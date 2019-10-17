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Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Ведомости
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Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела. Появление такой информации в СМИ политик назвал паразитированием на его имени.

Дубровский также опроверг информацию о том, что он эмигрировал в Швейцарию. «Во-первых, я – гражданин России. Во-вторых, у меня нет оснований для жизни в Швейцарии, и мне это не нужно», – заявил экс-губернатор. По его словам, в эту страну он ездит периодически к дочери. «Я не обладаю банковскими счетами и недвижимостью за границей», – подчеркнул Дубровский.

Об уголовном деле в отношении экс-губернатора первым сообщил адвокат Игорь Трунов 11 октября. По его словам, Дубровский подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, поводом для расследования стали материалы Федеральной антимонопольной службы. 15 октября руководитель ФАС Игорь Артемьев подтвердил эту информацию. 

В марте антимонопольное ведомство обнаружило антиконкурентное соглашение в Челябинской области – между Дубровским, министерством дорожного хозяйства и транспорта в регионе и компанией «Южуралмост». Результатом этого соглашения стало то, что указанная компания стала монополистом в строительстве дорог в регионе: в период с 2015 по 2018 г. ей доставалось более 90% контрактов.

По словам Дубровского, «Южуралмост» (тогда «Южуралавтобан») уже доминировал на рынке ремонта дорог в регионе, когда он стал губернатором. Это крупная компания, у которой 3400 сотрудников, технически оснащенная, способная справиться с поставленной задачей, – именно это помогало ей выигрывать тендеры, утверждает экс-губернатор.

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Бизнес
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Доходы от домашней микрогенераци освободят от НДФЛ

Ведомости
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Владельцев домашних электростанций мощностью до 15 кВт освободят от уплаты налога на доходы от продажи электрической энергии. Правительственный законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении. Планируется, что налоговая льгота будет действовать до 2030 г.

Замминистра финансов Илья Трунин ранее пояснял, что граждане, которые установили у себя солнечную батарею или ветрогенератор, могут пользоваться энергией только когда, соответственно, светит солнце или дует ветер, а эти условия, как правило, не совпадают. «Поэтому используется такая схема: вырабатываемая с помощью объектов микрогенерации электроэнергия сдается в единую энергосистему, ее объем учитывается, а впоследствии, когда человеку нужно электричество, он бесплатно получает эквивалентный объем электроэнергии в обмен на то, что было сдано. Предлагается, чтобы не возникало налоговых последствий, освободить стоимость электроэнергии, которая сдается, от НДФЛ», — говорил Трунин (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале 2019 г. прошел первое чтение законопроект о микрогенерации, который позволяет владельцам домашних электростанций подавать электроэнергию в сеть и получать такое же количество энергии бесплатно. В Минэнерго считают, что это должно стимулировать установку солнечных, ветряных и водных станций в частном секторе. Новый законопроект освободит собственника станции от налогов за поставленное электричество.

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Политика
Новости

Госдума одобрила пятилетний запрет на выезд из России всем экс-сотрудникам ФСБ

Ведомости
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий всем экс-сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) выезжать за границу после увольнения. Согласно предложенной поправке, такое ограничение может быть введено на срок до пяти лет.

Сейчас выезд из России может быть ограничен сотрудникам ФСБ лишь во время их работы в спецслужбе. При этом после увольнения он ограничивается только в случае, если сотрудники имели допуск к информации особой важности или совершенно секретным сведениям.

Документ подготовлен по инициативе ФСБ. Поводом для него стали задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах госбезопасности, пояснял ранее один из авторов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он отмечал, что «особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений».

Другие авторы законопроекта – первый замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, заместитель председателя этого же комитета Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. По их мнению, запрет на выезд за границу не вызовет «особого непринятия» у бывших сотрудников ФСБ, поскольку большинство из них и так не могут выезжать из страны по закону «О гостайне».

