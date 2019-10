СМИ нашли Анатолия Чепигу на снимках со свадьбы дочери генерала ГРУ

Стиль жизни

Новости

Объявлены лауреаты Букеровской премии

Лауреатами международной Букеровской премии (Booker Prize) 2019 г. стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британская Бернардин Эваристо, говорится на сайте премии. Церемония вручения премии проходит в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.

Этвуд удостоена престижной награды за роман The Testaments, который является продолжением «Рассказа служанки». Эваристо присвоена премия за роман Girl, Woman, Other. Впервые с 1992 г. это два автора, хотя правила премии с некоторых пор запрещают делить награду. Председатель жюри конкурса Питер Флоренс признался, что обсуждение длилось пять часов, но члены жюри не смогли прийти к компромиссу и выбрать только одну из двух работ. Таким образом, лауреаты поделят премию в 50 000 фунтов стерлингов.

Среди конкурентов Этвуд – лауреата Букера 2000 г. – и Эваристо был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет «Дон Кихота». За премию боролись произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкой Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman. Роман написан от лица 18-летней девушки, живущей в 1970-х гг. в разгар этнополитического конфликта в Северной Ирландии.