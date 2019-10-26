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Мария Бутина прилетела в Москву

Самолет с освобожденной из тюрьмы в США россиянкой Марией Бутиной совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево», свидетельствуют данные онлайн-табло. Она прилетела рейсом SU111. В США россиянка отбыла 18-месячный тюремный срок.

Перед вылетом, находясь на борту самолета, Бутина рассказала журналистам, что очень сильно ждет возвращения на родину. «Почти дома, совсем чуть-чуть осталось, всего несколько часов. Вам спасибо за поддержку вашу. Я очень-очень жду, когда самолет приземлится и наконец-то я окажусь на родной земле. Это был очень долгий и болезненный опыт», – сказала она в интервью RT и Sputnik. В аэропорту россиянку встретил отец.

Бутину задержали в США в июле прошлого года. В ходе судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

В апреле суд в США приговорил россиянку к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. Сообщалось, что после истечения срока наказания ее депортируют в Россию.

Что известно о Марии Бутиной