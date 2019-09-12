Кремль нашел руководителя для исполкома Народного фронта

Пост руководителя исполкома ОНФ освободился в июле этого года, когда его покинул Михаил Развожаев Срегей Портер / Ведомости

Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) может стать вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов. Об этом «Ведомостям» сказали собеседник, близкий к администрации президента, источник в администрации президента и два собеседника, близкие к правительству Московской области. Пост руководителя исполкома оказался свободен после того, как в июле Михаила Развожаева президент назначил врио губернатора Севастополя. «Для Кузнецова это повышение, ему предложили должность после ухода Развожаева», – говорит один из собеседников. По словам собеседника в администрации президента, Кузнецова назначат руководителем исполкома ОНФ, поскольку он хороший организатор и политический менеджер.

Правительство Московской области Михаил Кузнецов

Кузнецов не ответил на звонки «Ведомостей».

В пятницу пройдет заседание Центрального штаба ОНФ, на котором ожидают первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, говорит собеседник в руководстве ОНФ: Кириенко придет, чтобы проконтролировать решение кадровых вопросов. По уставу ОНФ, руководитель исполкома движения назначается Центральным штабом на срок полномочий штаба.

Кузнецову 40 лет, он член «Единой России», где начал карьеру с поста замруководителя департамента региональной работы. С 2011 по 2013 гг. был начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда в Центральном федеральном округе – сначала при полпреде Олеге Говоруне, а потом – Александре Беглове, нынешнем губернаторе Санкт-Петербурга. С 2012 г. Кузнецов работал в полпредстве вместе с нынешним начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным, который тогда был замполпреда в ЦФО.

С 2013 г. Кузнецов был зампредом правительства Московской области, а в 2015 г. возглавил еще и администрацию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. С сентября 2018 года – вице-губернатор области, руководитель администрации губернатора.

В прошлом году тогдашний глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун выступил с открытым обращением к президенту, в котором сообщил о конфликте с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и заявил, что уйти в отставку его уговаривали начальник управления внутренней политики президента Андрей Ярин, руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов и начальник управления «К» ФСБ Иван Ткачев. Летом прошлого года Шестун был арестован, его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании преступных доходов и получении взятки в особо крупном размере.

Пост руководителя исполкома ОНФ освободился в июле этого года, когда его покинул Михаил Развожаев, назначенный президентом врио губернатора Севастополя. Руководителем исполкома он стал в декабре 2018 г., когда выборы главы Хакасии, где Развожаев временно исполнял обязанности губернатора после отставки предыдущего главы республики Виктора Зимина, выиграл коммунист Валентин Коновалов.

По словам собеседников «Ведомостей» в ОНФ и близких к администрации президента, среди кандидатур, которые обсуждались на пост руководителя исполкома ОНФ, были также депутат Госдумы, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта и заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей», бывший директор «Артека» Алексей Каспржак.

Кузнецов – один из самых сильных специалистов, которые есть в распоряжении режима, считает политолог Аббас Галлямов: «Если кто-нибудь и способен хоть как-то оживить ОНФ, то наверное, это будет именно Кузнецов». Хотя в целом задача перед ним стоит практически неподъемная, считает эксперт: «Бренд ОНФ слишком заезжен и привязан к властям. Время, когда фронт боролся за честные закупки и критиковал губернаторов за чрезмерные расходы на пиар, давно прошло, избиратель ничего этого уже не помнит. В его глазах ОНФ сейчас еще одна безликая официозная «общественная» структура вроде многочисленных общественных палат, советов при министерствах и так далее. Люди на такую «общественность» внимания не обращают, она им не интересна». В стране растет спрос на оппозиционность и альтернативы, полагает Галлямов: «ОНФ может провести очередной форум, задать несколько комфортных вопросов пришедшему на него президенту, выступить для него фоном, а на этом никаких очков не заработаешь. Это политическая проблема, и ее нельзя решить технологическим инструментарием».

Для Кузнецова это было бы заметное кадровое продвижение, считает политолог Михаил Виноградов: «Его сильные стороны – знание политического процесса и общественного мнения, способность выдвигать содержательные инициативы, опыт работы и в «Единой России», и в регионе, и в полпредстве». Один из вызовов, стоящих перед ним, – преодоление общего скептицизма, существующего вокруг ОНФ, предупреждает Виноградов.