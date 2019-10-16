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Кремль начал обсуждать идею создания «зеленой» партии

Администрация президента России начала обсуждать идею создания новой партии, которая занималась бы экологическими проблемами, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждения продолжаются уже несколько месяцев, тема поднимается на различных совещаниях в Кремле.

Поводом для обсуждений послужили экологические протесты, участившиеся в последнее время, сказали два собеседника РБК. Например, в начале года в тридцати регионах России прошли масштабные протесты, вызванные проблемами с мусором. Самая серьезная ситуация сложилась в Архангельской области, где люди выступают против строительства полигона для отходов из Москвы на станции Шиес. Протесты там не прекращаются с конца 2018 г.

В связи с обострением ситуации Кремль обсуждает несколько вариантов того, как работать с экологической повесткой, говорят источники РБК. Один из вариантов – создание новой «зеленой» партии, которая работала бы в конструктивном диалоге с властью. Рассматривается возможность «перезагрузить» уже существующую Российскую экологическую партию «Зеленые», сказал один из собеседников. Проблема заключается в том, что Кремль не может найти ярких лидеров, которые были бы узнаваемы и авторитетны в сфере экологии.

Также обсуждается вовлечение в экологическую повестку «Единой России» или «Справедливой России», пишет РБК. Но тут проблема заключается в том, что экология не является профильной темой этих партий.

Ранее источник рассказывал «Ведомостям», что власти могут вернуться к идее преобразования Общероссийского народного фронта (ОНФ) в партию с экологическим уклоном. О том, что ОНФ может стать партией, говорилось с момента его создания в 2011 г.

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