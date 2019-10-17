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СМИ узнали о скорой отставке председателя СПЧ

Михаил Федотов вскоре может уйти с поста директора Совета по правам человека при президенте (СПЧ), сообщил источник «Интерфакса». Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к руководству СПЧ, и источник «Ведомостей» в совете.

По данным источника «Интерфакса», у Кремля претензий к Федотову нет. Причина его ухода – достижение предельного возраста для государственной службы, рассказал собеседник агентства. Позже информацию об отставке Федотова подтвердила и член СПЧ Ева Меркачева. «Не комментирую», – сказал сам Федотов.

Вероятный кандидат на пост – председатель Общественной палаты Валерий Фадеев, заявил источник «Интерфакса».

Федотову 14 сентября исполнилось 70 лет. Должность советника президента и директора СПЧ он занимает с 2010 г. С 1998 г. и по настоящее время он занимает также должность секретаря Союза журналистов России.

Федотов с 1990 по 1992 г. был замминистра печати и массовой информации РСФСР, с 1992 по 1993 г. – министр печати и информации России. С 1993 по 1998 г. – постпред России при ЮНЕСКО. С 1998 по 2003 г. – вице-президент Регионального общественного фонда «Информатика для демократии» (фонд «Индем»).