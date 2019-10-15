Новости
Политика
Новости

«Коммерсантъ»: полиция возбудила против форекс-дилера дело о хищении 1 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров. Общий ущерб от их действий может достигать 1 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о форекс-дилере, который работал под брендом STForex. С 2014 г. компания работала без лицензии. У компании был офис в башне «Империя» в «Москва-сити» и реклама, в которой снялся ведущий Дмитрий Дибров. Ее показывали на федеральных каналах. По данным собеседников «Коммерсанта», компания работала так: на обучающих курсах клиентам показывали легкий способ заработка, потом они инвестировали небольшие суммы – около $200 – и оставались в плюсе, затем им предлагали вложить крупные суммы. Некоторые потерпевшие отдавали им все сбережения, а иногда брали кредиты под залог недвижимости, отмечает издание. До рынка доходили только сделки от $100 000, остальные переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре ЦБ. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, но в реальности, считает следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки были убыточными.

Первым задержали соучредителя STForex Александра Смирнова, его следователи считают организатором схемы, отмечает «Коммерсантъ». После был задержан его помощник Кирилл Остапенко. Оба вышли под залог в 3 млн руб. Следователи считают, что в преступное сообщество входили девять человек. Ранее по аналогичной схеме действовал другой брокер – ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает «Коммерсантъ». В конце прошлого года Центробанк отозвал у компании лицензию на брокерскую деятельность.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Volkswagen приостановил строительство завода в Турции из-за ситуации в Сирии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Концерн Volkswagen приостановил строительство автомобильного завода в Турции стоимостью $1,4 млрд, сообщает Bloomberg. Это произошло из-за военной операции Турции в Сирии, отмечает агентство.

«Решение о строительстве нового завода было отложено управляющим советом. Мы внимательно следим за ситуацией, и нас беспокоит происходящее сейчас», — говорится в заявлении Volkswagen. В начале октября концерн учредил дочернюю компанию с капиталом в $164 млн в турецкой провинции Маниса, где планировалось построить предприятие, которое будет выпускать около 300 тыс. автомобилей в год. Новый завод стал бы 123-м для концерна в мире, отмечает «Интерфакс».

Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии 9 октября. Турецкие власти объясняли, что она проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за судьбу мирных граждан. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции. 

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Фигуранту «московского дела» Губайдулину смягчили обвинение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) смягчил обвинение фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката обвиняемого Максима Пашкова. «Из плюсов — следствие теперь не утверждает что бутылка была полной», — уточнил он.

В частности, ему предъявили обвинение по ч. 1 статьи 318 УК «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Ранее в отношении Губайдулина проводилось расследование по более тяжкой статье (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) — покушение на нападение на силовика. 

Мещанский суд Москвы 18 сентября вернул дело в прокуратуру для уточнения фабулы обвинения. Губайдулин был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Следствие считает, что на не согласованной акции протеста 27 июля он бросил в полицейских пластиковую бутылку, однако не попал в них. Бутылка пролетела рядом с полицейским патрульно-постовой службы УВД по Северному административному округу Артемом Киловым.

Губайдуллин – 26-летний IT-инженер «Сбербанк-технологий». Свою вину он не признает. По его словам, он бросил в полицейских пустую пластиковую бутылку. Свои действия он назвал «эмоциональным всплеском».

Акция протеста 27 июля в центре Москвы проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным полиции, в этот день были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. По итогам акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, которое позже стали называть «московским делом».

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Bloomberg оценил в $7,7 млрд потери России от первого года дедолларизации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первый год эксперимента президента Владимира Путина по постепенному отказу от доллара в золотовалютных резервах России стоил ей около $7,7 млрд недополученной прибыли. Об этом свидетельствуют расчеты Bloomberg.

По данным издания, российский ЦБ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, в целом составляющих около $531 млрд, то к марту он получил бы примерно 3,8%-ный рост.

Как отмечает Bloomberg, наиболее свежие цифры пока недоступны, так как ЦБ публикует свои данные с шестимесячной задержкой. Как свидетельствует отчет ЦБ, с марта 2018 г. по март 2019 г. он уменьшил резервы в долларах с 43,7 до 23,6%. Доля евро при этом увеличилась с 22,2 до 30,3%, а юаней – с 5 до 14,2%.

«Это экономическая цена решения геополитических проблем. Сложно оценивать, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочная инвестиция», – отметила в разговоре с изданием Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста в вашингтонском Институте международных финансов.

Проведенная Россией диверсификация сделала ее самым крупным держателем резервов в юанях в мире, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Goldman Sachs. Ставка на Китай не была целиком провальной: потери из-за падения китайской валюты были компенсированы за счет более высокой доходности местных облигаций по сравнению с казначейскими облигациями США.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей, сообщает ТАСС. Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района оштрафовал на 200 000 руб. издательский дом «Момент истины», главный редактор издания Евгений Гнеушев оштрафован на 60 000 руб.

