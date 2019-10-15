Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»
Кортеж российского президента Владимира Путина в ОАЭ, куда глава государства прибыл с государственным визитом, сопровождали автомобили Mercedes с кириллической аббревиатурой ДПС (дорожно-патрульная служба, в России подразделение входит в состав МВД. – «Ведомости»). На машинах сопровождения были эмиратские номера, надпись «ДПС» была нанесена на капотах. Видеоролик сопровождения выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его мнению, таким образом власти ОАЭ выразили уважение российскому лидеру.
По территории дворца принца Путин передвигался на лимузине российского производства Aurus. Автомобиль при подъезде к дворцу сопровождали 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. В этот момент семь истребителей раскрасили небо в цвета российского флага, а пушки выпустили 21 залп.
Во вторник, 15 октября, Путин прибыл с официальным визитом в ОАЭ. Во время него у Путина запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль-Нахайяном, посещение выставки инвестпроектов и встреча с бизнесменами двух стран. Большинство мероприятий состоятся за закрытыми дверями без участия прессы.
Предыдущий официальный визит Путина в ОАЭ проходил в 2007 г. Российский президент и наследный принц Абу-Даби встречались в общей сложности десять раз. Они регулярно общаются по телефону, последний разговор состоялся 10 июня.