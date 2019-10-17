Новости
Политика
Новости

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс». Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Он добавил, что Арсланов вины не признает. С военачальника взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Официального подтверждения этой информации нет.

Арсланова подозревают в соучастии в хищении свыше 2 млрд руб. на госзакупках, сообщает РЕН ТВ, не указывая источник информации. «Обвинение предъявлено в рамках так называемого уголовного дела «Воентелекома», – уточняет телеканал. В ближайшее время следствие попытается через суд отстранить военачальника от должности. В Минобороны РЕН ТВ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав обратиться в Главное военное следственное управление Следственного комитета. Там журналистам отказались комментировать эту информацию.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Арсланов, который также является начальником Главного управления связи, проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для Вооруженных сил. По этому делу, по данным издания, также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС полковник Павел Кутахов. Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключил экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов.

Сам Давыдов был задержан в конце декабря 2017 г. по обвинению в хищениях при исполнении госконтрактов Минобороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования. По версии следователей, он требовал завышать цену работ по контрактам. Ущерб по делу следователи оценили в 1 млрд руб. По этому же делу проходят гендиректор «Воентелекома» Олег Савицкий, экс-советник коммерческого директора компании Дмитрий Семилетов и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Они находятся под арестом.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вместо 13 лет он проведет в колонии строгого режима 12,5 года. Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. В июне Пресненский районный суд также приговорил Захарченко к штрафу в 117 млн руб. и лишению звания. Эти наказания Мосгорсуд оставил без изменений.

Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Он был задержан и арестован осенью 2016 г. Широкий резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры при обысках обнаружили более 8 млрд руб. в разных валютах.

16 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Следственный комитет России (СКР) расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат». Следователи считают, что вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а после в Швейцарию проводился в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД – группы «1520», а Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода средств. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко на вопрос о связи его клиента с «делом ландромата» заявил, что ему об этом ничего не известно.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

FT: Saudi Aramco решила отложить IPO

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила старт первичного размещения акций (IPO), сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника. В ее планы, по данным газеты, вмешались сентябрьские атаки на нефтяную инфраструктуру компании.

Ранее газета сообщала, что Saudi Aramco может официально объявить о размещении 20 октября. Один источник рассказал, что объявление отложено, но не отменено, тогда как другой заявил, что оно отложено «на недели». Один из собеседников FT уточнил, что перед этим компания хочет внести для инвесторов ясность того, как на ее показателях отразились сентябрьские атаки на инфраструктуру Саудовской Аравии. Источник добавил, что данные квартальной отчетности покажут, что атаки не причинили значительного ущерба.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основанная в 1933 г. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Компания контролирует почти все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco было объявлено в 2016 г. Но с тех пор размещение неоднократно откладывалось.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Комиссия Госдумы нашла доказательства вмешательства «Медузы» и ВВС в выборы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России получила материалы журналистских расследований о подготовке протестных акций в стране в преддверии выборов, сообщается на сайте парламента. Как отметил председатель комиссии Василий Пискарев, эти материалы будут переданы для изучения в правоохранительные органы.

В частности, по его словам, депутаты обнаружили доказательства нарушений со стороны ряда СМИ – «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», «Медузы», Русской службы ВВС, «МБХ-медиа» и «Голоса Америки». По словам Пискарева, эти медиаресурсы нарушали законы в период избирательной кампании и в день голосования. «По ним мы подготовили и с согласия комиссии направляем материалы в Роскомнадзор и в прокуратуру для принятия мер реагирования», – сказал Пискарев. Какие именно доказательства получили депутаты, Пискарев не уточнил.

Кроме того, по его словам, накануне митингов и шествий активисты распространяли «через закрытые Telegram-каналы методички, подробно объясняющие, как привлечь к участию в акциях своих родственников и друзей». Пискарев считает, что подобная агитация направлена на молодое поколение и является нарушением.

