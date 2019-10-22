Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

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Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции «в случае необходимости», однако предпочтительнее «мир войне», заявил в интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео.
«Если <...> военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», — сказал Помпео. При этом он не стал говорить, какие конкретные действия Турции могут привести к военным действиям со стороны США.
В свою очередь Трамп, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, заявил, что нефтедобычей на севере Сирии в интересах курдов может заняться крупная американская компания, передает NBCNews. Какая именно, он не уточнил. «Мы взяли нефть под охрану», — сказал президент США, комментируя отвод американского контингента из зоны турецкой операции на севере Сирии. «Я всегда говорил: "Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!". То же самое и здесь», — отметил Трамп, добавив, что в Вашингтоне »что-то придумают» для курдов, чтобы «у них были деньги». По мнению американского лидера, сейчас у курдов не притока наличных средств, так как они «все воюют». По его словам, крупных запасов нефти в этом районе тоже нет, но военные действия идут «за то, что имеется».
Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке операции на 120 часов для вывода курдов с буферной зоны шириной 30 км на границе Турции и Сирии. Эту территорию Анкара собирается контролировать самостоятельно. В свою очередь власти Сирии осудили действия Турции. Москва призвала Анкару избегать действий, мешающих урегулированию сирийского конфликта.
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Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные данные избирательной комиссии страны. После подсчета голосов в 316 из 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 143 округах, ее основной конкурент – Консервативная партия получила большинство в 114 округах. На третьем расположился Квебекский блок (36 округов), на четвертом месте - Новая демократическая партия (22 округа).
В общей сложности за либералов отдали голоса 34,9% избирателей, за консерваторов — 32,8%, за демократов — 14,5%, за Квебекский блок — 8,2%. Остальные политические партии набрали в основном менее 1% голосов, но суммарно — 9,6% голосов.
Чтобы выиграть выборы и сформировать правительство, лидирующей партии необходимо получить поддержку не менее 170 избирательных округов.
Голосование на 43-их парламентских выборах в Канаде завершилось в 19 часов по местному времени (05:00 мск вторника). Жители страны выбирали представителей нижней палаты парламента — Палаты общин – на ближайшие четыре года. Лидер победившей партии станет премьером Канады. Результаты голосования покажут, сохранит ли за собой пост премьера лидер либералов Трюдо. Его главным конкурентом на выборах выступает лидера Консервативной партии Эндрю Шир.
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Онлайн-ритейлер Ozon запустил программу, позволяющую клиентам получать баллы за привлечение новых пользователей и генерацию повторных заказов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Для участия в программе и получения статуса «менеджер», клиенту необходимо подать заявку и самому совершать покупки не менее чем на 2500 руб. ежемесячно. «Менеджер» получит «уникальный реферальный промокод» и баллы за каждый заказ с его использованием. Например, при обороте клиентской сети 100 000 руб. ее «менеджеру» начислят 6 000 баллов, пояснили в компании. Полученные баллы можно будет использовать для оплаты от 25% до 100% стоимости заказов, уточнили в Ozon.
Крупнейшими акционерами Ozon являются фонды Baring Vostok и структуры АФК «Система». В первом полугодии 2019 г. оборот от продаж компании составил 31,9 млрд руб., что на 80% превышает аналогичный прошлогодний показатель, чистую прибыль ритейлер не раскрывает.
В конце сентября в тестовом режиме аналогичную программу совместно с «ВКонтакте» запустила AliExpress. Пользователи соцсети и администраторы групп могут создавать материалы о товарах с AliExpress, используя реферальные ссылки, уточнили в AliExpress. За каждую покупку пользователь будет получать комиссию. На данный момент сообщество авторов проекта насчитывает 2700 участников.
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В магазинах продуктовой сети «Вкусвилл» появились корнеры (корнер — оформленная специальным образом часть торгового пространства, «Ведомости») с детской одеждой российской марки Loloclo, пишет газета «Коммерсантъ».
На данный момент Loloclo договорился о корнерах в пяти московских магазинах сети, рассказала изданию одна из основательниц марки Яна Беккер. По ее словам, в будущем полный ассортимент бренда будет представлен во всех магазинах сети через сервис Click & Collect. Представитель «Вкусвилла» Юлия Литвинова подтвердила газете информацию о сотрудничестве. Корнеры работают с конца сентября, уточнила она. Условия сотрудничества стороны не раскрывают. Цены на одежду во «Вкусвилле» такие же, как и в онлайн-магазине Loloclo.
Сейчас «Вкусвилл» имеет более 1000 магазинов. В числе совладельцев сети — фонды Baring Vostok (12,16%). Бренд Loloclo (ООО «Лолокло») был основан в 2017 г. Яной Беккер и Юлией Терентьевой. Сейчас каждой принадлежит по 35,77%. Владельцем еще 15% компании является основатель онлайн-кинотеатра Ivi Олег Туманов. Среди инвесторов Loloclo — топ-менеджеры Bank of America Merrill Lynch и Credit Suisse Андрей Ленвальский (5%) и Вячеслав Курочкин (1,28%) соответственно. Долей в размере 1,28% компании владеет финансовый директор «Додо пицца» Кирилл Вырыпаев.
