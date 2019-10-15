В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях
В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей, сообщает ТАСС. Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района оштрафовал на 200 000 руб. издательский дом «Момент истины», главный редактор издания Евгений Гнеушев оштрафован на 60 000 руб.
В августе Роскомнадзор обратил внимание на видеоролики издания на YouTube. В частности, ролик «Срочно! В России готовит революцию майдан», сообщает агентство. Согласно материалам дела, Генпрокуратура требовала ограничить доступ к сайту, где размещались ролики. По словам представителя Роскомнадзора, представитель юридического лица с правонарушением согласился. Представитель издания и его главный редактор на судебное заседание не пришли.
С 29 марта в России вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За распространение фейков граждане заплатят от 30 000 до 100 000 руб., а должностные лица – от 60 000 до 200 000 руб. Для юрлиц сумма штрафов составит от 200 000 до 500 000 руб.