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Технологии
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Тиньков сравнил запуск криптовалюты Telegram с финансовой пирамидой

Ведомости
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Проблемы Telegram с запуском криптовалюты и трудности некоторых крупных стартапов с IPO свидетельствуют о том, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», заявил основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.

«Меня, как предпринимателя, который, как и все настоящие предприниматели, строит бизнес, основанный на росте доли рынка, продаж и прибыли, радуют последние тенденции», – написал бизнесмен в своем Instagram. Он сравнил ситуацию с криптовалютой Gram, стартапами WeWork и Uber, которые были вынуждены отложить выход на биржу, с финансовой «пирамидой Понци». «Эра инвесторских пирамид и шальных денег, слава богу, подходит к концу! Я думаю, такие же разочарования ждут и перекачанные деньгами #Fintech», – отметил он.

По мнению Тинькова, инвесторы теперь станут осмотрительнее и будут «фондировать» только бизнесы, которые в будущем будут приносить прибыль. «Чистая прибыль и дивиденды опять должны стать фокусом инвесторов, а не пирамиды», – заключил бизнесмен.

Проблемы Telegram начались 12 октября, после того как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о подаче экстренного иска к компаниям Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. SEC через суд добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали ее выпуск должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Позже The Bell сообщил, что Telegram решил перенести запуск своей криптовалюты Gram до 30 апреля 2020 г. Основатель Telegram Павел Дуров пообещал вернуть инвесторам закрытого ICO 77% вложений, уточняло издание.

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Политика
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Лидер Каталонии призвал провести новый референдум о независимости

Ведомости
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Председатель правительства Каталонии Ким Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости региона, передает Reuters.

«Я буду выступать за то, чтобы к концу этого срока полномочий вновь было бы реализовано право на самоопределение», – заявил он, выступая в парламенте Каталонии. Срок полномочий регионального парламента истекает в декабре 2021 г. Торра также выразил надежду, что официальное предложение о создании в Каталонии отдельного государства будет подготовлено к весне следующего года.

Конституционный суд Испании предупредил Торру об уголовном преследовании в случае нарушении судебных постановлений, связанных с правом на самоопределение.

В октябре 2017 г. прошел референдум о независимости Каталонии. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции. Это привело к массовым протестам по всей Испании.

Верховный суд Испании 14 октября 2019 г. вынес приговор каталонским лидерам, причастным к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 г. Девять человек, в том числе бывшего вице-президента Каталонии Ориола Хункераса, приговорили к срокам от 9 до 13 лет тюрьмы. Инициатор референдума об отделении Каталонии от Испании и лидер протестов 2017 г. Карлес Пучдемон скрывается от испанского суда за границей – в Бельгии. Суровые приговоры бывшим руководителям региона вызвали новую волну акций протеста в Барселоне. В ночь на 17 октября на улицах города произошли ожесточенные столкновения протестующих с полицией, по данным местных СМИ, 80 человек получили ранения. МИД России призвал находящихся в Барселоне россиян проявлять осторожность и по возможности ограничить свои передвижения.

Барселону охватили протесты

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Политика
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СМИ узнали о скорой отставке председателя СПЧ

Ведомости
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Михаил Федотов вскоре может уйти с поста директора Совета по правам человека при президенте (СПЧ), сообщил источник «Интерфакса». Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к руководству СПЧ, и источник «Ведомостей» в совете.

По данным источника «Интерфакса», у Кремля претензий к Федотову нет. Причина его ухода – достижение предельного возраста для государственной службы, рассказал собеседник агентства. Позже информацию об отставке Федотова подтвердила и член СПЧ Ева Меркачева. «Не комментирую», – сказал сам Федотов.

Вероятный кандидат на пост – председатель Общественной палаты Валерий Фадеев, заявил источник «Интерфакса».

Федотову 14 сентября исполнилось 70 лет. Должность советника президента и директора СПЧ он занимает с 2010 г. С 1998 г. и по настоящее время он занимает также должность секретаря Союза журналистов России.

