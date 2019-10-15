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Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах

Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России. Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

По его словам, обыски проходят у действующих и бывших сотрудников, а также волонтеров региональных штабов в Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Владивостоке, Чебоксарах и Новосибирске.

Следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК, его возбуждили 3 августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Следственный комитет сообщал об 1 млрд руб., но в постановлениях суда и следователей говорится о 75 585 300 руб. Для их легализации соучастники, по версии следователей, через банкоматы внесли средства на счета ФБК. Утром 12 сентября полицейские одновременно пришли в штабы Навального и к их координаторам как минимум в 39 городах. В общей сложности не менее 1000 сотрудников силовых ведомств провели более 150 обысков, сообщал соратник Навального Леонид Волков. Полицейские изымали компьютеры и оргтехнику.

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