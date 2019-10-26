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Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

В Алтайском крае на трассе между Барнаулом и Рубцовском утром 26 октября столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan, сообщило региональное управление МЧС. По предварительным данным, виновником стал водитель минивэна, который выехал на встречную полосу, уточнил местный главк Следственного комитета.

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс. В автомобиле Nissan – семья из четырех человек. Краевой минздрав отметил, что восемь человек после аварии были доставлены в больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). О состоянии водителей транспортных средств ничего не сообщается.