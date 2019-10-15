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Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах

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Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России. Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По его словам, обыски проходят у действующих и бывших сотрудников, а также волонтеров региональных штабов в Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Владивостоке, Чебоксарах и Новосибирске.

Следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК, его возбуждили 3 августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Следственный комитет сообщал об 1 млрд руб., но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 585 300 руб. Для их легализации соучастники, по версии следователей, через банкоматы внесли средства на счета ФБК. Утром 12 сентября полицейские одновременно пришли в штабы Навального и к их координаторам как минимум в 39 городах. В общей сложности не менее 1000 сотрудников силовых ведомств провели более 150 обысков, сообщал соратник Навального Леонид Волков. Полицейские изымали компьютеры и оргтехнику.

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Аналитики: «Яндекс» сможет обойти возможные ограничения об иностранных инвесторах

Ведомости
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Структуру «Яндекса» можно привести в соответствие требованиям законопроекта об ограничении иностранного участия в «значимых информационных ресурсах», считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Сделать это можно за счет «ограниченного размытия путем создания нового класса акций» — класса C, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет банка. 

Сегодня капитал «Яндекса» разделен на акции классов А и В. На класс А приходится 88,3% экономического интереса, но лишь 43,1% голосующего. Иностранные акционеры имеют 42% голосов в «Яндексе», беспокойство же со стороны властей теоретически могут вызывать акции класса B, крупным пакетом которых владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож (на него приходится 37,73% голосующей доли), считают в BofAML. При этом устав компании запрещает передачу или продажу акций класса В третьим лицам и наследникам.

Согласно идее BofAML, проблему можно решить в случае, если при продаже одной акции класса В она будет переконвертирована в одну акцию класса А и одну класса С. При этом класс С получит девять голосов на акцию. Чтобы реализовать этот план, необходимо получить одобрение 75% имеющихся акций класса А, говорится в отчете. В нем указывается, что «Яндекс» сможет закрепить новую акционерную структуру, если параллельно начнет выкупать акции с рынка. На эти цели у компании есть $1,2 млрд, уточняет BofAML. 

Законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых IT-компаниях предложил депутат от «Единой России» Антон Горелкин. 10 октября поправки впервые обсуждались в Госдуме – на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике. «Яндекс» резко раскритиковал их, назвав назвал дискриминирующими. По мнению аналитиков BofAML, законопроект с высокой вероятностью будет доработан. Пресс-служба «Яндекса» не стала комментировать газете «какие-либо конкретные обсуждения и планы», отметив, что вопрос акционерной структуры в компании начали рассматривать еще до появления инициативы.

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Политика
Новости

СМИ нашли Анатолия Чепигу на снимках со свадьбы дочери генерала ГРУ

Ведомости
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«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии мужчины, похожего на Анатолия Чепигу. Его власти Великобритании считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет о снимках со свадьбы дочери генерал-майора Андрея Аверьянова — командира войсковой части 29155.

Изначально о том, что Чепига мог быть на свадьбе Аверьянова, сообщила газета The New York Times 8 октября. Но теперь журналисты показали фотографии с мероприятия, сделанные за полгода до отравления Скрипалей. Свадьба дочери Аверьянова проходила в отеле на берегу Сенежского озера. «Радио Свобода» уточняет, что отель расположен в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских Сил специальных операции. Чепига, по данным журналистов, был не случайным гостем — его ребенок участвовал в церемонии.  

Bellingcat установила, что Аверьянов связан с ГРУ и Силами специальных операций, а «Радио Свобода» уточнило, что у него есть звание Героя России. Согласно реестру юридических лиц, Аверьянов с 2013 г. возглавляет часть 29155, которую NYT называло «секретным подразделением ГРУ» для совершения диверсий в Европе. В то же время источник «Ведомостей» сообщал, что в части 29155 проводятся обычные учебные курсы разведки.

Впервые западные спецслужбы обратили внимание на часть 29155 после попытки госпереворота в Черногории в 2016 г., писало NYT. Но оценивать масштаб деятельности подразделения начали только в 2018 г. — после отравления Скрипалей в Солсбери. Власти Великобритании обвинили в произошедшем Боширова. Сам он, вместе с другим подозреваемым британскими властями, Александром Петровым, в интервью RT подтверждал, что был в Солсбери. Но, по словам мужчин, они приехали как туристы и хотели посмотреть на собор. По данным The Insider и Bellingcat, настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, Петрова — Александр Мишкин. В отношении обоих США и Евросоюз ввели санкции.

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Политика
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США ввели санкции против Турции

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за проведения Анкарой наступательной операции в Сирии. Он дает Вашингтону право вводить санкции против лиц и организаций, связанных с правительством Турции, которые способствуют «подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии».

Санкции введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против руководителей этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, уточнил минфин США. В черном списке оказался зампред правящей Партии справедливости и развития Турции Сулейман Сойлу. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Ранее американский президент заявлял, что с помощью санкций хочет добиться от Турции прекращения военной операции. Он также пообещал в случае необходимости поднять тарифы на турецкую сталь до 50% — до уровня, который действовал до их снижения в мае. Кроме того, Вашингтон готов остановить переговоры относительно торговой сделки с Турцией на $100 млрд, предупреждал американский лидер.

Турция начала наземную военную операцию в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещено в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за судьбу мирных граждан.

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Объявлены лауреаты Букеровской премии

Ведомости
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Лауреатами международной Букеровской премии (Booker Prize) 2019 г. стали канадская писательница Маргарет Этвуд и британская Бернардин Эваристо, говорится на сайте премии. Церемония вручения премии проходит в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.

Этвуд удостоена престижной награды за роман The Testaments, который является продолжением «Рассказа служанки». Эваристо присвоена премия за роман Girl, Woman, Other. Впервые с 1992 г. это два автора, хотя правила премии с некоторых пор запрещают делить награду. Председатель жюри конкурса Питер Флоренс признался, что обсуждение длилось пять часов, но члены жюри не смогли прийти к компромиссу и выбрать только одну из двух работ. Таким образом, лауреаты поделят премию в 50 000 фунтов стерлингов.

Среди конкурентов Этвуд – лауреата Букера 2000 г. – и Эваристо был британо-индийский писатель Салман Рушди с романом Quichotte, обыгрывающим сюжет «Дон Кихота». За премию боролись произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британо-турецкой Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman. Роман написан от лица 18-летней девушки, живущей в 1970-х гг. в разгар этнополитического конфликта в Северной Ирландии.

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Политика
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Трамп пообещал ввести санкции против Турции из-за операции в Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции против Турции из-за ситуации в Сирии и пригрозил Анкаре дополнительными, более тяжелыми последствиями. О санкциях американский президент сообщил в своем Twitter.

Трамп пообещал поднять тарифы на сталь до 50% – до уровня, который действовал до их снижения в мае. Вашингтон также остановит переговоры относительно торговой сделки с Турцией на $100 млрд. «Я скоро подпишу исполнительный указ, которым распоряжусь ввести санкции против нынешних и бывших чиновников правительства Турции и любых лиц, которые участвуют в дестабилизирующих действиях Турции на северо-востоке Сирии», – написал американский президент.

По его мнению, указ позволит Вашингтону вводить дополнительные санкции против тех, кто может быть замешан в серьезном нарушении прав человека и может угрожать миру, безопасности и стабильности в Сирии. Документ будет предусматривать множество последствий, включая финансовые санкции, блокирование собственности и запрет на въезд в США.

Турция 9 октября начала наземную военную операцию в Сирии, получившую название «Источник мира». По словам турецких властей, операция проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (запрещено в России). Анкара намерена вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за мирных граждан.

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Экономика
Новости

Минфин ответил на критику Счетной палаты по проекту федерального бюджета

Ведомости
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Прогноз по дивидендам в рамках проекта закона о бюджете на 2020–2022 гг. обоснован. Об этом заявил «Ведомостям» представитель Минфина в ответ на критику Счетной палаты. По его словам, в проекте учтено решение правительства о направлении на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли акционерных обществ по МСФО.

