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СКР обнародовал результаты допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы

Следователи допросили директора золотодобывающего предприятия «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации, которые задержаны по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае. Также были опрошены свидетели и очевидцы событий и изучены изъятые в компании документы, сообщил Следственный комитет России (СКР).

В ходе сбора материалов удалось восстановить картину случившегося, следует из сообщения. Так, выяснилось, что водой были разрушены не две дамбы, как сообщалось ранее, а пять. Все они были возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов. Дамбы были нужны для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи, пояснили подозреваемые. Прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке рухнули еще четыре гидротехнических сооружения.

При этом начальник участка сообщил следователю, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

Также в ходе расследования выяснилось, что горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Прорыв дамбы рядом с поселком Щетинкино в Красноярском крае произошел в ночь на 19 октября. Селевой поток смыл несколько времянок, в которых жили работники золотодобывающей артели. По последним данным, погибли 15 человек. Еще 14 остаются в больницах, пятеро числятся пропавшими без вести, продолжается поисково-спасательная операция.

В качестве приоритетной версии прорыва дамбы следователи рассматривают нарушения при проведении золотодобывающих работ. По делу задержаны три человека, СКР намерен ходатайствовать в суде об их аресте.

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае