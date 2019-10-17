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Фигуранты «московского дела» и «Нового величия» поженились в СИЗО

Фигурант «московского дела» Константин Котов и обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова поженились в московском СИЗО «Матросская тишина», передает телеканал «Дождь». Павликову сначала отвезли в Богородский отдел ЗАГС, а после этого в следственный изолятор, где находится Котов. Там был оформлен брак.

О том, что Котов и Павликова решили пожениться, стало известно 14 октября в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы на приговор активисту. Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции: ранее Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах (ст. 212.1 УК).

Павликову и еще восьмерых человек в марте 2018 г. обвинили в создании экстремистского сообщества «Новое величие» и намерении свергнуть конституционный строй. Девушке тогда было 17 лет. Сначала суд отправил ее в СИЗО, но спустя несколько месяцев перевел под домашний арест.

Мама Павликовой рассказывала, что Котов одним из первых стал поддерживать девушку после ареста – писал ей письма, возил передачки. Когда Анну отпустили из следственного изолятора, молодые люди стали видеться во время прогулок, которые предусматривает домашний арест.