Поправки в Налоговый кодекс учтены, отметил представитель министерства. Не учтены только изменения по налогу на прибыль, но они повлияют на поступления в 2022 г., и с учетом данных прошлых периодов ожидается, что влияние будет несущественным. Для более точной оценки влияния изменений Минфин запросил необходимую информацию у ФНС.

Рост дебиторской задолженности связан с изменением стандартов бухгалтерского учета (включением в дебиторскую задолженность по доходам всех арендных платежей будущих периодов, в частности, в текущем году в задолженность попали все договора аренды Рослесхоза на срок до 50 лет). Таким образом, рост носит технический характер, на формирование дополнительных резервов поступлений в текущем и очередном году он не влияет. Вместе с тем Минфином и главными администраторами доходов на постоянной основе ведется работа по улучшению администрирования доходов и снижению дебиторской задолженности по доходам, с целью систематизации указанной работы ежегодно разрабатываются и реализовываются соответствующие дорожные карты.

Ранее Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. назвала макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичным. В частности, аудиторы раскритиковали прогнозы Минфина: есть риски, что бюджет недополучит 145,5 млрд руб. в 2020 г., а также 217 млрд и 351 млрд руб. в 2021–2022 гг. соответственно. В основном из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов, отметили они. Минфин рассчитывает, что компании будут направлять 50% чистой прибыли на дивиденды, но министерство не учитывает особенности выплаты дивидендов отдельными компаниями, предупредила Счетная палата.

Политика
Новости

Песков сообщил о планах военно-технического сотрудничества России и Саудовской Аравии

Ведомости
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Вопросы военно-технического сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией обсуждались в ходе переговоров с участием президента Владимира Путина и короля Сальмана бен Сауда в понедельник, сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Обсуждалось военно-техническое сотрудничество», – сказал он, отвечая на вопрос «Ведомостей». «Обсуждается, имеются планы, и надеемся, этот диалог тоже будет продолжаться», – добавил Песков. Он не стал конкретизировать, какие именно типы вооружений обсуждались во время переговоров. Ранее Путин предлагал Саудовской Аравии купить системы С-300 или С-400 для защиты своих энергообъектов от нападений. Саудовская Аравия на эти предложения публично пока не реагировала.

Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию впервые за 12 лет. По итогам встречи президента России с королем Сальманом Аль Саудом был подписан 21 документ. Среди них – Хартия сотрудничества стран – производителей нефти. Этот документ упорядочивает сотрудничество стран – участниц сделки ОПЕК+.

Технологии
Новости

АФК «Система» вернется к своей дивидендной политике в 2020 году

Ведомости
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Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков анонсировал возврат компании к действующей дивидендной политике (выплаты не менее 1,19 руб. на акцию) в следующем году, сообщает «Интерфакс».

«Мы и так снижаем долговую нагрузку, мы планируем вернуться в следующем году к прежней дивидендной политике», – сказал Евтушенков журналистам в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума в Эр-Рияде. По итогам II квартала долг АФК «Система» составил 217,9 млрд руб.

Ранее АФК «Система» из-за необходимости сократить долг обсуждала продажу «Детского мира», однако никто не предложил устраивающей корпорацию цены, говорил Евтушенков ранее. Сейчас корпорация не планирует менять стратегию актива. «Они уверенно идут, уверенно зарабатывают, хорошие дивиденды платят. Честно говоря, искренне говорю, что никакой необходимости продать его нет», – заявил он.

Компания приняла эту дивидендную политику в апреле 2017 г., но после резкого роста долговой нагрузки из-за судебных разбирательств с «Роснефтью» была вынуждена отказаться от нее. В 2018 г. «Система» выплатила 100 млрд руб. по условиям мирового соглашения с «Роснефтью», «Башнефтью» и правительством Башкирии. За 2017 и за 2018 гг. акционеры получали 0,11 руб. на акцию.