По итогам одного из предыдущих заседаний комиссия Пискарева попросила МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкого агентства Deutsche Welle (DW). В вину DW депутаты поставили сообщение в Twitter 27 июля, в день несогласованной акции в Москве: «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось». К твиту привязано видео, где протестующие кричат: «Москва, выходи!», т. е. в твите процитированы эти слова, хотя и без кавычек. В медиакорпорации Deutsche Welle отвергали обвинения в нарушении российских законов.

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства была сформирована в августе 2019 г. Депутаты посчитали необходимым создать комиссию, чтобы рассмотреть возможные факты вмешательства со стороны, в частности Google, Facebook, DW и посольства США, в период протестов перед выборами в Мосгордуму.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Росстат сообщил о резком росте реальных доходов населения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Реально располагаемые доходы населения в июле – сентябре выросли на 3% в годовом сравнении, сообщил Росстат. Рост за квартал зафиксирован впервые в этом году: в апреле – июне реальные доходы сократились на 0,1% , а в январе – марте – вовсе на 2,5%.

Сильный III квартал привел к тому, что с начала года, по рассчетам Росcтата, реальные доходы выросли на 0,2% по сравнению с январем – сентябрем 2018 г. Основная причина роста благосостояния россиян – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в III квартале 2019 г., а также низкая база прошлого года, говорится в сообщении Росстата.

В апреле Росстат сообщил, что изменил методику рассчета реальных располагаемых доходов населения, вдвое увеличив число источников данных и исходных показателей, и пересчитал по ней показатели прошлых лет. В результате падение доходов в 2018 г. на 0,1% сменилось ростом на 0,2%. Показатели падения доходов в 2014–2017 гг. остались неизменными.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Недвижимость
Новости

Мединский выступил против закрытия киноцентра «Соловей» в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр культуры Владимир Мединский не хотел бы, чтобы киноцентр «Соловей» прекратил свою работу. Об этом министр сказал после встречи президента Владимира Путина с выпускниками ВГИКа им С. А. Герасимова.

«С точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные, известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более такой киноцентр, как "Соловей", где показывают не только коммерческие проекты, но и много авторского кино, ретрокино», – сказал чиновник. Он добавил, что не знает, закроют киноцентр или нет, и переадресовал вопрос в московскую мэрию.

Ранее в кассах кинотеатра ТАСС сообщили, что центр закроется 15 ноября. «После [15 ноября] сеансов нет, мы закрываемся. <...> Мы еще пока здесь, на перспективу [о переезде кинотеатра] ничего не известно», – говорил собеседник агентства 11 октября. Об этом сообщал также «Коммерсантъ FM».

Киноцентр был построен в 1989 г., в нем 24 зала. В ноябре 2018 г. «Ведомости» узнали, что он может быть снесен. АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м. После этого в Москве прошло несколько акций протеста против сноса киноцентра. Мединский обещал разобраться в ситуации. В конце года он рассказал, что обсуждал эту проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. «Дело в том, что весь пакет разрешительных документов был сформирован за несколько лет до вступления в должность Собянина», – уточнял министр.

В Москве прошел митинг против сноса киноцентра «Соловей»

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

РБК: Новак предложил Путину создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр энергетики Александр Новак предложил президенту Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ)». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма Новака Путину от 3 сентября. Его подлинность подтвердил источник издания в правительстве.

Новая компания, по замыслу Новака, могла бы взять на себя вопросы привлечения инвестиций в новые проекты по производству СПГ, а также принять участие в строительстве необходимой для них инфраструктуры. Министр отметил, что эта мера, наряду с предложением Владимира Литвиненко, ректора Санкт-Петербургского горного университета и научного руководителя Путина, о создании отдельного президентского указа о развитии Арктики, необходима для развития экономики региона и увеличения доли России на рынке СПГ.

Новак указывает, что потребление газа в виде СПГ в мире будет расти и к 2035 г. может составить до 700 млн т в год против 320 млн т в 2018 г. «При этом 200–350 млн т будущего потребления не законтрактованы, что создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ и может позволить нашей стране занять нишу в 100–140 млн т на мировом рынке по сравнению с прогнозным уровнем 2019 г. 28 млн т», – поясняет министр.

