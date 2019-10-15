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В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо». Его зовут Александр Мыльников.

О задержании Мыльникова организации сообщила его жена Мария. По ее словам, в квартиру пришли 10 силовиков, некоторые из них были в форме и бронежилетах. Во время обыска изъяли телефон, все флешки, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежду, в которой Мыльников был на одном из летних митингов.

Адвокат Мыльникова Татьяна Тятова подтвердила РБК информацию об обысках: «Действительно, обыски проводились, его задержали, увезли пока неизвестно куда». По предварительным данным «ОВД-инфо», Мыльникову могут вменить применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Позже Следственный комитет России (СКР) подтвердил задержание Мыльникова по делу о массовых беспорядках, отмечает «РИА Новости».

СКР возбудил дело о массовых беспорядках, а также несколько дел о применении насилия в отношении представителя власти после несогласованного митинга 27 июля. Акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На акции 27 июля были задержаны 1373 человека (данные «ОВД-инфо»).