Политика
Новости

Bloomberg узнал дату введения санкций США против Турции

Ведомости
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США готовы ввести санкции против Турции уже в понедельник, 14 октября. Об этом рассказал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, первый раунд ограничительных мер наиболее вероятно будет введен против широкого круга людей. Эти санкции ожидают одобрения со стороны американского президента Дональда Трампа, утверждает собеседник агентства. Госдепартамент, Пентагон и минфин США работали над этими мерами более недели, отмечают источники Bloomberg.

Другой источник говорит, что администрация Трампа также оставляет открытым вариант санкций, направленных на транзакции, экспорт вооружений и энергопоставки для турецких военных.

Минфин США и Белый дом не ответили на запрос о комментарии.

9 октября Турция начала военную операцию на севере Сирии под названием «Источник мира». Цель ее – курды, в том числе арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил», одного из основных союзников США в борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Трамп заявлял, что разрушит турецкую экономику, если Анкара будет проводить наступление против курдов. По его словам, последствия для Турции могут быть «гораздо шире, чем только санкции».

Политика
Новости

Крупнейший президентский грант получит организатор чемпионата по программированию

Ведомости
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Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2019 г., по итогам которого гранты на общую сумму 4,35 млрд руб. получили более 2100 организаций. Об этом сообщается на сайте фонда, обратил внимание РБК.

Самый большой грант в 75 млн руб. получил Фонд развития физтехшкол из Подмосковья – на проведение международного студенческого чемпионата по программированию ICPC. Второе место – у НКО «Золотая маска», получившей 50 млн руб. на проведение одноименного театрального фестиваля.

Третье – у Фонда развития современного искусства, получившего 29,5 млн руб. на поиск и поддержку молодых талантов в области искусства. Президиум фонда возглавляет Иван Демидов, недавно ставший руководителем парка «Зарядье».

Четвертое и пятое места – у Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (28,1 млн руб.) и Союза художников России (27,4 млн руб.). Первому деньги выделены на курсы повышения квалификации работников русскоязычных зарубежных СМИ, второй получил средства на всероссийский молодежный арт-фестиваль «Молодость России».

Среди получателей грантов числится и Союз кинематографистов России, руководителем которого является Никита Михалков. Ему будут выданы 20,3 млн руб. на продвижение дебютантов.

Фонд президентских грантов работает как единый оператор с 2017 г. С момента основания он провел шесть этапов конкурса. Всего в рамках второго этапа 2019 г. поступило 9000 заявок от 7400 некоммерческих организаций, сообщил РБК сам фонд.

Политика
Новости

«Новая газета» сообщила о «зачистке ближайшего окружения Кадырова» в Чечне

Ведомости
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В Чечне уже несколько месяцев проходят задержания людей из «близкого круга» главы республики Рамзана Кадырова, пишет «Новая газета».

По ее данным, в августе вместе с родственниками и охраной был задержан Ибрагим Темирбаев. Ранее он занимал должность мэра чеченского города Аргуна. Задержание произошло через три дня после его отставки с поста мэра и назначения советником главы Чечни.

Как пишет «Новая газета», за три дня, которые прошли со дня ухода Темирбаева с должности мэра, в телефонных разговорах с разными людьми он «открытым текстом и максимально неполиткорректно высказал все, что он думает о Рамзане Кадырове и его семье». У своих собеседников он «нашел большую поддержку», отмечает издание.

Прослушка разговора Темирбаева стала поводом для задержаний. Помимо него были задержаны руководитель МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов. По информации «Новой», был задержан и свояк Кадырова – начальник ГИБДД МВД по Чечне Шамхан Денилханов, но за него вступилась жена главы Чечни. Как отмечает издание, появилась информация о задержании первого заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, но он записал видеообращение, в котором опроверг эту информацию.

Список задержанных «неполон, но обширен», пишет «Новая»: «Задержания и обыски идут не только в домах “предателей”, но и в родовых селах у всех многочисленных родственников». Причиной задержаний стало проявление «неуважения к правящей семье, допущенное этими людьми в приватных разговорах или встречах».

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