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МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске

МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, сотрудники уведомили Минобороны России о поездке, но сообщили о планах посетить лишь Архангельск.

«Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны России о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Ненокса – Северодвинск. Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», – отметил собеседник издания.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании трех дипломатов США – их сняли с поезда на станции Северодвинск. У дипломатов не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, а Северодвинск является именно такой территорией, поясняли издания. После проверки документов дипломатов отпустили. Позже в посольстве США в Москве уточнили, что дипломаты были в официальной служебной командировке и заранее предупредили Минобороны России о своих планах.

Ненокса – село в 40 км от Северодвинска. Около села расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Там в августе произошел взрыв при испытаниях ракеты на морской платформе. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Минобороны России также сообщило о гибели двух человек, но не уточнило, входят ли они в число погибших сотрудников госкорпорации. По данным «Росатома», ракета была оснащена радиоизотопным источником питания. После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение уровня радиации, но вскоре он пришел в норму.