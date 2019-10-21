Росприроднадзор планирует проверить все дамбы России после ЧП в Красноярском крае

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Федотов после ухода из СПЧ может возглавить кафедру в Высшей школе экономики

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после ухода с этого поста возглавит новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики (ВШЭ), если секретариат международной организации даст разрешение на ее создание. О своих планах на будущее Федотов рассказал РБК, при этом свой возможный уход из СПЧ он по-прежнему не комментирует. Ответ от ЮНЕСКО должен прийти до конца года.

Федотов с 1993 по 1998 г. был постпредом России в ЮНЕСКО. После этого он возглавил в Институте международного права и экономики им. Грибоедова кафедру ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности, которая позже была переведена во ВШЭ. В 2017 г. кафедра не отправила вовремя один из отчетов в штаб-квартиру организации в Париж и ЮНЕСКО распорядилась исключить ее из состава своих кафедр, рассказал Федотов.

У новой кафедры, если ЮНЕСКО одобрит ее создание, будут более широкие компетенции – не только авторское право, но и смежные, культурные и информационные права. По словам Федотова, это все связано с правами человека, но речь идет не о их классическом понимании, а о новом поколении прав человека. Например, о праве на общение с человеком вместо искусственного интеллекта, пояснил председатель СПЧ. В пример он привел звонок на горячую линию, на который отвечает робот. «Человек человека всегда поймет, а искусственный интеллект – нет», – добавил Федотов. Поэтому, по его мнению, искусственный интеллект – это угроза человеку и его правам. Новая кафедра планирует уделять этому вопросу большое внимание. «Для правоведа это новая галактика», – резюмировал Федотов.

Пресс-служба ВШЭ подтвердила РБК, что Федотов работает с университетом с 2009 г. по настоящее время, однако отметила, что о создании новой кафедры говорить преждевременно.

О том, что Федотов покидает пост советника президента и председателя СПЧ, стало известно 17 октября. Официальной причиной может стать достижение Федотовым предельного возраста нахождения на госслужбе. Однако источники полагают, что отставка может быть связана с тем, что СПЧ критиковал действия правоохранителей во время летних протестов.

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