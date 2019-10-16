Политика

Новости

Мосгорсуд отменил продление ареста девелоперу Худояну

Мосгорсуд отменил продление ареста владельцу девелоперской компании Optima Development Альберту Худояну, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. «Суд апелляционной инстанции постановил отменить материал по ходатайству следователя, направить на новое судебное разбирательство в тот же суд (Тверской районный суд Москвы) в ином составе», – уточнили в пресс-службе.

Адвокат Худояна Александр Забейда сообщил РБК, что Мосгорсуд уже второй раз отменяет решение Тверского суда о продлении ареста бизнесмена. Собеседник издания пояснил, что арест был отменен из-за нарушений: в первый раз суд продлил его в отсутствие самого Худояна, во второй – в отсутствие защитников. Несмотря на это, Худоян по-прежнему под стражей, подчеркнул юрист. «Подобные систематически повторяющиеся грубейшие нарушения, допущенные Тверским судом, свидетельствуют о том, что стратегия потерпевшей стороны основана только на одном – не дать Худояну получить доступ к правосудию по уголовному делу с надуманным обвинением», – считает Забейда.

Худоян был задержан в Москве 14 июня. На следующий день Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест, однако в начале июля Мосгорсуд перевел бизнесмена в СИЗО. Такое решение суд объяснил тем, что дети Худояна – граждане США и девелопер может скрыться от следствия. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он похитил три земельных участка у одной из компаний на 2 млрд руб. Худоян вину не признает. Ранее Тверской суд Москвы продлил его арест до 14 ноября.

Компания Optima Development занимается проектом «Прайм парк» на Ленинградском проспекте в Москве. В марте девелопер продал его компании А1 – инвестподразделению «Альфа-групп». В портфеле проектов Optima Development есть также один из самых больших ТЦ на юге России – OZ Mall (Краснодар). По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Пострадавшим по делу Самиева стал футболист «Краснодара» Федор Смолов, которому экс-депутат продал квартиру в элитном жилом комплексе Москвы. Впоследствии оказалось, что она находится в залоге у банка, писал «Коммерсантъ».