Федотов с 1990 по 1992 г. был замминистра печати и массовой информации РСФСР, с 1992 по 1993 г. – министр печати и информации России. С 1993 по 1998 г. – постпред России при ЮНЕСКО. С 1998 по 2003 г. – вице-президент Регионального общественного фонда «Информатика для демократии» (фонд «Индем»).

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Бизнес
Новости

Генпрокуратура начала проверку из-за роста тарифов авиакомпании «Победа»

Ведомости
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Генпрокуратура начала проверку информации об увеличении авиакомпанией «Победа» с 28 октября тарифов на международные перелеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По его словам, ведомство намерено дать оценку правомерности повышения стоимости авиабилетов. «В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», – отметил Куренной.

Ранее Минтранс пообещал совместно с Федеральной антимонопольной службой изучить ситуацию с повышением стоимости авиабилетов на рейсы «Победы».

Билеты на рейсы «Победы» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро, выяснили «Ведомости». Рост цен запланирован на 28 октября 2019 г. Как объясняла представитель компании Елена Селиванова, «Победа» вынуждена была включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах.

Так лоукостер исполняет решение Мосгорсуда, который удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, запретив «Победе» взимать 25 евро за регистрацию на стойках аэропортов с пассажиров, вылетающих из-за рубежа. В России регистрация на стойке – это не отдельная услуга, и плата за нее включена в общие аэропортовые сборы и в стоимость билетов, однако в иностранных аэропортах сборы сегрегированные.

Политика
Новости

Фигуранты «московского дела» и «Нового величия» поженились в СИЗО

Ведомости
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Фигурант «московского дела» Константин Котов и обвиняемая по делу «Нового величия» Анна Павликова поженились в московском СИЗО «Матросская Тишина», передает телеканал «Дождь». Павликову сначала отвезли в Богородский отдел ЗАГС, а после этого в следственный изолятор, где находится Котов. Там был оформлен брак.

О том, что Котов и Павликова решили пожениться, стало известно 14 октября в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы на приговор активисту. Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции: ранее Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах (ст. 212.1 УК).

Павликову и еще восьмерых человек в марте 2018 г. обвинили в создании экстремистского сообщества «Новое величие» и намерении свергнуть конституционный строй. Девушке тогда было 17 лет. Сначала суд отправил ее в СИЗО, но спустя несколько месяцев перевел под домашний арест.

Мама Павликовой рассказывала, что Котов одним из первых стал поддерживать девушку после ареста – писал ей письма, возил передачки. Когда Анну отпустили из следственного изолятора, молодые люди стали видеться во время прогулок, которые предусматривает домашний арест.

Тюремная ячейка общества. Свадьба фигурантов «московского дела» и «Нового величия»

Экономика
Новости

Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

Ведомости
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Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию изданию подтвердил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По данным издания, речь, в частности, идет об отрезке ЦКАД между трассами М10 и М11, обходе деревни Малые Вяземы на пересечении кольца и Можайского шоссе, а также о переносе газопроводов и нефтепроводов. «Автодор» опасается, что без строительства указанных участков трасса встанет в пробках. Об этом же говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Минфин же ссылается на поручение президента Владимира Путина не расширять смету проекта.

ЦКАД длиной в 320 км строится с 2014 г. Северная, восточная и южная секции дороги являются абсолютно новой трассой, которая будет дублировать московское малое кольцо. Эта часть ЦКАД будет платной. Западная – бесплатная – секция представляет собой частично реконструированную «бетонку».

Сроки строительства ЦКАД несколько раз переносились, сейчас планируется, что дорога должна быть готова в 2020 г. Стоимость проекта составляет 313 млрд руб. Весной 2019 г., после смены руководства «Автодора», было найдено 12 так называемых узких мест, на ликвидацию которых госкомпания попросила дополнительные средства.