В августе Роскомнадзор обратил внимание на видеоролики издания на YouTube. В частности, ролик «Срочно! В России готовит революцию майдан», сообщает агентство. Согласно материалам дела, Генпрокуратура требовала ограничить доступ к сайту, где размещались ролики. По словам представителя Роскомнадзора, представитель юридического лица с правонарушением согласился. Представитель издания и его главный редактор на судебное заседание не пришли.

С 29 марта в России вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За распространение фейков граждане заплатят от 30 000 до 100 000 руб., а должностные лица – от 60 000 до 200 000 руб. Для юрлиц сумма штрафов составит от 200 000 до 500 000 руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» назначен президентом «Альфа-групп»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президентом «Альфа-групп» назначен Вадим Зингман, говорится в сообщении «Альфа-групп». В августе он покинул пост заместителя генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами.

В «Альфа-групп» он займется улучшением качества кросс-функциональных связей между бизнесами компании, а также организацией взаимодействия с государственными и общественными институтами в рамках периметра бизнес-активности всех компаний группы, рассказали в пресс-службе.

Зингман пришел в «Аэрофлот» из АФК «Система» в 2009 г. В «Системе» он руководил департаментом по связям с госорганами. 2 октября Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Финансы
Новости

ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков. Об этом рассказал глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на форуме «Финополис», сообщает РБК. По словам Ясинского, платформа разделит клиентов на три категории. Это поможет кредитным организациям корректнее видеть характер операций юрлиц и сократить расходы на борьбу с отмыванием денег.

Юрлиц разделят на группы риска: «зеленую», «желтую» и «красную», рассказал Ясинский. Для этого компании должны подключиться к единой системе с данными о клиентах. Предполагается, что анализ компаний будет проводиться по критериям риска из положений и методических рекомендаций ЦБ. Оценку будут формировать на основе более сотни критериев, клиентов распределят по десятибалльной шкале.

По словам Ясинского, в «зеленую» группу отнесут те компании, которые наберут меньше трех баллов. Их финансовые операции будут отслеживать без повышенного внимания. В «желтую» зону попадут набравшие от трех до семи баллов. Их работу будут анализировать по процедуре посткомплаенса и принимать меры, если риски подтвердятся. Компании из «красной» группы будут отслеживать в онлайн-режиме. Сейчас прорабатываются возможные аспекты будущего функционирования платформы, о конкретных сроках реализации проекта пока говорить рано, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

Политика
Новости

Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС). При этом в обеих странах большинство опрошенных позитивно относятся к соседней стране. Граждане обеих стран также уверены, что оба государства должны быть независимыми и дружественными, т. е. с открытыми границами, без виз и таможен.

По данным исследования, с февраля по сентябрь этого года в 1,5 раза увеличилась доля россиян, положительно относящихся к Украине. В частности, 56% россиян заявили о «хорошем отношении» (47% – в основном хорошо и 9% – очень хорошо). Это максимальный показатель с апреля 2014 г. В сентябре 2013 г. к Украине хорошо относились 69% респондентов, в марте 2014 г. из-за событий на юго-востоке Украины и после присоединения Крыма этот показатель был на уровне 52%. Избрание Владимира Зеленского президентом Украины в апреле 2019 г., а также обмен удерживаемыми лицами положительно повлияли на мнение россиян об Украине, считает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. По ее мнению, во время президентских выборов на Украине симпатии россиян были на стороне Зеленского, так как с ним связывались надежды на улучшение отношений между странами.

В свою очередь отношение украинцев к России с февраля по сентябрь этого года незначительно ухудшилось. Если в феврале хорошо к России относились 57% украинцев (15% – очень хорошо и 42% – в основном хорошо), то в сентябре этот показатель был на уровне 54% (16% – очень хорошо и 38% – в основном хорошо). Делать вывод о реальном ухудшении отношения украинцев к России нельзя, так как эти изменения находятся в пределах допустимой погрешности (3–3,5%), считает гендиректор КМИСа Владимир Паниотто.

«Левада-центр» проводил опросы в России с 26 сентября по 2 октября методом личного интервью. Всего было опрошено 1601 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 регионах. КМИС проводил всеукраинский опрос с 6 по 16 сентября. Интервью было взято у 2035 респондентов в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, за исключением Крыма и не подконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей.

Выбор редактора
Политика
Новости

РЖД оштрафовали за ненадлежащее состояние переездов в Сибири

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мировой судья Мещанского района Москвы по постановлению Новосибирского транспортного прокурора оштрафовал РЖД на 200 000 руб. за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, нарушения нашли на Инской дистанции пути, где на трех железнодорожных переездах общего пользования, в том числе пересекающего шоссе, не соблюдались требования безопасности. В частности, не соответствовали требованиям дорожное покрытие, сигнальные знаки, освещение и разметка. Прокуратура внесла представление начальнику Инской дистанции, после этого все нарушения устранили.

