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Фигуранта «московского дела» Баршая направили на психиатрическую экспертизу

Следствие направило студента Андрея Баршая, арестованного по «московскому делу», на стационарную психиатрическую экспертизу, которая должна занять месяц. Об этом сообщил «Медиазоне» его адвокат Мансур Гильманов.

В субботу 21-летнего Баршая забрали из изолятора временного содержания и увезли в психиатрическую больницу № 1 им. Н. А. Алексеева на амбулаторную экспертизу, оттуда его перевезли в СИЗО «Водник», рассказал защитник. Позже следователь сообщил, что со следующей недели Баршая положат в ту же больницу в стационар.

По словам следователя, врачи заподозрили, что студент мог находиться в состоянии аффекта или быть невменяемым. Ранее мать Баршая на суде рассказывала, что ее сына в последнее время исключили из Московского авиационного института, у него умер дедушка, а на следующий день после похорон пришла повестка в армию. Но в армию Баршая не взяли – медкомиссия отправила его в психбольницу № 1 из-за подавленного состояния.

Студента арестовали 16 октября. Его обвиняют в том, что он с разбега толкнул сотрудника Росгвардии в спину во время несогласованной акции протеста 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК).

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