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В Белоруссии отпустили задержанную по запросу США россиянку

Ведомости
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Задержанная на территории Белоруссии по запросу США россиянка Анна Богачева отпущена на свободу, говорится в Twitter посольство России в Белоруссии. Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил информагентству «БелТА», что зампрокурора Фрунзенского района Минска не увидел оснований для задержания гражданки России для последующей ее выдачи США.

«Генпрокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Белоруссии. Она освобождена», – пояснил Брылев.

Богачевой оказывают помощь сотрудники консульского отдела посольства России в Белоруссии, отмечается на официальной странице российского МИДа в Facebook.

Ранее член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал «Интерфаксу», что в Минске задержали гражданку России Анну Богачеву. По информации знакомого с ситуацией источника «РИА Новости», задержание произошло в воскресенье, 13 октября, в одной из гостиниц Минска. Богачева в этот момент находилась вместе с мужем и маленьким ребенком. После задержания россиянка связалась с российским консульством в Белоруссии.

Богачева с сентября прошлого года находится в санкционном списке США. В феврале американский минюст пояснил, что санкции против Богачевой были введены из-за того, что она якобы была одним из сотрудников Агентства интернет-исследований (АИИ). Данную организацию на территории США обвиняют во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. АИИ связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром [российского президента Владимира] Путина». Ранее Вашингтон предъявил аналогичные обвинения Пригожину и АИИ. Работает и работала ли ранее Богачева в агентстве, неизвестно.

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Финансы
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«Альфастрахование» купила красноярского страховщика «Надежда»

Ведомости
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Группа «Альфастрахование» купила 100% голосующих акций красноярской страховой компании «Надежда», говорится в сообщении «Альфастрахования». Сделка не повлияет на операционную деятельность страховой компании. Во время переходного периода «Надежда» будет работать как компания в составе группы «Альфастрахование» с сохранением бренда и продуктовой линейки, уточняется в сообщении. «В ближайшее время сформированная совместная управленческая команда подготовит план и приступит к реализации необходимых интеграционных мероприятий», — рассказали в «Альфастраховании».

«Сделка прошла в денежной форме, взаиморасчеты проведены», — заявил «Интерфаксу» гендиректор «Альфастрахования» Владимир Скворцов. По его словам, группу интересует портфель договоров «Надежды» по ОСАГО, ДМС и портфель корпоративного бизнеса. Скворцов не назвал сроки полной интеграции компании, однако отметил, что группа довольна условиями сделки.

«Надежда» работает на российском страховом рынке с 1991 г., компания занимает лидирующие позиции на рынке Красноярского края. Компания имеет лицензии на добровольные виды страхования и ОСАГО. Услугами «Надежды» пользуются более 700 000 клиентов – физических и юридических лиц. Компания имеет 14 филиалов и 47 представительств. По сделки 100% «Надежды» принадлежало ее гендиректору Маргарите Филипповой. По данным Центробанка России, сборы «Надежды» в первом полугодии 2019 г. составили 1,2 млрд руб., по этому показателю компания занимает 53-е место среди 150 крупнейших российских страховщиков. Однако по итогам 2018 г. компания получила убыток около 97 млн руб., хотя годом ранее получила 22 млн руб. прибыли. 

«Альфастрахование» – четвертый в стране страховщик по размеру премий (24,6 млрд руб. за I квартал). Компания входит в «Альфа групп» Михаила Фридмана и его партнеров. Чистая прибыль «Альфастрахования» в 2018 г. по МСФО выросла вдвое до 11 млрд руб.

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Политика
Новости

Председатели московских избиркомов получат премии за проведение выборов

Ведомости
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Председатели московских избирательных комиссий получат премии за проведение выборов в Мосгордуму, несмотря на многочисленные скандалы, сопровождавшие подготовку к голосованию, сообщает «РИА Новости».

Как сообщил член Мосгоризбиркома Владимир Попов, председатели территориальных комиссий получат премию в двойном размере, а председатели окружных избирательных комиссий – в тройном. Конкретные суммы зависят от числа жалоб, обращений, участия комиссии в эксперименте по организации электронного голосования и других аспектов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным докладывала о проблемах на выборах в Москве и Санкт-Петербурге. Она сообщила президенту о скандалах, которые сопровождали выборы в Мосгордуму, и попросила главу государства рассмотреть предложения ЦИК по изменению законодательства. По ее мнению, причиной проблем в Москве стала устаревшая система сбора и проверки подписей избирателей.

Избирательная кампания в Москве сопровождалась протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму большинству оппозиционных кандидатов. Отказы мотивировались тем, что комиссии признавали недостоверными подписи в поддержку оппозиционных кандидатов. Москвичи выходили на многотысячные акции, большинство из которых не были согласованы с властями города. Они проходили в июле и августе возле мэрии, Мосгоризбиркома, на Трубной площади и на Бульварном кольце. Они заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями.

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Бизнес
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FT: Saudi Aramco может 20 октября официально объявить об IPO

Ведомости
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Правительство Саудовской Аравии на этой неделе должно официально одобрить проведение IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. После этого свое разрешение даст совет директоров компании, и она объявит о своих планах 20 октября.

Таким образом, Саудовская Аравия все ближе к реализации шага, предложенного наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом вместе с другими экономическими реформами еще три года назад.

Эр-Рияд хочет разместить на саудовской бирже Tadawul до 3% акций Saudi Aramco уже в ноябре, пишет FT. Банкиры утверждают, что спрос со стороны местных инвесторов высокий. Правда, в сентябре издание сообщало, что саудовские власти оказывают давление на богатейшие семьи страны с целью заставить их купить акции компании. Затем Саудовская Аравия хочет провести листинг за границей. Фаворитом считается биржа в Токио.

Всего Saudi Aramco собирается разместить 5% акций. Но пока неясно, будет ли она оценена в $2 трлн, как того хочет принц Мухаммад, отмечает FT. Работающие над IPO специалисты оценивают ее ближе к $1,5 трлн. Иностранные инвесторы обеспокоены влиянием государства на стратегию Saudi Aramco и сентябрьскими атаками на нефтяные объекты компании, ответственность за которые Саудовская Аравия возлагает на Иран. Хотя генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в понедельник, накануне визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, что ряд российских инвесторов проявляют интерес к этому IPO.

В начале октября The Wall Street Journal сообщала, что Saudi Aramco должна 25 октября опубликовать проспект эмиссии на арабском языке, а еще через два дня – на английском. После чего в ноябре проведет роуд-шоу с целью оценить интерес инвесторов и определить стоимость акций.

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Политика
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Во Франции задержали бывшего замдиректора центра связи ФСИН

Ведомости
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Во Франции по запросу России задержали ранее скрывшегося за границей бывшего замдиректора центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщила Генпрокуратура России. Щетинин на момент задержания находился в международном розыске, ему грозит до десяти лет лишения свободы, уточнили в надзорном ведомстве.

«Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», – говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. В ближайшее время ведомство направит Франции документы для экстрадиции задержанного в Россию.

16 марта 2018 г. было возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями при закупке компьютеров для ФСИН в 2015 г. В частности, дело завели по двум статьям – ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). В октябре прошлого года экс-директор центра связи ФСИН Игорь Шайков стал обвиняемым по делу. По информации следствия, Шайков и двое его заместителей – Щетинин и Андрей Краснюков – договорились обеспечить ФГУП «НТЦ «Атлас» победу в аукционе. С предприятием был подписан контракт на поставку 1500 компьютерных комплексов общей стоимостью более 160 млн руб. На данный момент Шайков и Краснюков содержатся в СИЗО.

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Стиль жизни
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Картину Дали украли из галереи в США за 32 секунды

Ведомости
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Работу Сальвадора Дали «Горящий жираф» похитили из галереи Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско, сообщает телеканал ABC7. На опубликованном телеканалом видео можно заметить мужчину в кепке и футболке, подходящего к картине. На то, чтобы войти в галерею, украсть произведение искусства и выйти из здания у него ушло всего 32 секунды, отмечает издание.

«Горящий жираф» был выставлен в витрине, чтобы привлечь внимание к выставке произведений испанских сюрреалистов, проходившей в галерее в тот момент. Дали создал эту картину в 1966–1967 гг. под влиянием творчества Пабло Пикассо.

