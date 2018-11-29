Общероссийский народный фронт обновил руководство под старые задачи

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Владимир Путин снова доверил ОНФ контроль за исполнением своих указов Максим Стулов / Ведомости

Главной задачей Общероссийского народного фронта (ОНФ) остается контроль за исполнением нацпроектов, предусмотренных майским указом президента. Как пояснил на съезде ОНФ в Москве его лидер Владимир Путин, на реализацию этих «грандиозных задач» направлены «беспрецедентно большие деньги» и очень важно, «чтобы мы их не профукали». ОНФ должен контролировать реализацию нацпроектов, а заодно и «помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой».

ОНФ создавался в 2011 г. при активном участии Вячеслава Володина, который тогда руководил аппаратом правительства Путина, а позже стал курировать в Кремле внутреннюю политику. Но среди новых сопредседателей центрального штаба, число которых увеличено с трех до пяти (после назначения Александра Бречалова главой Удмуртии и смерти Станислава Говорухина единственным главой штаба оставалась депутат Госдумы Ольга Тимофеева), выдвиженцев Володина не осталось. Штаб возглавили хирург Леонид Рошаль, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин, сопредседатель движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева и директор Высшей школы госуправления РАНХиГС Алексей Комиссаров. Шмелева и Когогин на выборах 2018 г. были сопредседателями общественного штаба Путина, а Комиссаров руководит конкурсом «Лидеры России» – одним из главных проектов Сергея Кириенко, сменившего в Кремле Володина.