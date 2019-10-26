Фигуранта «московского дела» Баршая направили на психиатрическую экспертизу
Следствие направило студента Андрея Баршая, арестованного по «московскому делу», на стационарную психиатрическую экспертизу, которая должна занять месяц. Об этом сообщил «Медиазоне» его адвокат Мансур Гильманов.
В субботу 21-летнего Баршая забрали из изолятора временного содержания и увезли в психиатрическую больницу № 1 им. Н. А. Алексеева на амбулаторную экспертизу, оттуда его перевезли в СИЗО «Водник», рассказал защитник. Позже следователь сообщил, что со следующей недели Баршая положат в ту же больницу в стационар.
По словам следователя, врачи заподозрили, что студент мог находиться в состоянии аффекта или быть невменяемым. Ранее мать Баршая на суде рассказывала, что ее сына в последнее время исключили из Московского авиационного института, у него умер дедушка, а на следующий день после похорон пришла повестка в армию. Но в армию Баршая не взяли – медкомиссия отправила его в психбольницу № 1 из-за подавленного состояния.
Студента арестовали 16 октября. Его обвиняют в том, что он с разбега толкнул сотрудника Росгвардии в спину во время несогласованной акции протеста 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК).
Новые фигуранты «московского дела». Что о них известно
На общественных началах преподает в физико‐математической школе МАИ.
Вину не признал.
Арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, Баршай на акции 27 июля толкнул с разбега в спину сотрудника Росгвардии, причинив ему боль.
Вину не признал.
Арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
До ареста содержал 74-летнюю бабушку и прабабушку, которой 91 год.
По версии следствия, он схватил сотрудника Росгвардии за форменное обмундирование, потянул того на себя, лишая свободы передвижения и "причиняя физическую боль".
Вину не признал.
Арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
Живет в Москве, а его родственники – в Брянской области. До ареста поддерживал финансово пожилых бабушку и дедушку.
По версии следствия, во время акции протеста был на улице Рождественка. Там он вместе с Егором Лесных напал на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар.
Работает как самозанятый, занимается ремонтом.
Вину не признал.
Арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, во время акции протеста вместе с Максимом Мартинцовым повалил на тротуар сотрудника Росгвардии. Кроме того, Лесных ударил ногой еще одного силовика «в нижнюю часть спины справа».
Вину не признал.
Следствие попросило суд отправить Мыльникова под домашний арест.
Отец троих маленьких детей, содержит их и супругу, живет в московском районе Южное Бутово.
По версии следствия, он вместе с Егором Лесных и Максимом Мартинцовым повалил на землю омоновца на акции 27 июля.