоры относительно торговой сделки с Турцией на $100 млрд. «Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии», – написал американский президент.

По его мнению, указ позволит Вашингтону вводить дополнительные санкции против тех, кто может быть замешан в серьезном нарушении прав человека и может угрожать миру, безопасности и стабильности в Сирии. Документ будет предусматривать множество последствий, включая финансовые санкции, блокирование собственности и запрет на въезд в США.

Турция 9 октября начала наземную военную операцию в Сирии, получившую название «Источник мира». По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещено в России). Анкара намерена вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за мирных граждан.