По его оценкам, это позволит нарастить долю российского СПГ на мировом рынке с текущих 8% до 15–20%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Кремль переписку не комментирует. Он добавил, что единой позиции по этому вопросу пока нет. В пресс-службе Минэнерго отказались от комментариев.

Экономика
Новости

Минэкономразвития сообщило о резком ускорении роста экономики

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рост российской экономики ускорился в III квартале 2019 г. до 1,9% по сравнению с 0,9% кварталом ранее и 0,5% в январе – марте, сообщило Минэкономразвития. В сентябре рост ВВП составил 2%, а с начала года экономика выросла на 1,2%.

Резкое ускорение экономики в июле – сентябре является неустойчивым и объясняется разовыми факторами, предупреждает Минэкономразвития. Рост был обусловлен значительным увеличением запасов в промышленности, что, в свою очередь, стало следствием высоких показателей роста промышленности и сельского хозяйства на фоне слабого внутреннего спроса, указывает ведомство. Именно промышленное производство было драйвером роста российской экономики в III квартале – 0,6 процентных пункта (п. п.). Сектор оптовой и розничной торговли добавил ВВП 0,3 п. п., сельское хозяйство – 0,2 п. п.

С учетом рисков охлаждения потребительского спроса темпы роста ВВП в IV квартале могут замедлиться до 1,4–1,5% в годовом выражении, указывает Минэкономразвития. Согласно базовому сценарию прогноза министерства на 2019 г. рост ВВП по итогам года составит 1,3%, в 2020 г. – 1,7%.

Бизнес
Новости

Власти Черногории заявили о победе над Дерипаской в споре на 600 млн евро

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Черногории добились «большого успеха» в арбитражном разбирательстве, истцом в котором был российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает пресс-служба министерства экономики республики. Окончательное решение было вынесено 15 октября. «Ведомости» направили запрос представителю Дерипаски.

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», – говорится в сообщении ведомства. В то же время в картотеке Постоянного третейского суда в Гааге пока указано, что по разбирательству между Дерипаской и черногорскими властями «ожидается решение».

Мы не согласны с этим решением, считаем его ошибочным, заявил «Ведомостям» представитель Дерипаски. «Это решение может повлечь далеко идущие последствия для самой Черногории, в том числе в отношениях с третьими странами. Очевидно, что инвесторам нельзя доверять стране, которая их обманывает. Мы анализируем возможность для обжалования решения арбитража и намерены продолжать защиту своей инвестиции», – сообщил он.

О подаче Дерипаской иска против Черногории в международный арбитраж стало известно в декабре 2016 г. Бизнесмен, ссылаясь на подписанное в 1995 г. соглашение между Россией и Югославией, требовал выплаты нескольких сотен миллионов евро в качестве компенсации потерянных инвестиций в Комбинат алюминия Подгорица (KAP).

Комбинат Дерипаска купил в 2005 г. Он был одним из крупнейших предприятий Черногории, но испытывал финансовые трудности, и правительство Черногории искало иностранных инвесторов для его приватизации. К 2008 г. завод оказался на грани банкротства. В результате в 2013 г. власти Черногории инициировали банкротство КАР и ввели в нем внешнее управление. Задолженность предприятия на тот момент оценивалась в 350 млн евро.

Представители Дерипаски обвинили Подгорицу в обмане, целью которого было убедить вложить как можно больше денег в комбинат, чтобы затем обанкротить его и не возвращать инвестиции. Истец оценил ущерб в 600 млн евро, говорится в сообщении министерства экономики Черногории. Несмотря на его доводы, арбитраж признал соглашение о защите иностранных инвестиций между Россией и Югославией неприменимым в отношении Черногории, провозгласившей независимость в 2006 г., утверждает черногорская сторона.

Политика
Новости

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.

«Костыленков и Крюков, будучи в боксе, нанесли себе порезы лезвием бритвы в область руки и шеи (Крюков – только руки)», – отметили в пресс-службе. При этом вопросы о том, каким образом лезвие было пронесено в стеклянный бокс, пресс-служба суда переадресовала «руководству конвойного полка, который несет ответственность за конвоирование лиц, находящихся под стражей».

