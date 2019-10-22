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Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции «в случае необходимости», однако предпочтительнее «мир войне», заявил в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео.

«Если <...> военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», — сказал Помпео. При этом он не стал говорить, какие конкретные действия Турции могут привести к военным действиям со стороны США.

В свою очередь Трамп, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, заявил, что нефтедобычей на севере Сирии в интересах курдов может заняться крупная американская компания, передает NBCNews. Какая именно, он не уточнил. «Мы взяли нефть под охрану», — сказал президент США, комментируя отвод американского контингента из зоны турецкой операции на севере Сирии. «Я всегда говорил: "Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!". То же самое и здесь», — отметил Трамп, добавив, что в Вашингтоне »что-то придумают» для курдов, чтобы «у них были деньги». По мнению американского лидера, сейчас у курдов не притока наличных средств, так как они «все воюют». По его словам, крупных запасов нефти в этом районе тоже нет, но военные действия идут «за то, что имеется».

Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов для вывода курдов с буферной зоны шириной 30 км на границе Турции и Сирии. Эту территорию Анкара собирается контролировать самостоятельно. В свою очередь власти Сирии осудили действия Турции. Москва призвала Анкару избегать действий, мешающих урегулированию сирийского конфликта.