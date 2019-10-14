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Трамп пообещал ввести санкции против Турции из-за операции в Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями. О санкциях американский президент сообщил в своем Twitter.

Трамп пообещал поднять тарифы на сталь до 50% – до уровня, который действовал до их снижения в мае. Вашингтон также остановит переговоры относительно торговой сделки с Турцией на $100 млрд. «Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии», – написал американский президент.

По его мнению, указ позволит Вашингтону вводить дополнительные санкции против тех, кто может быть замешан в серьезном нарушении прав человека и может угрожать миру, безопасности и стабильности в Сирии. Документ будет предусматривать множество последствий, включая финансовые санкции, блокирование собственности и запрет на въезд в США.

Турция 9 октября начала наземную военную операцию в Сирии, получившую название «Источник мира». По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещено в России). Анкара намерена вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за мирных граждан.

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Объявлены лауреаты Букеровской премии

Ведомости
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Лауреатами международной Букеровской премии (Booker Prize) 2019 г. стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британская Бернардин Эваристо, говорится на сайте премии. Церемония вручения премии проходит в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.

Этвуд удостоена престижной награды за роман The Testaments, который является продолжением «Рассказа служанки». Эваристо присвоена премия за роман Girl, Woman, Other. Впервые с 1992 г. это два автора, хотя правила премии с некоторых пор запрещают делить награду. Председатель жюри конкурса Питер Флоренс признался, что обсуждение длилось пять часов, но члены жюри не смогли прийти к компромиссу и выбрать только одну из двух работ. Таким образом, лауреаты поделят премию в 50 000 фунтов стерлингов.

Среди конкурентов Этвуд – лауреата Букера 2000 г. – и Эваристо был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет «Дон Кихота». За премию боролись произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкой Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman. Роман написан от лица 18-летней девушки, живущей в 1970-х гг. в разгар этнополитического конфликта в Северной Ирландии.

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Минфин ответил на критику Счетной палаты по проекту федерального бюджета

Ведомости
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Прогноз по дивидендам в рамках проекта закона о бюджете на 2020–2022 гг. обоснован. Об этом заявил «Ведомостям» представитель Минфина в ответ на критику Счетной палаты. По его словам, в проекте учтено решение правительства о направлении на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли акционерных обществ по МСФО.

Поправки в Налоговый кодекс учтены, отметил представитель министерства. Не учтены только изменения по налогу на прибыль, но они повлияют на поступления в 2022 г., и с учетом данных прошлых периодов ожидается, что влияние будет несущественным. Для более точной оценки влияния изменений Минфин запросил необходимую информацию у ФНС.

Рост дебиторской задолженности связан с изменением стандартов бухгалтерского учета (включением в дебиторскую задолженность по доходам всех арендных платежей будущих периодов, в частности, в текущем году в задолженность попали все договора аренды Рослесхоза на срок до 50 лет). Таким образом, рост носит технический характер, на формирование дополнительных резервов поступлений в текущем и очередном году он не влияет. Вместе с тем Минфином и главными администраторами доходов на постоянной основе ведется работа по улучшению администрирования доходов и снижению дебиторской задолженности по доходам, с целью систематизации указанной работы ежегодно разрабатываются и реализовываются соответствующие дорожные карты.

Ранее Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. назвала макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичным. В частности, аудиторы раскритиковали прогнозы Минфина: есть риски, что бюджет недополучит 145,5 млрд руб. в 2020 г., а также 217 млрд и 351 млрд руб. в 2021–2022 гг. соответственно. В основном из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов, отметили они. Минфин рассчитывает, что компании будут направлять 50% чистой прибыли на дивиденды, но министерство не учитывает особенности выплаты дивидендов отдельными компаниями, предупредила Счетная палата.

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Политика
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Песков сообщил о планах военно-технического сотрудничества России и Саудовской Аравии

Ведомости
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Вопросы военно-технического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией обсуждались в ходе переговоров с участием президента Владимира Путина и короля Сальмана бен Сауда в понедельник, сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Обсуждалось военно-техническое сотрудничество», – сказал он, отвечая на вопрос «Ведомостей». «Обсуждается, имеются планы, и надеемся, этот диалог тоже будет продолжаться», – добавил Песков. Он не стал конкретизировать, какие именно типы вооружений обсуждались во время переговоров. Ранее Путин предлагал Саудовской Аравии купить системы С-300 или С-400 для защиты своих энергообъектов от нападений. Саудовская Аравия на эти предложения публично пока не реагировала.

Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию впервые за 12 лет. По итогам встречи президента России с королем Сальманом Аль Саудом был подписан 21 документ. Среди них – Хартия сотрудничества стран – производителей нефти. Этот документ упорядочивает сотрудничество стран – участниц сделки ОПЕК+.

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Технологии
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АФК «Система» вернется к своей дивидендной политике в 2020 году

Ведомости
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Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков анонсировал возврат компании к действующей дивидендной политике (выплаты не менее 1,19 руб. на акцию) в следующем году, сообщает «Интерфакс».

«Мы и так снижаем долговую нагрузку, мы планируем вернуться в следующем году к прежней дивидендной политике», – сказал Евтушенков журналистам в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума в Эр-Рияде. По итогам II квартала долг АФК «Система» составил 217,9 млрд руб.

Ранее АФК «Система» из-за необходимости сократить долг обсуждала продажу «Детского мира», однако никто не предложил устраивающей корпорацию цены, говорил Евтушенков ранее. Сейчас корпорация не планирует менять стратегию актива. «Они уверенно идут, уверенно зарабатывают, хорошие дивиденды платят. Честно говоря, искренне говорю, что никакой необходимости продать его нет», – заявил он.

Компания приняла эту дивидендную политику в апреле 2017 г., но после резкого роста долговой нагрузки из-за судебных разбирательств с «Роснефтью» была вынуждена отказаться от нее. В 2018 г. «Система» выплатила 100 млрд руб. по условиям мирового соглашения с «Роснефтью», «Башнефтью» и правительством Башкирии. За 2017 и за 2018 гг. акционеры получали 0,11 руб. на акцию.

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Политика
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Bloomberg узнал дату введения санкций США против Турции

Ведомости
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США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник, 14 октября. Об этом рассказал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, первый раунд ограничительных мер наиболее вероятно будет введен против широкого круга людей. Эти санкции ожидают одобрения со стороны американского президента Дональда Трампа, утверждает собеседник агентства. Госдепартамент, Пентагон и минфин США работали над этими мерами более недели, отмечают источники Bloomberg.

Другой источник говорит, что администрация Трампа также оставляет открытым вариант санкций, направленных на транзакции, экспорт вооружений и энергопоставки для турецких военных.

Минфин США и Белый дом не ответили на запрос о комментарии.

9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии под названием «Источник мира». Цель ее – курды, в том числе арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил», одного из основных союзников США в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Трамп заявлял, что разрушит турецкую экономику, если Анкара будет проводить наступление против курдов. По его словам, последствия для Турции могут быть «гораздо шире, чем только санкции».

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Политика
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Крупнейший президентский грант получит организатор чемпионата по программированию

Ведомости
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Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2019 г., по итогам которого гранты на общую сумму 4,35 млрд руб. получили более 2100 организаций. Об этом сообщается на сайте фонда, обратил внимание РБК.

Самый большой грант в 75 млн руб. получил Фонд развития физтехшкол из Подмосковья – на проведение международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Второе место – у НКО «Золотая маска», получившей 50 млн руб. на проведение одноименного театрального фестиваля.

Третье – у Фонда развития современного искусства, получившего 29,5 млн руб. на поиск и поддержку молодых талантов в области искусства. Президиум фонда возглавляет Иван Демидов, недавно ставший руководителем парка «Зарядье».

Четвертое и пятое места – у Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (28,1 млн руб.) и Союза художников России (27,4 млн руб.). Первому деньги выделены на курсы повышения квалификации работников русскоязычных зарубежных СМИ, второй получил средства на всероссийский молодежный арт-фестиваль «Молодость России».

Среди получателей грантов числится и Союз кинематографистов России, руководителем которого является Никита Михалков. Ему будут выданы 20,3 млн руб. на продвижение дебютантов.

Фонд президентских грантов работает как единый оператор с 2017 г. С момента основания он провел шесть этапов конкурса. Всего в рамках второго этапа 2019 г. поступило 9000 заявок от 7400 некоммерческих организаций, сообщил РБК сам фонд.

Политика
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«Новая газета» сообщила о «зачистке ближайшего окружения Кадырова» в Чечне

Ведомости
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В Чечне уже несколько месяцев проходят задержания людей из «близкого круга» главы республики Рамзана Кадырова, пишет «Новая газета».

По ее данным, в августе вместе с родственниками и охраной был задержан Ибрагим Темирбаев. Ранее он занимал должность мэра чеченского города Аргуна. Задержание произошло через три дня после его отставки с поста мэра и назначения советником главы Чечни.

Как пишет «Новая газета», за три дня, которые прошли со дня ухода Темирбаева с должности мэра, в телефонных разговорах с разными людьми он «открытым текстом и максимально неполиткорректно высказал все, что он думает о Рамзане Кадырове и его семье». У своих собеседников он «нашел большую поддержку», отмечает издание.

Прослушка разговора Темирбаева стала поводом для задержаний. Помимо него были задержаны руководитель МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. По информации «Новой», был задержан и свояк Кадырова – начальник ГИБДД МВД по Чечне Шамхан Денилханов, но за него вступилась жена главы Чечни. Как отмечает издание, появилась информация о задержании первого заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, но он записал видеообращение, в котором опроверг эту информацию.

Список задержанных «неполон, но обширен», пишет «Новая»: «Задержания и обыски идут не только в домах “предателей”, но и в родовых селах у всех многочисленных родственников». Причиной задержаний стало проявление «неуважения к правящей семье, допущенное этими людьми в приватных разговорах или встречах».

Политика
Новости

СКР возбудил дело после избиения заключенного в колонии в Петрозаводске

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия) после публикации в YouTube видеоролика с кадрами избиения заключенного, говорится на сайте ведомства. Инцидент произошел в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске в феврале 2014 г. По данным «Медиазоны», заключенного избили начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев в одном из служебных помещений колонии.

Заключенному были нанесены «множественные удары руками и ногами», отмечает СКР. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Ранее замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил РБК, что избившие заключенного будут уволены. «Это даже не обсуждается. На сегодняшний день туда выехала комиссия центрального аппарата, она сейчас работает, изымает документы, проверяет все видеоархивы за последние несколько лет», – уточнил он.

В сентябре «Медиазона» опубликовала материал о пытках в петрозаводской колонии. Тогда Савельев обвинил издание в клевете и подал жалобу в СКР.

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Новости

Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера

Ведомости
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Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменико Тедеско, сообщил на пресс-конференции генеральный директор клуба Томас Цорн. Контракт с Тедеско подписан до конца мая 2021 г.

Тедеско 34 года, он родился в Италии, никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. Карьеру футбольного тренера сделал в Германии – был тренером юношеских команд «Штутгарта» и «Хоффенхайма», в марте 2017 г. стал главным тренером клуба «Эрцгебирге», которому помог сохранить место во второй Бундеслиге. Летом 2017 г. Тедеско был назначен главным тренером «Шальке 04» из Гельзенкирхена, титульным спонсором которого является российский «Газпром». Под руководством Тедеско «Шальке 04» занял второе место в национальном чемпионате. В августе 2018 г. клуб продлил контракт с Тедеско до 2022 г., однако спустя полгода уволил тренера из-за неудовлетворительных результатов.

