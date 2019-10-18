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Начальника полиции района Дорогомилово задержали по подозрению во взятке

Начальника полиции в московском районе Дорогомилово задержали подозрению в получении взятки в 3,5 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

В нем отмечается, что задержан и его заместитель — начальник отдела уголовного розыска. Оба задержаны при получении денег, подчеркивает ведомство.

От кого именно они получали взятку, МВД не уточнило. По предварительным данным министерства, деньги были «первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб.». Задержание прозошло 17 октября в Москве.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ начала следственные действия в УВД по Западному округу (ЗАО) Москвы.

По данным на сайте УВД, начальник отдела в Дорогомилово — Мераб Давитадзе. Задержанный начальник полиции — его заместитель.