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Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай авто» иск, поданный к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о взыскании 1 млрд руб., следует из материалов в картотеке судебных дел. Компания требовала компенсировать ей убытки, причиненные летними протестными акциями.

Иск возвращен заявителю из-за нарушений требований Арбитражного процессуального кодекса, говорится в решении суда. Суд также предложил истцу представить «доказательства наличия в парке компании более 60 различных автомобилей, доказательства наличия заказов клиентов, и их последующую отмену, первичные документы, подтверждающие расходы ГСМ (горюче-смазочные материалы) на сумму 17 млн 300 000 руб., расчет суммы повреждения автомобилей раздельно по каждой машине».

В суде уточнили, что после устранения нарушений, истец может повторно обратиться в суд в общем порядке.

Компания «Флай-авто» была зарегистрирована в 2011 г. Она занимается лизингом авто, численность ее сотрудников составляет семь человек, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2017 г. выручка компании составила 38,8 млн руб., чистая прибыль – 2,8 млн руб. Ее единственный владелец и гендиректор – Дмитрий Леухин. Он также является членом комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты, обнаружили «Ведомости». Леухин также владеет компанией «Евроавто рус», занимающейся прокатом автомобилей. С августа бизнесмен занимает пост президента «Ассоциации содействия деятельности по прокату автомобилей».

Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам. Суммарно с ответчиков взыскали почти 5 млн руб., подсчитала «Медуза».