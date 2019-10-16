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Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Емельянов — один из четырех новых фигурантов дела, о задержании которых Следственный комитет (СКР) сообщил 14 октября. Всем им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (насилие в отношении представителя власти). По версии следствия, Емельянов во время несогласованной акции 27 июля силой удерживал росгвардейца, препятствуя ему выполнять служебные обязанности. 15 октября был задержан еще один новый фигурант - Александр Мыльников.

Емельянов во время заседания суда заявил, что не признает вину. »Я почувствовал свою гражданскую ответственность перед людьми, к которым применяли физическую силу, взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии, вот», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Участники несогласованной акции 27 июля выступали в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным проекта «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 1373 человека.

После акции СКР завел дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), которое получило название «московского». Впоследствии фигурантов стали обвинять в нападении на представителей власти, четверо из них получили сроки по ст. 318 УК.