В начале октября «Коммерсантъ» писал, что «Вкусвилл» откроет на своих площадках аптеки дальневосточной компании «Монастырев».
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Международный олимпийский комитет (МОК) представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 г., которые будут проведены в Париже, говорится на сайте оргкомитета.
Изображение логотипа сочетает в себе золотую медаль, белое пламя олимпийского огня и образ молодой женщины Марианны, признанный официальным символом Франции и олицетворением национального девиза страны «Свобода, Равенство, Братство».
🥇🔥🇫🇷 La médaille, la flamme, Marianne. Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024
«Логотип выражает одну из основных ценностей спорта: стремление к совершенству. Олимпийский и Паралимпийский огонь всегда вызывают в памяти особые воспоминания. Пламя приглашает нас мечтать, искать новые способы организации игр. И, наконец, Марианна. Эмблема отдает дань уважения женщине, являющейс известным во всем мире французским национальным символом», — отмечается на сайте МОК.
Олимпийские игры 2024 г. будут проходить с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября. Французская столица станет вторым городом после Лондона, трижды принявшим Олимпиаду.
Ранее оргкомитет Олимпиады 2024 г. предложил включить новые виды спорта (брейк-данс, скалолазание, скейтбординг и серфинг) в программу соревнований. Ожидается, что МОК примет соответствующее решение к декабрю 2020 г.
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Россия, Иран и Китай предпринимают попытки повлиять на президентские выборы США 2020 г., заявил в интервью телеканалу NBC основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг.
«Они (Россия, Иран и Китай — «Ведомости») используют изощренные тактики для вмешательства в выборы. Обнаруженные сети аккаунтов сигнализируют о том, что эти государства собираются принять активное участие в предстоящих выборах», — пояснил Цукерберг. По его словам, соцсеть играет все большую роль в борьбе с вмешательством в выборы по всему миру с 2016 г., в том числе во Франции, Германии, Индии, Мексике, Бразилии.
В понедельник, 21 октября Facebookобнародовала новый план борьбы с вмешательством в выборы президента США 2020 г. С ноября соцсеть собирается маркировать страницы медийных организаций, которые полностью или частично находятся «под редакционным контролем» того или иного государства. Маркироваться будет каждая конкретная страница, а затем сохраняться в специальном реестре. Facebook разработал критерии подхода к государственным СМИ при поддержке более 40 экспертов. Соцсеть планирует регулярно обновлять реестр государственных СМИ. Помимо в соцсети появится вкладка, информирующая пользователей о названии, адресе, телефоне и стране регистрации организации, пытающейся скрыть принадлежность к аккаунту. Владельцев аккаунтов, прошедших новую процедуру верификации для размещения рекламы о выборах или политике США, с января 2020 г.обяжут показывать данные о настоящем владельце. Facebook также собирается различными способами ограничивать активность владельцев аккаунтов, распространяющих дезинформацию.
В целях борьбы с вмешательством в американские выборы администрация Facebook удалила четыре группы аккаунтов из России и Ирана, утверждает вице-президент Facebook Гай Розен. «Последние три года мы занимались выявлением новых возникающих угроз и нейтрализацией скоординированного неавторизованного поведения на наших платформах. Только за минувший год мы ликвидировали более 50 таких сетей. Для противодействия зарубежному вмешательству этим утром мы удалили четыре отдельные группы аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram. Три из них имели иранское происхождение, одна — российское», — приводятся его слова в пресс-релизе. Владельцы удаленных аккаунтов «занимались манипуляцией» общественным мнением в «США, Северной Америке и Латинской Америке», пояснил Розен. По его словам, решение было принято не из-за содержания публикаций, а на основании поведения владельцев аккаунтов.
«То, что мы смогли их (аккаунты — «Ведомости») идентифицировать и устранить, является некоторым сигналом того, что наши системы сейчас намного более продвинуты, чем в прошлом», — отметил Цукерберг в интервью.
В начале сентября Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве во внутренние дела России. По мнению российского ведомства, эти площадки распространяли политическую рекламу в день голосования.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
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Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
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Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
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Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
28/29
Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Состояние миллиардера Леонида Богуславского выросло с $1 млрд до $1,6 млрд после IPO нью-йоркской IT-компании Datadog, подсчитал Forbes. Фонд бизнесмена RTP Ventures контролирует 8,2% акций этой компании.
IPO Datadog прошло 19 сентября. Цена размещения акций компании составила $27 за бумагу, а по итогам первого торгового дня выросла до $37,55. На закрытии торгов 18 октября акции Datadog стоили $31,57 за штуку, а доля фонда Богуславского – $690 млн. В середине марта Forbes оценивал его долю в Datadog в $160 млн.
RTP Ventures инвестировала в Datadog в 2012 г. Компания занимается разработкой продуктов для мониторинга и аналитики облачных сервисов. Среди клиентов Datadog – Samsung, 21st Century Fox и The Washington Post.
Политика
Новости
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
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Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ. Об этом она сообщила «Интерфаксу».
Свое решение Морщакова связала с отставкой Михаила Федотова с поста председателя совета. По ее словам, в СПЧ никто об этом не был уведомлен. Она предположила, что и сам Федотов не был осведомлен о грядущей отставке. «Члены совета обсуждали это и сочли, что такое отношение к ним не является знаком какого бы то ни было минимального уважения», – отметила Морщакова.
Морщакова также считает неубедительным объяснением, что уход Федотова связан с его возрастом. Она отметила, что для председателя СПЧ не установлен предельный возраст.
Президент России Владимир Путин в понедельник указом освободил Федотова от должности советника президента и председателя СПЧ и назначил на эти посты секретаря Общественной палаты, бывшего ведущего «Первого канала» Валерия Фадеева. Кроме того, из состава СПЧ были исключены политолог Екатерина Шульман и руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Вместо них в совет вошли исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Близкие к власти источники объясняли уход Федотова его возрастом, а члены совета называли это решение политическим: многие из них выступали против жесткого разгона митингующих и критиковали «московское дело».
Политика
Новости
Госдеп связал взрыв в Северодвинске с подъемом ядерной ракеты со дна моря
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Взрыв в Северодвинске в августе произошел при подъеме со дна Белого моря крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, заявил в интервью The Washington Times заместитель помощника госсекретаря США Томас Динанно.
По его словам, ракета оказалась на дне моря после неудачных испытаний, которые прошли в начале 2018 г. недалеко от крупного населенного пункта. При подъеме «Буревестника» началась неконтролируемая ядерная реакция, которая привела к выбросу радиации.
США больше всего беспокоит дезинформация и попытки скрыть инцидент, отметил Динанно. Еще одна причина для беспокойства – это то, что ракета год пролежала на дне моря.
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. «Росатом» заявил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. The New York Times предположила, что инцидент связан с испытаниями «Буревестника», такую же версию позже высказал президент США Дональд Трамп. Позже CNBC со ссылкой на источники сообщил, что взрыв мог произойти не при испытаниях ракеты, а при попытке поднять ее со дна моря.
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Котировки «Яндекса» выросли более чем на 10% на американской бирже NASDAQ. В ходе торгов цена на одну обыкновенную акцию компании достигла $32,7 (цена закрытия предыдущих торгов – $29,76). Акции «Яндекса» также дорожали более чем на 8% (до 2094 руб. за штуку) в начале торгов на Московской бирже.
Цена акций «Яндекса» стала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально автор инициативы, депутат от «Единой России» Антон Горелкин предлагал ограничить долю иностранного владения в таких компаниях до 20%.
Горелкин внес в Госдуму законопроект о «значимых» интернет-ресурсах, ограничивающий долю владения иностранцев, в конце июля. Он говорил, что прежде всего ограничение направлено на «Яндекс» и Mail.ru Group. Сразу после внесения законопроекта котировки «Яндекса» на Мосбирже и NASDAQ начали снижаться.
Второй этап снижения стоимости акций пришелся на октябрь. 11 октября котировки компании на NASDAQ рухнули на 18,7% до $28,91 за бумагу. Цена обыкновенных акций в ходе торгов на Мосбирже снизилась на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца 2018 г. Так инвесторы отреагировали на первое обсуждение инициативы в Госдуме. Законопроект обсуждался на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике 10 октября.
Бизнес
Новости
Представители Фридмана рассказали подробности его допроса в испанском суде
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Предпринимателю Михаилу Фридману не предъявили никаких обвинений по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, сообщил представитель принадлежащей Фридману компании LetterOne. На допросе в испанском суде его попросили дать показания по поводу утверждений бывшего руководителя Zed WorldWide Хавьера Переса-Долсета.
Фридман в суде заявил, что никак не связан с делом о банкротстве компании, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление его представителей. По словам бизнесмена, Перес-Долсет использовал фальшивые документы, чтобы привлечь его к делу. Фридман считает, что Zed обанкротилась из-за плохого менеджмента и нецелевого использования средств. Он подчеркнул, что не был связан с управлением Zed, а LetterOne не делала предложения о покупке компании, хотя этого добивался Перес-Долсет.
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания сказал журналистам, что Фридман «останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры», но никаких ограничительных мер обвинение для него просить не стало. По версии прокурора, Фридман оказывал влияние на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности компании.
Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.
Политика
Новости
Полиция вдвое снизила сумму претензий к оппозиционерам из-за митингов
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Московская полиция почти в два раза снизила сумму претензий к оппозиционерам из-за летних акций протеста – 27 июля и 3 августа, рассказал один из ответчиков, расследователь Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров в своем Twitter. Об этом также стало известно во время беседы истцов и ответчиков в Симоновском районном суде, сообщает «МБХ медиа».
Полиция просила взыскать за внеурочную работу своих сотрудников с оппозиционеров 18 млн руб., теперь же требует 9,7 млн руб. Снижение исковых требований представители истцов не прокомментировали, отмечает «МБХ медиа». «Ведомости» отправили запрос в ГУ МВД.
В Москве с середины июля проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. На несогласованной акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001. Из-за этих акций к оппозиционерам было подано несколько исков: от ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс», ГУП «Московский метрополитен», а также ресторана «Армения».