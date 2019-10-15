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«Коммерсантъ»: полиция возбудила против форекс-дилера дело о хищении 1 млрд рублей

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров. Общий ущерб от их действий может достигать 1 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о форекс-дилере, который работал под брендом STForex. С 2014 г. компания работала без лицензии. У компании был офис в башне «Империя» в «Москва-сити» и реклама, в которой снялся ведущий Дмитрий Дибров. Ее показывали на федеральных каналах. По данным собеседников «Коммерсанта», компания работала так: на обучающих курсах клиентам показывали легкий способ заработка, потом они инвестировали небольшие суммы – около $200 – и оставались в плюсе, затем им предлагали вложить крупные суммы. Некоторые потерпевшие отдавали им все сбережения, а иногда брали кредиты под залог недвижимости, отмечает издание. До рынка доходили только сделки от $100 000, остальные переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре ЦБ. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, но в реальности, считает следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки были убыточными.

Первым задержали соучредителя STForex Александра Смирнова, его следователи считают организатором схемы, отмечает «Коммерсантъ». После был задержан его помощник Кирилл Остапенко. Оба вышли под залог в 3 млн руб. Следователи считают, что в преступное сообщество входили девять человек. Ранее по аналогичной схеме действовал другой брокер – ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает «Коммерсантъ». В конце прошлого года Центробанк отозвал у компании лицензию на брокерскую деятельность.