По данным пресс-службы, сотрудники конвоя оказали Костыленкову и Крюкову первую медицинскую помощь, в настоящее время прибыла скорая помощь. Судебное заседание прервано. На место прибыл экипаж скорой помощи, врачи осматривают подсудимых.

Как пояснил адвокат Максим Пашков, присутствовавший на заседании, в своем Telegram-канале, суд отказал четверым фигурантам дела в изменении меры пресечения на более мягкую. После этого Костыленков крикнул: «Мы будем свободными». Затем он полоснул лезвием себя по рукам и шее.

По делу «Нового величия» проходят» восемь человек: находящиеся под стражей с марта 2018 г. Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Все они вину не признают. Дело «Нового величия» стало поводом для проведения нескольких митингов и маршей протеста в 2018 г.

Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор, чтобы совершить госпереворот и захватить власть. Показания по делу дали трое мужчин, которые избежали ареста. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

Первым осужденным по этому делу в марте 2019 г. стал Рустам Рустамов, он получил полтора года лишения свободы условно, также признав вину и заключив сделку со следствием. Вторым стал Павел Ребровский, он был приговорен к двум с половиной годам колонии. После вынесения приговора Ребровский заявил, что подписал признание после того, как ему угрожали предъявить обвинение в терроризме (ст. 205 УК). По его словам, в обмен на досудебное соглашение ему пообещали условный срок. После этого заявления Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому, его отпустили под подписку о невыезде.

Финансы
Новости

ЦБ пояснил, когда банки могут требовать досрочно погасить кредит

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ЦБ разъяснил банкам, в каких случаях они вправе требовать от заемщика досрочного погашения потребительского кредита, сообщается на сайте регулятора.

В направленном банкам письме отмечается, что кредитор может потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами за фактический срок кредитования, если заемщик нарушает срок возврата долга и процентов, свыше 30 календарных дней не исполняет обязанности по страхованию займа, нарушает предусмотренные договором обязанности целевого использования кредита.

Регулятор указал, что некоторые банки включают в договоры условия о праве требовать досрочно вернуть потребкредит при ухудшении финансового положения заемщика или появлении обстоятельств, свидетельствующих о таком ухудшении. Также зафиксированы случаи требования возврата раньше срока, если сотрудник организации, взявший кредит, прекращает трудовые отношения с компанией. ЦБ указывает, что подобные дополнительные условия ущемляют права заемщиков.

Данное информационное письмо будет принято во внимание банками и заставит их пересмотреть свою политику в отношении потребительского кредитования в этой части либо поможет заемщикам в их судебных спорах с банками, считает партнер адвокатского бюро ЕМПП Олег Бычков.

«С позицией Банка России сложно не согласиться, ведь зачастую банки с позиции силы вынуждают потребителя заключать кредитные договоры на достаточно невыгодных условиях, в том числе в части обязанностей по досрочному возврату займа по различным основаниям помимо установленных в законе», – добавил он.

Технологии
Новости

Почтовый сервис Mail.ru научился отслеживать заказы из онлайн-магазинов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В почтовом клиенте Mail.ru появилась функция автоматического отслеживания покупок из интернет-магазинов, сообщил «Ведомостям» представитель Mail.ru Group. Пока она доступна в обновленной декстопной версии и анализирует письма от AliExpress, Wildberries, Lamoda, Sportmaster и МТС. Позднее эта функция появится и в приложениях для iOS и Android.

В почтовом ящике на Mail.ru все письма об одном заказе будут автоматически объединяться в одну цепочку. Над ней появится специальный виджет, который в режиме онлайн будет показывать статус заказа. В виджете будут указаны наименование и фото товаров, дата отправки и статус доставки. Кроме того, письма с заказами будут выделять специальным значком в списке входящих сообщений.

По данным Mail.ru, каждый заказ в среднем сопровождается 4–5 письмами с уточнением статуса заказа. Однако некоторые онлайн-площадки отправляют больше писем – например, AliExpress отправляет покупателям до 15 писем об одном заказе.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow