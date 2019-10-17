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Замначальника Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, сообщили источники ТАСС и «Интерфакс». Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Он добавил, что Арсланов вины не признает. С военачальника взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Официального подтверждения этой информации нет.

Арсланова подозревают в соучастии в хищении свыше 2 млрд руб. на госзакупках, сообщает РЕН ТВ, не указывая источник информации. «Обвинение предъявлено в рамках так называемого уголовного дела «Воентелекома», – уточняет телеканал. В ближайшее время следствие попытается через суд отстранить военачальника от должности. В Минобороны РЕН ТВ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, посоветовав обратиться в Главное военное следственное управление Следственного комитета. Там журналистам отказались комментировать эту информацию.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Арсланов, который также является начальником Главного управления связи, проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для Вооруженных сил. По этому делу, по данным издания, также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС полковник Павел Кутахов. Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключил экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов.

Сам Давыдов был задержан в конце декабря 2017 г. по обвинению в хищениях при исполнении госконтрактов Минобороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования. По версии следователей, он требовал завышать цену работ по контрактам. Ущерб по делу следователи оценили в 1 млрд руб. По этому же делу проходят гендиректор «Воентелекома» Олег Савицкий, экс-советник коммерческого директора компании Дмитрий Семилетов и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Они находятся под арестом.