Бизнес
Новости

«Роснефть» остановила работы на одном из блоков в Курдистане из-за близости к Сирии

Ведомости
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«Роснефть» решила приостановить работы на одном из блоков в Иракском Курдистане из-за близости к границе Сирии. Об этом заявил первый вице-президент компании Эрик Лирон, передает «Интерфакс».

По его словам, работы приостановлены в целях безопасности персонала на блоке 8. Лирон отметил, что планы «Роснефти» по Курдистану не меняются, но близость границы к Сирии «может быть сдерживающим фактором».

В 2017 г. «Роснефть» договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80% доли в пяти месторождениях региона. О каких именно месторождениях идет речь, тогда не уточнялось.

В 2018 г. российская компания объявила, что намерена работать на месторождениях Batil, Zawita, Qasrok, Harir-Bejil и Darato. В I квартале 2019 г. «Роснефть» начала пробную добычу на месторождении Bejil на блоке 11. В текущем году на проекте запланировано проведение сейсмических и геологоразведочных работ.

Политика
Новости

СКР назвал причину гибели людей при крушении SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости
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При крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в «Шереметьево» большинство пассажиров погибли не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис. «По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», – сообщил он.

Пассажиры не успели воспользоваться кислородными масками, поскольку все произошло очень быстро, отметил Ложис. «Большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее», – добавил он.

Ранее защита пилота Дениса Евдокимова, который проходит обвиняемым по делу о крушении самолета, потребовала проверить на горючесть материалы салона SSJ100. Кроме того, адвокаты настаивают на дополнительной экспертизе узлов крепления шасси, которые вместо того чтобы безопасно подломиться или отлететь от ударов, пробили топливные баки.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в «Шереметьево». Он трижды ударился о полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек, еще 10 пострадали. Всего на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

В начале октября СКР предъявил обвинение командиру воздушного судна Евдокимову. Пилот вину не признает. По его версии, SSJ100 при посадке вел себя «некорректно» – не слушался бортовой ручки управления. Массовую гибель пассажиров Евдокимов объяснил тем, что кто-то в панике открыл заднюю дверь в салоне: это привело к образованию воздушного потока, который раздул пламя. Пилот утверждает, что корпус самолета долго мог выдерживать большую температуру, если бы не ошибка с дверью.

В мае ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что у пассажиров, которые находились в хвосте SSJ100, не было шансов на спасение. «Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу», – говорил собеседник агентства. О том, что пассажиры начали моментально задыхаться от дыма в салоне SSJ100, также рассказывала «Коммерсанту» женщина, выжившая при крушении. По ее словам, она сама начала терять сознание из-за дыма во время эвакуации.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Политика
Новости

Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию

Ведомости
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Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию, сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Максим Пашков. По его словам, где сейчас находится обвиняемый, неизвестно.

Он сам подтвердил эту информацию в своем Facebook, отметив, что это решение далось ему нелегко, но события последних дней не оставили ему выбора. «Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь», – подчеркнул он.

Губайдулин – 26-летний IT-инженер в «Сбербанк-технологии». Изначально он стал фигурантом дела о массовых беспорядках (ст. 212 Уголовного кодекса) во время не согласованной с властями акции в Москве 27 июля. В отношении него проводилось расследование по ст. 30 и ч. 1 ст. 318 УК (покушение на нападение на представителя власти).

В сентябре суд отпустил его под подписку о невыезде, а дело вернул в прокуратуру. В октябре ему смягчили обвинение на ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, Губайдулин бросил в полицейских, которые задерживали протестующих, бутылку с водой. Она пролетела рядом с полицейским патрульно-постовой службы УВД по Северному административному округу Артемом Киловым, но ни в кого не попала. Обвиняемый вину не признал. Он рассказывал, что кинул уже пустую пластиковую бутылку. По его словам, он сделал это из-за «эмоционального всплеска», увидев грубое задержание одного из участников акции.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция против отказа властей регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в тот день были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках, которое позже стали называть «московским делом».

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