Политика

Новости

Посольство США прокомментировало инцидент с дипломатами в Северодвинске

Американские дипломаты, снятые с поезда из Неноксы в Северодвинске, находились в официальной поездке, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. По ее словам, дипломаты проинформировали о поездке Минобороны России и заполнили необходимые документы.

Ранее РЕН ТВ и «Интерфакс» сообщили, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске. Телеканал пояснял, что Северодвинск входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев, а у дипломатов не было необходимых для пребывания в городе документов. Позже дипломаты были отпущены, уточняло агентство.

Официально российская сторона пока не подтверждала задержание дипломатов. Пресс-служба администрации Северодвинска сообщила «Интерфаксу», что власти города не знают о задержании американцев, такая информация поступает только в правоохранительные органы.

Ненокса – село в 40 км от Северодвинска. Около села находится государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где в августе произошел взрыв во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Минобороны также сообщило о гибели двух человек. Входят ли они в число погибших сотрудников «Росатома», не уточнялось. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.