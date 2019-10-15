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Во Франции задержали бывшего замдиректора центра связи ФСИН

Во Франции по запросу России задержали ранее скрывшегося за границей бывшего замдиректора центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщила Генпрокуратура России. Щетинин на момент задержания находился в международном розыске, ему грозит до десяти лет лишения свободы, уточнили в надзорном ведомстве.

«Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», – говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. В ближайшее время ведомство направит Франции документы для экстрадиции задержанного в Россию.

16 марта 2018 г. было возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями при закупке компьютеров для ФСИН в 2015 г. В частности, дело завели по двум статьям – ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). В октябре прошлого года экс-директор центра связи ФСИН Игорь Шайков стал обвиняемым по делу. По информации следствия, Шайков и двое его заместителей – Щетинин и Андрей Краснюков – договорились обеспечить ФГУП «НТЦ «Атлас» победу в аукционе. С предприятием был подписан контракт на поставку 1500 компьютерных комплексов общей стоимостью более 160 млн руб. На данный момент Шайков и Краснюков содержатся в СИЗО.