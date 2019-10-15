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Фигуранту «московского дела» Губайдулину смягчили обвинение

Следственный комитет России (СКР) смягчил обвинение фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката обвиняемого Максима Пашкова. «Из плюсов — следствие теперь не утверждает что бутылка была полной», — уточнил он.

В частности, ему предъявили обвинение по ч. 1 статьи 318 УК «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Ранее в отношении Губайдулина проводилось расследование по более тяжкой статье (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) — покушение на нападение на силовика.

Мещанский суд Москвы 18 сентября вернул дело в прокуратуру для уточнения фабулы обвинения. Губайдулин был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Следствие считает, что на не согласованной акции протеста 27 июля он бросил в полицейских пластиковую бутылку, однако не попал в них. Бутылка пролетела рядом с полицейским патрульно-постовой службы УВД по Северному административному округу Артемом Киловым.

Губайдуллин – 26-летний IT-инженер «Сбербанк-технологий». Свою вину он не признает. По его словам, он бросил в полицейских пустую пластиковую бутылку. Свои действия он назвал «эмоциональным всплеском».

Акция протеста 27 июля в центре Москвы проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным полиции, в этот день были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. По итогам акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, которое позже стали называть «московским делом».