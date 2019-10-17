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Госдума одобрила пятилетний запрет на выезд из России всем экс-сотрудникам ФСБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий всем экс-сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) выезжать за границу после увольнения. Согласно предложенной поправке, такое ограничение может быть введено на срок до пяти лет.

Сейчас выезд из России может быть ограничен сотрудникам ФСБ лишь во время их работы в спецслужбе. При этом после увольнения он ограничивается только в случае, если сотрудники имели допуск к информации особой важности или совершенно секретным сведениям.

Документ подготовлен по инициативе ФСБ. Поводом для него стали задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах госбезопасности, пояснял ранее один из авторов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он отмечал, что «особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений».

Другие авторы законопроекта – первый замглавы комитета по безопасности Эрнест Валеев, заместитель председателя этого же комитета Александр Хинштейн и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. По их мнению, запрет на выезд за границу не вызовет «особого непринятия» у бывших сотрудников ФСБ, поскольку большинство из них и так не могут выезжать из страны по закону «О гостайне».