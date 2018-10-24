Политика / Власть

Госдума хочет эффективнее контролировать работу правительства

Депутаты оценят исполнение национальных проектов и государственных программ
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Депутаты должны усилить контроль над реализацией нацпроектов и госпрограмм, заявил в среду в ходе обсуждения проекта федерального бюджета – 2019 председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав коллег «пересмотреть отношение к такому очень важному вопросу, как парламентский контроль за исполнением бюджета». Профильные комитеты в этих вопросах недорабатывают, добавил он и предложил возложить такие обязанности на комитет по контролю и регламенту, который должен будет при заслушивании в Думе министров и вице-премьеров «давать оценку реализации нацпроектов и госпрограмм в разрезе того или другого министерства». Присутствовавший на заседании первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявил, что «безусловно» поддерживает предложенные меры.

С момента избрания первой Думы в 1993 г. комитет по регламенту занимался в основном техническими и организационными проблемами (график работы, полномочия депутатов, поправки в регламент). Но за последний год он получил ряд полномочий, находившихся ранее в компетенции ключевого думского комитета по госстроительству и законодательству, в частности касающихся вопросов избирательного законодательства, парламентского контроля и взаимодействия со Счетной палатой. Возглавляет комитет по регламенту близкая к Володину Ольга Савастьянова – член центрального штаба Общероссийского народного фронта.

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