В сентябре РБК со ссылкой на источники сообщал, что РЖД в 2019 г. перенесет около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели. Такое решение принято из-за невыполнения обязательств подрядчиками. В частности, на развитие центрального железнодорожного узла в Москве в 2019 г. потратят на 24 млрд руб. меньше запланированного (105,8 млрд руб.).

Политика
Новости

СКР подтвердил массовые обыски у сотрудников ФБК Навального

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) проводит обыски в 30 регионах по делу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, говорится в сообщении ведомства.

Обыски проходят в штабах самой организации, а также по месту жительства сотрудников ФБК, уточняет СКР. Ведомство изымает предметы и документы, имеющие значение для расследования. Помимо этого некоторые сотрудники ФБК вызваны на допросы. По ходатайству ведомства суд арестовал банковские счета ФБК, на которые, по версии следствия, поступали деньги из иностранных источников. «Этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», – отмечается в сообщении. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 4 ст. 174 УК (отмывание денег, полученных другими лицами преступным путем), уточнил СКР.

Утром 15 октября директор ФБК Иван Жданов сообщил о проведении обысков у активистов штабов Навального в различных российских городах, в том числе в Белгороде, Воронеже, Владивостоке, Ижевске, Екатеринбурге, Кемерове, Новосибирске, Самаре, Уфе и Чебоксарах. В Екатеринбурге обыски также проводятся у политолога Федора Крашенинникова.

СКР возбудил дело об отмывании денег в ФБК 3 августа. По информации следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Изначально СКР сообщал о сумме в 1 млрд руб., но в материалах суда говорится о 75 585 300 руб. Для легализации этих денег соучастники преступления вносили средства на счета ФБК через банкоматы, ранее сообщало ведомство.

В середине сентября сотрудники правоохранительных органов уже проводили обыски в штабах Навального, у его соратников и волонтеров ФБК в 39 российских городах. В ходе обысков изымали компьютеры и оргтехнику. Всего было проведено более 150 обысков, в них принимало участие около 100 сотрудников правоохранительных органов, заявлял соратник Навального Леонид Волков.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Баста стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский музыкант Василий Вакуленко (рэпер Баста) стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом говорится в Instagram Вакуленко. В сообщении уточняется, что он покрыл долги СКА.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне», – отмечает Вакуленко. По его словам, решение помочь СКА не было спонтанным, он готовился к этому на протяжении года.

В развитие клуба музыкант вложил около 10 млн руб. личных средств, сообщили в пресс-службе клуба. По словам Вакуленко, со следующего игрового сезона 2019/20 г. клуб поддержат дочерняя компания Корпорации «Ростех» – «РТ-капитал» (у госкорпорации есть крупное предприятие в Ростове-на-Дону – «Роствертол») и правительство Ростовской области. Вакуленко оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами, говорится в сообщении клуба.

Василий Вакуленко родился в Ростове-на-Дону. В сентябре он записал новый гимн футбольному клубу. «СКА Ростов-на-Дону» образован в 1937 г. Это одна из старейших футбольных команд России. Cеребряный призер чемпионата СССР 1966 г. Обладатель Кубка СССР 1981 г. Финалист Кубка первой лиги СССР 1988 г. После 13 туров клуб занимает в таблице «Юга» ПФЛ 7-е место.

Бизнес
Новости

«Аэроэкспресс» запустил автобусы от «Ховрино» к «Шереметьево»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэроэкспресс» запускает автобусный маршрут от станции метро «Ховрино» в терминал В аэропорта «Шереметьево» с 15 октября, говорится в сообщении на сайте компании. Время в пути составит 20 минут, Проезд будет стоить 150 руб. в одну сторону. Автобусы будут ходить с 7.30 до 21.00 каждые 15 минут.

Сейчас поездами «Аэроэкспресса» от Белорусского вокзала можно добраться только до южного комплекса «Шереметьево», где расположены терминалы D, E и F. От терминала B и строящегося C1 они отделены летным полем. До терминала В (отсюда выполняет внутрироссийские рейсы «Аэрофлот») можно проехать на поезде по тоннелю под летным полем, на автобусе или автомобиле. Железную дорогу в северный комплекс РЖД построит только к началу 2022 г.

«Ховрино» – конечная станция зеленой ветки. Она расположена на севере Москвы в 1 км от МКАД и в 2,5 км от начала платной автодороги М11 Москва – Санкт-Петербург, проходящей мимо «Шереметьево». До терминала B расстояние – 19 км.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow