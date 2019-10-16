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Песков опроверг информацию о планах Кремля создать «зеленую» партию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах по созданию новой партии, ориентированной на решение экологических проблем. «Такой вопрос на повестке администрации президента не стоит», – сказал он журналистам. «Я не знаю, откуда взялись эти сообщения», – заключил Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Кремль на протяжении нескольких месяцев обсуждает идею создания новой партии, которая занималась бы вопросами экологии. Поводом якобы стали участившиеся в последнее время экологические протесты.

Один из вариантов, который рассматривается в Кремле, предполагает «перезагрузку» уже существующей Российской экологической партии «Зеленые», рассказал один из источников РБК. Также, по данным издания, рассматривается вариант вовлечения в экологическую повестку «Единой России» или «Справедливой России».

Ранее источник рассказывал «Ведомостям», что власти могут вернуться к идее преобразования Общероссийского народного фронта (ОНФ) в партию с экологическим уклоном. О том, что ОНФ может стать партией, говорилось с момента его создания в 2011 г.

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