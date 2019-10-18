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МИД передал США ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

МИД России передал США ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске (Архангельская область). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов говорил ТАСС, что последствия для самих дипломатов – участников инцидента, вероятно, ограничатся административными протоколами. «Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами. Поездка действительно была согласована, но пункт назначения был Архангельск. Каким-то образом они оказались около Северодвинска», – пояснил он.

О задержании троих американских дипломатов стало известно 16 октября. Их сняли с поезда на станции Северодвинск. У дипломатов не оказалось разрешения на въезд на режимную территорию, которой является Северодвинск. После проверки документов дипломатов отпустили. Посольство США в Москве заявило, что дипломаты были в официальной служебной командировке и заранее предупредили Минобороны России о своих планах.

Позже МИД России подтвердил, что американцы находились в командировке. Однако, по данным ведомства, дипломаты уведомили российские власти только о поездке в Архангельск: почему они оказались в итоге в поезде Ненокса – Северодвинск, МИД не знает. «Видимо, заблудились, – предположил в беседе с «Коммерсантом» представитель министерства. – Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации».