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Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела. Появление такой информации в СМИ политик назвал паразитированием на его имени.

Дубровский также опроверг информацию о том, что он эмигрировал в Швейцарию. «Во-первых, я – гражданин России. Во-вторых, у меня нет оснований для жизни в Швейцарии, и мне это не нужно», – заявил экс-губернатор. По его словам, в эту страну он ездит периодически к дочери. «Я не обладаю банковскими счетами и недвижимостью за границей», – подчеркнул Дубровский.

Об уголовном деле в отношении экс-губернатора первым сообщил адвокат Игорь Трунов 11 октября. По его словам, Дубровский подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, поводом для расследования стали материалы Федеральной антимонопольной службы. 15 октября руководитель ФАС Игорь Артемьев подтвердил эту информацию.

В марте антимонопольное ведомство обнаружило антиконкурентное соглашение в Челябинской области – между Дубровским, министерством дорожного хозяйства и транспорта в регионе и компанией «Южуралмост». Результатом этого соглашения стало то, что указанная компания стала монополистом в строительстве дорог в регионе: в период с 2015 по 2018 г. ей доставалось более 90% контрактов.

По словам Дубровского, «Южуралмост» (тогда «Южуралавтобан») уже доминировал на рынке ремонта дорог в регионе, когда он стал губернатором. Это крупная компания, у которой 3400 сотрудников, технически оснащенная, способная справиться с поставленной задачей, – именно это помогало ей выигрывать тендеры, утверждает экс-губернатор.