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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»

Кортеж российского президента Владимира Путина в ОАЭ, куда глава государства прибыл с государственным визитом, сопровождали автомобили Mercedes с кириллической аббревиатурой ДПС (дорожно-патрульная служба, в России подразделение входит в состав МВД. – «Ведомости»). На машинах сопровождения были эмиратские номера, надпись «ДПС» была нанесена на капотах. Видеоролик сопровождения выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его мнению, таким образом власти ОАЭ выразили уважение российскому лидеру.

До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019

По территории дворца принца Путин передвигался на лимузине российского производства Aurus. Автомобиль при подъезде к дворцу сопровождали 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. В этот момент семь истребителей раскрасили небо в цвета российского флага, а пушки выпустили 21 залп.

«Аурус» с конным эскортом: Лимузин президента России едет по Абу-Даби pic.twitter.com/PtNKwk1RXA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2019

Во вторник, 15 октября, Путин прибыл с официальным визитом в ОАЭ. Во время него у Путина запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль-Нахайяном, посещение выставки инвестпроектов и встреча с бизнесменами двух стран. Большинство мероприятий состоятся за закрытыми дверями без участия прессы.

Предыдущий официальный визит Путина в ОАЭ проходил в 2007 г. Российский президент и наследный принц Абу-Даби встречались в общей сложности десять раз. Они регулярно общаются по телефону, последний разговор состоялся 10 июня.