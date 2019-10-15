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В Белоруссии отпустили задержанную по запросу США россиянку

Задержанная на территории Белоруссии по запросу США россиянка Анна Богачева отпущена на свободу, говорится в Twitter посольство России в Белоруссии. Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил информагентству «БелТА», что зампрокурора Фрунзенского района Минска не увидел оснований для задержания гражданки России для последующей ее выдачи США.

«Генпрокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Белоруссии. Она освобождена», – пояснил Брылев.

Богачевой оказывают помощь сотрудники консульского отдела посольства России в Белоруссии, отмечается на официальной странице российского МИДа в Facebook.

Ранее член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал «Интерфаксу», что в Минске задержали гражданку России Анну Богачеву. По информации знакомого с ситуацией источника «РИА Новости», задержание произошло в воскресенье, 13 октября, в одной из гостиниц Минска. Богачева в этот момент находилась вместе с мужем и маленьким ребенком. После задержания россиянка связалась с российским консульством в Белоруссии.

Богачева с сентября прошлого года находится в санкционном списке США. В феврале американский минюст пояснил, что санкции против Богачевой были введены из-за того, что она якобы была одним из сотрудников Агентства интернет-исследований (АИИ). Данную организацию на территории США обвиняют во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. АИИ связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром [российского президента Владимира] Путина». Ранее Вашингтон предъявил аналогичные обвинения Пригожину и АИИ. Работает и работала ли ранее Богачева в агентстве, неизвестно.