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СМИ нашли Анатолия Чепигу на снимках со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии мужчины, похожего на Анатолия Чепигу. Его власти Великобритании считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет о снимках со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова — командира войсковой части 29155.

Изначально о том, что Чепига мог быть на свадьбе Аверьянова, сообщила газета The New York Times 8 октября. Но теперь журналисты показали фотографии с мероприятия, сделанные за полгода до отравления Скрипалей. Свадьба дочери Аверьянова проходила в отеле на берегу Сенежского озера. «Радио Свобода» уточняет, что отель расположен в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских Сил специальных операции. Чепига, по данным журналистов, был не случайным гостем — его ребенок участвовал в церемонии.

Bellingcat установила, что Аверьянов связан с ГРУ и Силами специальных операций, а «Радио Свобода» уточнило, что у него есть звание Героя России. Согласно реестру юридических лиц, Аверьянов с 2013 г. возглавляет часть 29155, которую NYT называло «секретным подразделением ГРУ» для совершения диверсий в Европе. В то же время источник «Ведомостей» сообщал, что в части 29155 проводятся обычные учебные курсы разведки.

Впервые западные спецслужбы обратили внимание на часть 29155 после попытки госпереворота в Черногории в 2016 г., писало NYT. Но оценивать масштаб деятельности подразделения начали только в 2018 г. — после отравления Скрипалей в Солсбери. Власти Великобритании обвинили в произошедшем Боширова. Сам он, вместе с другим подозреваемым британскими властями, Александром Петровым, в интервью RT подтверждал, что был в Солсбери. Но, по словам мужчин, они приехали как туристы и хотели посмотреть на собор. По данным The Insider и Bellingcat, настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, Петрова — Александр Мишкин. В отношении обоих США и Евросоюз ввели санкции.