Основным владельцем футбольного «Спартака» является совладелец «Лукойла» Леонид Федун. Тедеско – тринадцатый главный тренер «Спартака» с 2003 г., когда клуб купил Федун. Прошлый главный тренер Олег Кононов покинул команду после четырех подряд поражений в национальном чемпионате. «Спартак» после 12 туров занимает 12-е место в премьер-лиге. Клуб на 14 очков отстает от лидирующих «Локомотива», «Ростова», «Краснодара» и «Зенита».

Технологии
Новости

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомости
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Акции «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ подорожали на 5,04% до $31,5 за бумагу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» в ходе торгов на NASDAQ обвалились на 18,7% до $28,91 за бумагу. Стоимость обыкновенных акций компании в ходе торгов на Московской бирже упала на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца декабря прошлого года. Всего за день «Яндекс» потерял более $1,5 млрд капитализации.

Так инвесторы отреагировали на возможное ограничение в России иностранного участия в «значимых информационных ресурсах». Соответствующий законопроект в июле на рассмотрение в Госдуму внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Законопроект предлагает ограничить права иностранцев на владение и управление информационно значимыми для развития инфраструктуры онлайн-ресурсами. В частности, владение иностранцев и иностранных компаний, как и в случае с зарегистрированными СМИ, предлагается оставить в доле не более 20%. В четверг, 10 октября, законопроект обсуждался на заседании экспертного совета при думском комитете по информационной политике.

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Бизнес
Новости

Суд взыскал с «ВТБ страхования» 766 млн рублей по иску сгоревшего рынка «Синдика»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы взыскал с «ВТБ страхования» (входит в группу «Согаз») около 766 млн руб. по иску компании «Синдика-О», владевшей сгоревшим в 2017 г. строительным рынком «Синдика», передает «РИА Новости».

Сумма взыскания состоит примерно из 490 млн руб. страхового возмещения, 15 млн руб. убытков и 125 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Помимо этого суд также взыскал с ответчика еще около 136 млн руб. страхового возмещения в пользу Сбербанка. Изначально «Синдика-О» требовала от «ВТБ страхования» выплаты около 829 млн руб.

Согласно информации картотеки судебных дел, Сбербанк привлечен к разбирательству в качестве третьего лица. Банк является выгодоприобретателем по страховому договору, отмечает агентство. Ранее представитель Сбербанка заявил в суде, что банк полностью поддерживает иск.

Один из крупнейших подмосковных строительных рынков «Синдика», находившийся недалеко от МКАД в районе Строгино, сгорел 8 октября 2017 г. Общая площадь пожара составила 55 000 кв. м. Во время ЧП было эвакуировано более 3000 человек. Открытое горение удалось ликвидировать только к утру следующего дня. Строительный рынок был застрахован в «ВТБ страховании» на 4,2 млрд руб. Договор страхования включал в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе при пожаре. В свою очередь эксперты Российской национальной перестраховочной компании оценили ущерб в 5,5 млрд руб.

Представитель истца ранее в суде заявил, что страховая компания выплатила возмещение не в полном объеме. В «ВТБ страховании» частичную выплату объяснили тем, что часть застрахованных объектов не сгорела. Речь идет о насосной станции, двух трансформаторных подстанциях и локальных очистных сооружениях. Истец в суде утверждал, что по условиям договора был застрахован единый комплекс, а отдельные сооружения после пожара не имеют самостоятельной ценности.

Сгоревший ТЦ «Синдика» был построен в 2014 г. на месте открытого рынка. Объект был одним из ключевых активов группы «Синдика», подконтрольной родственникам сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Собственник здания и земельного участка под ним – ООО «Синдика-О», крупнейшие владельцы – супруга Канокова Фатима Канокова (49%) и Артур Карданов (21%).

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