Директор галереи Анджела Келлетт сообщила телеканалу, что у вора мог быть сообщник, который отвлекал сотрудника галереи. По мнению директора галереи, продать картину будет крайне непросто, поскольку искусствоведы и эксперты хорошо знают перечень легально продающихся работ Дали.

В Москве в январе 2019 г. также произошла громкая кража – картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. На видеозаписи из музея было видно, как мужчина снял полотно со стены на глазах у посетителей, вытащил из рамы и унес. Похитителя приняли за работника музея, поиски картины начались только спустя несколько минут. Подозреваемого задержали на следующий день в Подмосковье, картину нашли и вернули в галерею. Похитителем оказался Денис Чуприков, уроженец Крыма. Его осудили на три года колонии.

Десять самых громких музейных краж

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Финансы
Новости

Суд в Лондоне оставил в силе арест активов Коломойского по делу Приватбанка

Ведомости
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Апелляционный суд Лондона подтвердил право британской юрисдикции рассматривать по существу иск Приватбанка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, говорится в сообщении на сайте банка. Также суд постановил оставить в силе арест активов бывшего руководства.

Речь идет о судебном разбирательстве по делу о выводе средств из Приватбанка. С учетом издержек и процентов организация собирается взыскать с экс-руководителей около $3 млрд. В 2018 г. суд Лондона отклонил жалобу банка на Коломойского и Боголюбова из-за некорректной юрисдикции и постановил отменить ранее наложенный всемирный арест на их активы. Апелляционный суд полностью отменил это решение и постановил, что иск может рассматриваться по существу в Англии. Ответчики не смогут обжаловать это решение, говорится в сообщении.

Коломойский в 1990-х гг. вместе с Боголюбовым создали Приватбанк, который стал крупнейшим на Украине. В 2016 г. украинские власти решили его национализировать. На тот момент Коломойскому принадлежало 41,7% банка, Боголюбову – 33,3%. Коломойский утверждал, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины. Позже бизнесмен уехал с Украины и долгое время жил за границей. 16 мая, после того как президентские выборы на Украине выиграл шоумен Владимир Зеленский, бизнесмен вернулся на Украину. Forbes оценивает состояние Коломойского в $1,1 млрд.

Политика
Новости

В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Ведомости
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Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо». Его зовут Александр Мыльников.

О задержании Мыльникова организации сообщила его жена Мария. По ее словам, в квартиру пришли 10 силовиков, некоторые из них были в форме и бронежилетах. Во время обыска изъяли телефон, все флешки, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежду, в которой Мыльников был на одном из летних митингов.

Адвокат Мыльникова Татьяна Тятова подтвердила РБК информацию об обысках: «Действительно, обыски проводились, его задержали, увезли пока неизвестно куда». По предварительным данным «ОВД-инфо», Мыльникову могут вменить применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Позже Следственный комитет России (СКР) подтвердил задержание Мыльникова по делу о массовых беспорядках, отмечает «РИА Новости».

СКР возбудил дело о массовых беспорядках, а также несколько дел о применении насилия в отношении представителя власти после несогласованного митинга 27 июля. Акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На акции 27 июля были задержаны 1373 человека (данные «ОВД-инфо»).

Политика
Новости

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»

Ведомости
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Кортеж российского президента Владимира Путина в ОАЭ, куда глава государства прибыл с государственным визитом, сопровождали автомобили Mercedes с кириллической аббревиатурой ДПС (дорожно-патрульная служба, в России подразделение входит в состав МВД. – «Ведомости»). На машинах сопровождения были эмиратские номера, надпись «ДПС» была нанесена на капотах. Видеоролик сопровождения выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его мнению, таким образом власти ОАЭ выразили уважение российскому лидеру.

По территории дворца принца Путин передвигался на лимузине российского производства Aurus. Автомобиль при подъезде к дворцу сопровождали 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. В этот момент семь истребителей раскрасили небо в цвета российского флага, а пушки выпустили 21 залп.

Во вторник, 15 октября, Путин прибыл с официальным визитом в ОАЭ. Во время него у Путина запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль-Нахайяном, посещение выставки инвестпроектов и встреча с бизнесменами двух стран. Большинство мероприятий состоятся за закрытыми дверями без участия прессы.

Предыдущий официальный визит Путина в ОАЭ проходил в 2007 г. Российский президент и наследный принц Абу-Даби встречались в общей сложности десять раз. Они регулярно общаются по телефону, последний разговор состоялся 10 июня.

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Политика
Новости

СМИ узнали о задержании в Минске попавшей под санкции россиянки

Ведомости
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В Минске задержали россиянку Анну Богачеву, находящуюся под санкциями США по делу о вмешательстве в выборы. Об этом «РИА Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтвердил источник Русской службы BBC.

По данным собеседника «РИА Новости», задержание произошло по запросу США в воскресенье, 13 октября, в одной из гостиниц. С Богачевой был муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать, отметил источник. Она связалась с консульством России в Белоруссии, сказал он.

Задержание агентству подтвердил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Мы уже связались с ее друзьями в Питере, они подтвердили информацию», – отметил он. Позднее информацию о задержании подтвердил МИД России. Cотрудники консульского отдела посольства России оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, говорится  в сообщении официального аккаунта МИД России в Facebook.

Богачева попала под санкции США, введенные в сентябре 2018 г. В феврале того же года она оказалась в списке сотрудников Агентства интернет-исследований, обвиненных минюстом США во вмешательстве в американские выборы 2016 г. Это агентство связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваров [российского президента Владимира] Путина». Сам Пригожин и агентство также были обвинены во вмешательстве и попали под ограничительные меры США.

Работает ли Богачева в Агентстве интернет-исследований до сих пор, неизвестно.

«Радио Свобода» сообщало, что Богачева состояла в националистических организациях. По его данным, в Агентстве интернет-исследований она начала работать под давлением ФСБ из-за участия в этих организациях.

Технологии
Новости

Парфенов рассказал о претензиях НТВ к его YouTube-каналу

Ведомости
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Телеведущий Леонид Парфенов объяснил, почему из его авторской программы на YouTube пропало название «Намедни». Это произошло из-за разногласий с НТВ, говорится в комментарии Парфенова, предоставленном Znak.com его продюсером Ильей Овчаренко.

Перед первым сезоном – 1946–1951 – телеканал, который является правообладателем «Намедни», не захотел оформить название официально, но и не возражал против его использования, говорится в заявлении: «Перед нынешним, вторым сезоном, годы 1952–1960, телеканал направил свои возражения нашему партнеру по проекту. Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным». Первыми на изменения в названии обратили внимание зрители программы, которые сообщили об этом в комментариях под видео. Из последних двух выпусков исчезло название «Намедни». Теперь выпуски называются: «1953 с Леонидом Парфеновым». «Ведомости» запросили комментарий НТВ.

Программа «Намедни» Парфенова шла на НТВ с 1993 по 2004 г. В январе этого года Парфенов сообщил, что планирует выпускать ее на своем YouTube-канале Parfenon. Сейчас на канале опубликовано восемь выпусков программы. В апреле 2019 г. НТВ анонсировал документальный сериал под рабочим названием «Намедни». Он будет выходить на сайте телеканала, в мобильном приложении и на YouTube-канале.

Политика
Новости

Volkswagen приостановил строительство завода в Турции из-за ситуации в Сирии

Ведомости
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Концерн Volkswagen приостановил строительство автомобильного завода в Турции стоимостью $1,4 млрд, сообщает Bloomberg. Это произошло из-за военной операции Турции в Сирии, отмечает агентство.

«Решение о строительстве нового завода было отложено управляющим советом. Мы внимательно следим за ситуацией, и нас беспокоит происходящее сейчас», – говорится в заявлении Volkswagen. В начале октября концерн учредил дочернюю компанию с капиталом в $164 млн в турецкой провинции Маниса, где планировалось построить предприятие, которое будет выпускать около 300 000 автомобилей в год. Новый завод стал бы 123-м для концерна в мире, отмечает «Интерфакс».

Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии 9 октября. Турецкие власти объясняли, что она проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за судьбу мирных граждан. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.

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